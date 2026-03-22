Botafogo despide a Martín Anselmi: El técnico argentino deja el Brasileirão tras crisis de resultados

De acuerdo con la postura oficial del club carioca, la directiva encabezada por John Textor optó por hacer un cambio inmediato para intentar reencaminar el proyecto deportivo durante la temporada 2026.

El club explicó que, pese al respeto por el trabajo del exentrenador de Cruz Azul, no observó “la evolución, el progreso y los resultados” acordes con la exigencia de una institución campeona.

La aventura de Martín Anselmi en el futbol brasileño terminó antes de lo esperado. Botafogo anunció este domingo 22 de marzo de 2026 que el estratega argentino dejó de ser director técnico del primer equipo, una decisión tomada apenas horas después de la victoria 2-1 sobre RB Bragantino en la octava jornada del Brasileirao.

Mientras se define al nuevo entrenador, Rodrigo Bellão, actual técnico del equipo Sub-20, quedará al frente del plantel de manera interina.

La salida de Anselmi se da en medio de un contexto de fuerte presión. Aunque Botafogo venía de derrotar al Bragantino, la gestión del argentino ya estaba muy cuestionada por la eliminación en la tercera fase previa de la Copa Libertadores ante Barcelona de Guayaquil, un golpe importante para uno de los clubes con mayores aspiraciones en Sudamérica este año.

Además, en el arranque del Brasileirao también había sufrido una dura derrota 3-0 frente al Flamengo, resultado que incrementó las críticas alrededor del proyecto.

En números, el paso de Martín Anselmi por Botafogo fue corto y accidentado. Dirigió 18 partidos, con saldo de siete victorias, dos empates y nueve derrotas, además de 20 goles anotados y 20 recibidos.

Su etapa fue una gestión de apenas unos meses que no logró consolidar la idea futbolística ni responder a las expectativas de un club que buscaba protagonismo tanto a nivel local como internacional. Para el entorno mexicano, la noticia también llama la atención por el pasado reciente del entrenador en la Liga MX.

Tras su salida de Cruz Azul y un posterior paso por Porto, Anselmi no pudo recuperar estabilidad en Brasil y ahora vuelve a quedar en el centro de la conversación internacional, esta vez por un despido que confirma el momento complicado que atraviesa en su carrera.