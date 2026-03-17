¡Real Madrid a Cuartos! Goleada 5-1 al Manchester City con exhibición de Vinicius en Champions League

Real Madrid confirmó su superioridad sobre el Manchester City y lo dejó fuera de la UEFA Champions League en una noche redonda para Vinicius Júnior. El cuadro español llegó al Etihad Stadium con ventaja de 3-0 conseguida en la Ida y terminó de liquidar la serie con triunfo de 2-1, impulsado por dos anotaciones del brasileño, para firmar un aplastante 5-1 en el marcador global. El primer golpe del encuentro lo dio Vinicius Júnior desde el punto penal al minuto 22, una anotación que aumentó todavía más la presión sobre los dirigidos por Pep Guardiola. Manchester City respondió antes del descanso con un tanto de Erling Haaland al 41’, pero el empuje local no alcanzó para cambiar el rumbo de la eliminatoria.

Cuando el duelo entraba a su recta final, Vinicius apareció de nuevo en tiempo agregado para sentenciar la noche y confirmar la clasificación madridista a los Cuartos de Final del torneo continental. Vinicius Júnior, la figura del Real Madrid ante Manchester City El atacante brasileño volvió a ser determinante en una eliminatoria de alto calibre para el Real Madrid. Su doblete no solo derrumbó cualquier intento de reacción del Manchester City, sino que reafirmó el peso ofensivo del club blanco en noches europeas.

Después del 3-0 logrado en el Santiago Bernabéu la semana pasada, el equipo de Carlo Ancelotti administró la ventaja y volvió a golpear con contundencia en Inglaterra. Con este resultado, Real Madrid avanzó a Cuartos de Final y se mantuvo en la ruta rumbo a Budapest, sede de la Final de la Champions League 2025-26. Además, el cruce confirmó una vez más que el conjunto merengue sabe competir como pocos en las fases definitivas del torneo más importante de clubes en Europa. Resultados de la jornada del martes en la Champions League La actividad del martes dejó otros tres clasificados a cuartos de final. Arsenal derrotó 2-0 al Bayer Leverkusen en Londres y avanzó con global de 3-1, gracias a los goles de Eberechi Eze y Declan Rice. En Portugal, Sporting CP protagonizó una de las remontadas de la jornada al imponerse 5-0 al Bodø/Glimt tras tiempos extra, dándole la vuelta a la serie para avanzar con marcador global de 5-3. Por su parte, Paris Saint-Germain volvió a exhibir pegada y venció 3-0 al Chelsea en Stamford Bridge. El conjunto parisino cerró la eliminatoria con un demoledor 8-2 global, tras una actuación contundente que confirmó su candidatura al título europeo.

Así, la jornada del martes en la Champions League dejó como ganadores a Real Madrid, Arsenal, Sporting CP y Paris Saint-Germain, cuatro equipos que ya se instalaron entre los ocho mejores del continente y que mantienen vivo el sueño de levantar la Orejona en esta temporada.

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