Mexicanos en Europa y Medio Oriente: Julián Quiñones es líder goleador junto a Cristiano Ronaldo y brilla la legión tricolor

Los futbolistas mexicanos tuvieron una jornada intensa en distintas ligas de Europa y Medio Oriente, con actuaciones que fueron desde el protagonismo ofensivo y liderazgo goleador, hasta partidos de alta exigencia defensiva y resultados que impactan directamente en la pelea por objetivos colectivos. El nombre que encabezó la actividad fue el de Julián Quiñones, quien volvió a marcar con el Al-Qadisiya y confirmó su gran momento en Arabia Saudita. Julián Quiñones fue determinante una vez más en la Saudi Pro League, al anotar el gol de su equipo en la victoria del Al-Qadisiya 3-1 ante el Al-Najma. TE PUEDE INTERESAR: ¿Vas a ir?: Presentan medalla y playera de la Spider Run La Salle 2026 en su sexta edición El atacante mexicano apareció dentro del área para definir con potencia y precisión, sumando así 15 goles en la temporada de liga, cifra que lo coloca como líder de goleo compartido del torneo junto a Cristiano Ronaldo. Además, Quiñones ya acumula 16 anotaciones en todas las competencias, consolidándose como la principal referencia ofensiva de su equipo y una de las figuras del campeonato saudí, gracias a su constancia, movilidad y eficacia frente al arco rival.

En Italia, Johan Vásquez tuvo una participación clave al ser titular con el Genoa en la victoria 3-2 ante el Bologna, en un partido vibrante de la Serie A. El conjunto genovés se vio abajo en el marcador, pero logró una remontada en la recta final del encuentro. Vásquez aportó orden y fortaleza en la zaga durante gran parte del compromiso, en un duelo de alta exigencia, antes de salir de cambio cuando el Genoa ajustó su esquema para asegurar el resultado. El triunfo significó tres puntos vitales para alejarse de la zona baja de la tabla.

En Chipre, la jornada fue complicada para Guillermo Ochoa y el AEL Limassol, que cayeron 2-1 ante el Anorthosis en la Primera División de Chipre. Ochoa fue titular y disputó todo el encuentro, pero su equipo sufrió defensivamente en momentos clave del partido. Esta derrota representa un golpe directo a las aspiraciones del AEL Limassol, que se aleja de la pelea por el título y queda obligado a cerrar fuerte la temporada para mantenerse en la zona alta de la clasificación.

Finalmente, en Escocia, Julián Araujo fue titular con el Celtic en el empate 2-2 frente al Hearts, dentro de la Scottish Premiership. El Celtic se fue al frente temprano y amplió su ventaja en el complemento, pero el partido cambió de rumbo tras una expulsión que dejó a los visitantes con 10 hombres. Hearts aprovechó la superioridad numérica y rescató el empate en los minutos finales. Araujo cumplió por la banda derecha, sumándose al ataque y manteniendo disciplina defensiva a lo largo del encuentro.