José Mourinho volvería al banquillo del Real Madrid después de 13 años

Las mismas fuentes señalan que Mourinho ya se despidió del Benfica, institución con la que mantenía contrato hasta el cierre de la campaña 2026/27. Como parte de la negociación, el conjunto portugués recibiría una compensación cercana a los siete millones de euros por la salida anticipada del técnico.

El regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid comienza a tomar forma. De acuerdo con información publicada por ESPN Brasil, el entrenador portugués alcanzó un acuerdo verbal para dirigir nuevamente al club merengue con un contrato por dos temporadas, aunque todavía falta la firma oficial.

La posible llegada del estratega portugués coincide con un momento de cambios dentro del club español. El futuro de Álvaro Arbeloa, actual entrenador del primer equipo, sigue sin definirse. Aunque dejará el banquillo al finalizar la temporada, dentro de la directiva existe un sector que busca mantenerlo ligado a la institución en otra función.

El entorno político también influye en los tiempos del anuncio. El presidente Florentino Pérez convocó recientemente elecciones en el club, situación que podría retrasar cualquier confirmación oficial sobre el nuevo proyecto deportivo. Distintas versiones apuntan a que Enrique Riquelme prepara una candidatura para competir por la presidencia, lo que abriría un nuevo escenario en la toma de decisiones del club blanco.

Mientras tanto, el Real Madrid también trabaja en el posible regreso de Toni Kroos. El exmediocampista alemán, retirado como jugador desde 2024, podría reincorporarse a la institución en un cargo directivo, aunque todavía no existe una definición concreta sobre sus funciones.

Para Mourinho sería una segunda etapa en Madrid. El técnico dirigió al equipo entre 2010 y 2013, periodo en el que conquistó una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Además de los títulos, su paso estuvo marcado por una fuerte rivalidad con el FC Barcelona y por el impulso competitivo que logró darle al equipo en torneos nacionales e internacionales.

Durante los últimos días, Mourinho evitó confirmar públicamente su futuro. El entrenador reconoció que tenía sobre la mesa una propuesta de renovación con el Benfica y aseguró que tomaría una decisión después del último compromiso de liga disputado el pasado fin de semana.

En su reciente temporada con el club portugués, el entrenador terminó invicto en el campeonato local, aunque el equipo solo consiguió cerrar en la tercera posición de la tabla. Ahora, todo apunta a que el técnico portugués volverá al escenario donde protagonizó una de las etapas más mediáticas de su carrera.