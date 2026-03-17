¡Real Madrid a Cuartos! Goleada 5-1 al Manchester City con exhibición de Vinicius en Champions League

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Internacional
/ 17 marzo 2026
    ¡Real Madrid a Cuartos! Goleada 5-1 al Manchester City con exhibición de Vinicius en Champions League
    Vinicius Júnior comandó la clasificación del Real Madrid ante Manchester City en la UEFA Champions League 2025-26, en una noche clave para los merengues rumbo a los cuartos de final. FOTO: AP

El conjunto merengue selló su pase a Cuartos de Final con marcador de 2-1 y un contundente 5-1 global; en la jornada del martes también avanzaron Arsenal, Sporting CP y PSG

Real Madrid confirmó su superioridad sobre el Manchester City y lo dejó fuera de la UEFA Champions League en una noche redonda para Vinicius Júnior. El cuadro español llegó al Etihad Stadium con ventaja de 3-0 conseguida en la Ida y terminó de liquidar la serie con triunfo de 2-1, impulsado por dos anotaciones del brasileño, para firmar un aplastante 5-1 en el marcador global.

El primer golpe del encuentro lo dio Vinicius Júnior desde el punto penal al minuto 22, una anotación que aumentó todavía más la presión sobre los dirigidos por Pep Guardiola.

Manchester City respondió antes del descanso con un tanto de Erling Haaland al 41’, pero el empuje local no alcanzó para cambiar el rumbo de la eliminatoria.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/bombazo-en-brasil-carlo-ancelotti-excluye-a-neymar-de-la-lista-definitiva-ante-francia-y-croacia-EO19601720

Cuando el duelo entraba a su recta final, Vinicius apareció de nuevo en tiempo agregado para sentenciar la noche y confirmar la clasificación madridista a los Cuartos de Final del torneo continental.

Vinicius Júnior, la figura del Real Madrid ante Manchester City

El atacante brasileño volvió a ser determinante en una eliminatoria de alto calibre para el Real Madrid. Su doblete no solo derrumbó cualquier intento de reacción del Manchester City, sino que reafirmó el peso ofensivo del club blanco en noches europeas.

Después del 3-0 logrado en el Santiago Bernabéu la semana pasada, el equipo de Carlo Ancelotti administró la ventaja y volvió a golpear con contundencia en Inglaterra.

Con este resultado, Real Madrid avanzó a Cuartos de Final y se mantuvo en la ruta rumbo a Budapest, sede de la Final de la Champions League 2025-26.

Además, el cruce confirmó una vez más que el conjunto merengue sabe competir como pocos en las fases definitivas del torneo más importante de clubes en Europa.

Resultados de la jornada del martes en la Champions League

La actividad del martes dejó otros tres clasificados a cuartos de final. Arsenal derrotó 2-0 al Bayer Leverkusen en Londres y avanzó con global de 3-1, gracias a los goles de Eberechi Eze y Declan Rice.

En Portugal, Sporting CP protagonizó una de las remontadas de la jornada al imponerse 5-0 al Bodø/Glimt tras tiempos extra, dándole la vuelta a la serie para avanzar con marcador global de 5-3.

Por su parte, Paris Saint-Germain volvió a exhibir pegada y venció 3-0 al Chelsea en Stamford Bridge. El conjunto parisino cerró la eliminatoria con un demoledor 8-2 global, tras una actuación contundente que confirmó su candidatura al título europeo.

Así, la jornada del martes en la Champions League dejó como ganadores a Real Madrid, Arsenal, Sporting CP y Paris Saint-Germain, cuatro equipos que ya se instalaron entre los ocho mejores del continente y que mantienen vivo el sueño de levantar la Orejona en esta temporada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


UEFA Champions League
Futbol internacional

Localizaciones


Manchester

Personajes


Vinicius Jr

Organizaciones


Real Madrid
Manchester City
UEFA

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Apuntó que una vía clave de apoyo pasa por detener el flujo de armas ilegales hacia territorio mexicano.

‘Sin subordinación’: Sheinbaum pone límites a EU y exige frenar el tráfico de armas ilegales
El evento fue inaugurado este lunes en el Centro de Congresos del Campus Monterrey

Arranca edición 2026 de IncMty en instalaciones del Instituto Tecnológico de Monterrey
Un juez del Poder Judicial del Estado de México modificó la medida cautelar de Carlota ‘N’, en el proceso penal por doble homicidio calificado que enfrenta para que pueda estar en su casa

‘Doña Carlota’ saldrá de la cárcel y enfrentará proceso en prisión domiciliaria
Ante el temor de un ataque armado uniformados se movilizaron a una escuela primaria donde un estudiante llevó un arma la cual al final resultó ser de juguete, en Nuevo León.

Moviliza a policías de Nuevo León estudiantes con un arma... ¡de juguete!
El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One, el domingo 15 de marzo de 2026, en ruta desde West Palm Beach, Florida, a la Base Conjunta Andrews, Maryland.

El equipo de Trump presiona a los periodistas que cubran la guerra en Irán a que informen dese la perspectiva del gobierno
Ecuador bombardea zonas próximas a la frontera de Colombia

Bombardeo en frontera Ecuador-Colombia deja 27 muertes y aumenta tensión entre países
Un ataque aéreo israelí impacta el campamento Ansar para palestinos desplazados, en el oeste de la ciudad de Gaza, el 11 de marzo de 2026.

Alerte la ONU de posible “limpieza étnica”, crímenes de guerra y lesa humanidad en los desalojos forzados en Cisjordania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó este martes a la renuncia de Joe Kent como como director del Centro Nacional Contraterrorismo estadounidense.

‘Era un buen tipo, pero muy débil’, llama Trump a Joe Kent tras su renuncia