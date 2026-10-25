Real Madrid vence al Barcelona en el Clásico Español con doblete de Mbappé y gol agónico

La noche comenzó con un Madrid dispuesto a competir sin regalar espacios.

Con doblete del delantero francés, el conjunto merengue derrotó 2-1 al Barcelona en el Spotify Camp Nou, en la Jornada 10 de LaLiga 2026-2027, y apretó la pelea por el título.

Kylian Mbappé apareció cuando el Clásico Español parecía destinado al empate y firmó una victoria de enorme valor para el Real Madrid .

El equipo dirigido por José Mourinho presionó la salida rival, buscó transiciones rápidas y encontró en Mbappé a su principal amenaza ante una defensa azulgrana que adelantó sus líneas.

El primer golpe llegó al minuto 41. Yan Diomandé envió un balón desde la izquierda y Gerard Martín falló al intentar despejar.

El esférico rebotó en Mbappé y terminó dentro de la portería de Joan García. La jugada, con una dosis de fortuna, permitió a los visitantes irse al descanso con ventaja de 1-0.

Barcelona, dirigido por Hansi Flick, respondió después del descanso. Pedri encontró con un pase a Raphinha, quien al minuto 61 definió para establecer el 1-1 y encender a la afición local.

El empate cambió la dinámica y los catalanes buscaron completar la remontada.

Andriy Lunin sostuvo al Real Madrid con una atajada determinante ante un cabezazo de Gerard Martín.

Lamine Yamal también probó suerte, aunque la defensa blanca resistió y dejó abierta la posibilidad de castigar a su rival con otro contragolpe.

La acción decisiva llegó al 87’. Jude Bellingham inició una escapada con una maniobra individual, Eduardo Camavinga recibió el balón y asistió hacia el centro, donde Mbappé apareció libre para empujarlo a la red. Ese 2-1 desató el festejo madridista y silenció al Camp Nou.

Además de decidir el partido, Mbappé alcanzó los 100 goles con la camiseta del Real Madrid, una marca especial conseguida frente a su máximo rival.