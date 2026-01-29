Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo en la pelea por el goleo de Arabia

Julián Quiñones vive un momento estelar en la Saudi Pro League 2025-26 al consolidarse como uno de los máximos goleadores del torneo y desplazar al astro portugués Cristiano Ronaldo en el liderato de la tabla de goleo individual.

El delantero mexicano, quien milita en el Al-Qadsiah FC de Arabia Saudita, marcó nuevamente con su equipo en el reciente triunfo 2-1 sobre el Al Hilal y alcanzó 17 anotaciones en la temporada, superando a Cristiano Ronaldo, quien registra 16 tantos.

Esto confirma la gran racha ofensiva que ha mantenido Quiñones desde finales de 2025.

Su participación ha sido determinante para el rendimiento de Al-Qadsiah, actualmente en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.