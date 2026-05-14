¿Sin Camavinga? Francia revela su lista oficial para el Mundial 2026 con Mbappé al frente

Francia no dejó espacio para el misterio y encendió la carrera rumbo al Mundial 2026 con una lista que confirma su estatus de candidato. Didier Deschamps dio a conocer este jueves a los 26 jugadores que representarán a los Bleus en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, con Kylian Mbappé como gran líder ofensivo y con una ausencia que sacudió la convocatoria: Eduardo Camavinga quedó fuera del torneo. La Selección de Francia llegará al Mundial 2026 con una ofensiva cargada de nombres de élite. Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Marcus Thuram, Michael Olise, Désiré Doué, Rayan Cherki, Maghnes Akliouche y Jean-Philippe Mateta integran una zona de ataque que coloca a los franceses entre los equipos más peligrosos del torneo.

Deschamps incluso explicó que Mateta le ofrece un perfil distinto como centro delantero de área, fuerte en el juego aéreo y útil para escenarios cerrados. La lista también marca la continuidad de piezas clave como Mike Maignan en la portería, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté y los hermanos Lucas y Theo Hernández en defensa. En el mediocampo, Francia apostará por Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, N’Golo Kanté, Warren Zaïre-Emery y Manu Koné.

Camavinga, la gran ausencia de Francia para el Mundial 2026 El nombre que más ruido provocó fue el de Eduardo Camavinga. El mediocampista del Real Madrid no fue incluido por Deschamps, quien explicó que el jugador viene de una temporada complicada, con menos minutos y problemas físicos. La decisión deja fuera a uno de los futbolistas que había sido parte del proceso reciente de Francia, incluido el subcampeonato en Qatar 2022. Más allá de la baja del madridista, Deschamps defendió una convocatoria pensada para resistir el nuevo formato mundialista, con más partidos, mayor desgaste, altas temperaturas y menos tiempo de recuperación. El técnico reconoció que trabajar con 26 futbolistas representa un reto de gestión interna, pero consideró que también le da mayor margen de seguridad.

Los Bleus llegan como una de las selecciones más fuertes del planeta. La Federación Francesa informó que el equipo será baseado en Boston y que disputará su 17ª Copa del Mundo, la octava consecutiva desde 1998 y la cuarta bajo el mando de Deschamps. Además, Francia aparece como primera del ranking FIFA y compartirá grupo con Senegal, Irak y Noruega. Deschamps, sin embargo, bajó el tono de favoritismo y pidió no mirar demasiado lejos. Aunque Francia viene de jugar las Finales de 2018 y 2022, el seleccionador advirtió que el camino debe iniciar con concentración total en la fase de grupos. Será, además, su última Copa del Mundo al frente de la selección francesa, lo que añade un componente emocional a una generación que quiere despedirlo con otra estrella. Lista completa de Francia para el Mundial 2026 Porteros: Mike Maignan, Brice Samba y Robin Risser. Defensas: Jules Koundé, Malo Gusto, William Saliba, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Lucas Hernández, Theo Hernández, Lucas Digne y Maxence Lacroix. Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, N’Golo Kanté, Warren Zaïre-Emery y Manu Koné. Delanteros: Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Marcus Thuram, Maghnes Akliouche, Jean-Philippe Mateta y Rayan Cherki.

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