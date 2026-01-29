Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo en la pelea por el goleo de Arabia

/ 29 enero 2026
    Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo en la pelea por el goleo de Arabia
    Julián Quiñones anotó con Al-Qadsiah en la Saudi Pro League, donde lidera la tabla de goleo superando momentáneamente a Cristiano Ronaldo. FOTO: X/AL-QADSIAH

El atacante mexicano está en la cima de la tabla de anotadores de la Saudi Pro League con 17 goles y se perfila como figura clave de Al-Qadsiah

Julián Quiñones vive un momento estelar en la Saudi Pro League 2025-26 al consolidarse como uno de los máximos goleadores del torneo y desplazar al astro portugués Cristiano Ronaldo en el liderato de la tabla de goleo individual.

El delantero mexicano, quien milita en el Al-Qadsiah FC de Arabia Saudita, marcó nuevamente con su equipo en el reciente triunfo 2-1 sobre el Al Hilal y alcanzó 17 anotaciones en la temporada, superando a Cristiano Ronaldo, quien registra 16 tantos.

Esto confirma la gran racha ofensiva que ha mantenido Quiñones desde finales de 2025.

Su participación ha sido determinante para el rendimiento de Al-Qadsiah, actualmente en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.

Quiñones ha marcado en ocho jornadas consecutivas, acumulando diez goles y una asistencia en ese tramo, lo que lo coloca como pieza clave del ataque.

Además de desplazar a Ronaldo, el mexicano ha superado en la tabla de goleo a figuras como Joao Félix y Joshua King, consolidándose como el referente ofensivo de la liga saudí.

Según estadísticas recientes, estos son los principales artilleros del certamen:

1.- Ivan Toney (Al-Ahli) – 18 goles

2.- Julián Quiñones (Al-Qadsiah) – 17

3.- Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) – 16

4.- Roger Martínez (Al-Taawoun) – 14

5.- João Félix (Al-Nassr) – 13

El rendimiento de Quiñones ha generado también comentarios en torno a su posible consideración para la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026, aunque hasta ahora esto no ha sido confirmado por el entrenador.

Tras su paso por el Club América, donde destacó en la Liga MX, Quiñones ha consolidado su carrera en el futbol internacional y vive posiblemente el mejor tramo goleador de su trayectoria profesional en Arabia Saudita.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

