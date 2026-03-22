Manchester City Campeón de la Carabao Cup 2026: Resumen y Goles en Wembley ante Arsenal

Manchester City volvió a golpear en Inglaterra. El equipo de Pep Guardiola se proclamó campeón de la Carabao Cup 2026 después de vencer 2-0 al Arsenal en la Final disputada en Wembley, un resultado con el que los Citizens levantaron su novena Copa de la Liga y confirmaron que siguen siendo uno de los equipos más competitivos del futbol europeo. La gran figura de la tarde fue Nico O’Reilly. El canterano del City apareció en el segundo tiempo para marcar los dos goles del encuentro, ambos de cabeza, y firmar la actuación más importante de su joven carrera. El primero cayó al minuto 60, luego de un error del arquero Kepa Arrizabalaga tras un servicio que terminó a merced del futbolista inglés; apenas cuatro minutos después, al 64’, volvió a aparecer para sentenciar la final con otro remate dentro del área.

El partido tuvo una primera mitad cerrada, con Arsenal intentando competir desde el orden y el City esperando su momento. Sin embargo, el equipo de Guardiola creció tras el descanso, dominó los tramos decisivos y encontró en O’Reilly y en la solidez colectiva la fórmula para inclinar la balanza.

Incluso, James Trafford también respondió en momentos importantes para sostener el cero cuando los Gunners intentaron reaccionar. Además del título, el triunfo tuvo un peso histórico. Manchester City alcanzó su novena conquista en la competencia y quedó a una sola del Liverpool, que sigue como el máximo ganador del torneo con 10. A la vez, Pep Guardiola llegó a cinco títulos de Copa de la Liga con los skyblues, una cifra que lo coloca como el entrenador con más coronas en la historia del certamen. La consagración también representa un impulso anímico para el City en un momento clave de la temporada. Arsenal había llegado a Wembley como favorito y con aspiraciones de seguir peleando por todos los frentes, pero el equipo de Mikel Arteta se quedó sin respuesta ante un rival que supo jugar la final con oficio, personalidad y contundencia. Para Guardiola, además, fue su trofeo 16 al frente del club en competencias mayores. Con 88 mil 486 aficionados en las tribunas de Wembley, Manchester City volvió a celebrar en uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mundial.

La imagen del plantel levantando la Carabao Cup confirmó que los Citizens siguen acumulando capítulos dorados en su era reciente y que Nico O’Reilly, el héroe inesperado de la final, ya se metió en la historia del club con una tarde perfecta ante el Arsenal.

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