Real Madrid vence al Barcelona en el Clásico Español con doblete de Mbappé y gol agónico

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    Real Madrid vence al Barcelona en el Clásico Español con doblete de Mbappé y gol agónico
    Kylian Mbappé fue el héroe del Real Madrid al marcar los dos goles que sellaron el triunfo de los merengues sobre el Barcelona en el Camp Nou. FOTO: AP

El francés marcó al minuto 87 para sentenciar el partido en el Camp Nou, acabar con el paso perfecto azulgrana y acercar a los merengues al liderato

Kylian Mbappé apareció cuando el Clásico Español parecía destinado al empate y firmó una victoria de enorme valor para el Real Madrid.

Con doblete del delantero francés, el conjunto merengue derrotó 2-1 al Barcelona en el Spotify Camp Nou, en la Jornada 10 de LaLiga 2026-2027, y apretó la pelea por el título.

La noche comenzó con un Madrid dispuesto a competir sin regalar espacios.

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El equipo dirigido por José Mourinho presionó la salida rival, buscó transiciones rápidas y encontró en Mbappé a su principal amenaza ante una defensa azulgrana que adelantó sus líneas.

El primer golpe llegó al minuto 41. Yan Diomandé envió un balón desde la izquierda y Gerard Martín falló al intentar despejar.

El esférico rebotó en Mbappé y terminó dentro de la portería de Joan García. La jugada, con una dosis de fortuna, permitió a los visitantes irse al descanso con ventaja de 1-0.

Barcelona, dirigido por Hansi Flick, respondió después del descanso. Pedri encontró con un pase a Raphinha, quien al minuto 61 definió para establecer el 1-1 y encender a la afición local.

El empate cambió la dinámica y los catalanes buscaron completar la remontada.

Andriy Lunin sostuvo al Real Madrid con una atajada determinante ante un cabezazo de Gerard Martín.

Lamine Yamal también probó suerte, aunque la defensa blanca resistió y dejó abierta la posibilidad de castigar a su rival con otro contragolpe.

La acción decisiva llegó al 87’. Jude Bellingham inició una escapada con una maniobra individual, Eduardo Camavinga recibió el balón y asistió hacia el centro, donde Mbappé apareció libre para empujarlo a la red. Ese 2-1 desató el festejo madridista y silenció al Camp Nou.

Además de decidir el partido, Mbappé alcanzó los 100 goles con la camiseta del Real Madrid, una marca especial conseguida frente a su máximo rival.

Su actuación fue determinante para que Mourinho celebrara su regreso a los Clásicos con un triunfo.

El resultado frenó el arranque perfecto del Barcelona, que había ganado sus nueve primeros encuentros ligueros.

Los azulgranas se quedaron con 27 puntos, mientras el Madrid llegó a 24 y redujo de seis a tres unidades la distancia entre ambos en la clasificación del torneo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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