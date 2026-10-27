Apertura 2026: América, Rayadas y Tigres lideran a las clasificadas a la Liguilla Femenil

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    Apertura 2026: América, Rayadas y Tigres lideran a las clasificadas a la Liguilla Femenil
    América Femenil aseguró su clasificación a la Liguilla del Apertura 2026 y buscará cerrar la fase regular en la cima del Grupo B. FOTO: MEXSPORT

Cuatro equipos del Grupo A y dos del B tienen su pase garantizado. El cierre de la fase regular definirá a las últimas clasificadas y los cruces de cuartos de final.

La Liguilla del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA comienza a tomar forma con seis equipos que ya aseguraron su clasificación a la fase final: América, Rayadas, Tigres, FC Juárez, Toluca y Chivas. A falta de dos jornadas para concluir la fase regular, solo quedan dos boletos disponibles para completar los ocho clubes que disputarán el título.

La distribución de los clasificados responde al formato de competencia por grupos. En el A, Rayadas, Tigres, FC Juárez y Toluca ya tienen garantizada su presencia en la siguiente ronda, mientras que en el B, América y Chivas son los únicos que han confirmado su pase hasta el momento.

América vs Xolos: horario y dónde ver en vivo el partido de la Liga MX

Después de la Jornada 11, América, Rayadas y Tigres fueron los primeros conjuntos en conseguir su clasificación. Posteriormente, al concluir la fecha 12, Chivas, FC Juárez y Toluca se sumaron a la lista, de acuerdo con los anuncios de la Liga MX Femenil.

Con dos encuentros todavía por disputarse, los equipos clasificados podrán afrontar el cierre del calendario con la tranquilidad de tener un lugar asegurado en la fase final. Sin embargo, la posición que ocupen al término de la temporada será importante para conocer a sus rivales en los cuartos de final.

DOS BOLETOS SIGUEN EN DISPUTA

En el Grupo A, Rayadas encabeza la clasificación con 31 puntos, seguida de Tigres, con 29; FC Juárez suma 27 y Toluca cuenta con 26 unidades. Los cuatro equipos tienen asegurado su lugar en la Liguilla.

Santos aparece en la quinta posición, con 16 puntos, pero ya no puede alcanzar los puestos de clasificación que corresponden a este sector.

En el Grupo B, América ocupa el primer sitio con 31 puntos, mientras que Chivas es segundo con 27. Detrás de ellas se encuentran Atlético de San Luis, con 19 unidades; Pumas, con 17, y Atlas, con 16, en una disputa por los dos espacios restantes.

Con este panorama, Atlético de San Luis y Pumas se mantienen en la pelea por avanzar, mientras que Atlas necesita cerrar la fase regular con resultados favorables y esperar otros marcadores para aspirar a la clasificación.

ASÍ SE JUGARÁ LA FASE FINAL

El formato vigente establece que los cuatro mejores equipos de cada grupo avanzan a la Liguilla. Una vez definidos los ocho clasificados, los cruces de cuartos de final se determinarán de acuerdo con su posición en las tablas.

El primer lugar del Grupo A se enfrentará al cuarto del Grupo B, mientras que el líder del Grupo B jugará contra el cuarto del A. Los segundos y terceros lugares de ambos sectores completarán las otras dos series.

Con seis equipos clasificados y dos jornadas pendientes, el cierre del Apertura 2026 todavía definirá tanto a los últimos invitados como las posiciones finales de cara a una Liguilla en la que América, Rayadas y Tigres buscarán mantener el ritmo con el que han avanzado durante el torneo.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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