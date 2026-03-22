Saltillo: así se vivió la Spider Run-La Salle 2026

Saltillo vivió este domingo una nueva edición de la Spider Run-La Salle, que en su sexta edición reunió a más de 1,600 participantes en un evento que combinó competencia, convivencia familiar e inclusión social sobre la Ruta Recreativa. Desde temprana hora, el ambiente comenzó a tomar forma en las instalaciones del Colegio La Salle, donde corredores, familias y grupos de amigos se dieron cita para participar en las distancias de 3 y 5 kilómetros, además de la carrera infantil. El calentamiento previo marcó el inicio de la jornada, acompañado por la presencia de Spider-Man y Felizardo, quienes animaron a los asistentes antes del arranque.

Las salidas se realizaron de manera escalonada, comenzando con las pruebas principales y cerrando con la carrera infantil, uno de los momentos más esperados. A las 9:00 de la mañana, niñas y niños, incluidos los participantes del Centro de Atención Múltiple (CAM), recorrieron el circuito en medio del apoyo del público. En lo deportivo, la competencia de 3 kilómetros en categoría libre dejó como ganadores a César Gael Dávila Viera, con un tiempo de 14:51 en la rama varonil, y a Arelis Karina Gómez Díaz, quien se impuso en la femenil con 15:48.

En los 5 kilómetros, destacaron en la categoría juvenil Pedro Gabriel Martínez García, con 16:20, y María Fernanda Estrada Carranza, con 19:44. En la categoría libre de 20 a 29 años, los primeros lugares fueron para Raymundo Briones (16:52) y Karla Margarita Garza Rentería (20:10). Dentro de las categorías mayores también se registraron buenos tiempos, como el de Benito González Rojas, ganador en veteranos plus varonil con 20:24, y Carolina Fahara Valdez, quien lideró su categoría femenil con 23:54.

La carrera infantil de 1 kilómetro reunió a decenas de niñas y niños en distintas categorías. Entre los resultados destacados se encuentran Daniela Medina de la Garza, ganadora en la categoría de 9 a 11 años con 3:09, y José Gandhy Bautista Godínez, primer lugar varonil en la misma división con 3:22. Más allá de los resultados, uno de los momentos más significativos fue la participación de los menores del CAM Número 2, quienes por segundo año consecutivo formaron parte del evento acompañados por colaboradores de Tupy, reforzando el enfoque incluyente de la carrera.

Al finalizar la jornada, Armando Capuchina Viera, uno de los impulsores del evento, señaló que esta ha sido la mejor edición hasta ahora por distintos factores, entre ellos la respuesta de los participantes y el crecimiento en convocatoria. Además, adelantó que el objetivo para el próximo año es alcanzar al menos los 2,000 corredores, con la intención de seguir consolidando a la Spider Run-La Salle como una de las carreras más representativas en Saltillo.

Con esta edición, la Spider Run-La Salle reafirma su lugar como un evento que integra deporte, comunidad e inclusión en la ciudad.

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