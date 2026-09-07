“Meto más goles”: Mbappé responde a las comparaciones con Dembélé y Raphinha

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Internacional
/
    “Meto más goles”: Mbappé responde a las comparaciones con Dembélé y Raphinha
    Kylian Mbappé comenzará una nueva campaña de Champions League con el Real Madrid frente al Inter de Milán. FOTO: EFE
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

COMPARTIR

TEMAS


Declaraciones
Futbol

Localizaciones


Madrid

Personajes


Kylian Mbappe

Organizaciones


Real Madrid

El francés no evitó las preguntas sobre sus principales competidores por los premios individuales y aseguró que las comparaciones entre jugadores pueden convertirse en un debate sin fin

Kylian Mbappé habló antes del debut del Real Madrid en la Champions League y no evitó las preguntas relacionadas con el Balón de Oro, las comparaciones con otros delanteros y su sociedad con Vinícius Jr.

Durante la conferencia de prensa previa al partido contra el Inter de Milán, el atacante francés fue cuestionado sobre su desempeño sin balón y el trabajo defensivo que realiza en comparación con jugadores como Ousmane Dembélé y Raphinha.

https://vanguardia.com.mx/deportes/golfista-saltillense-alberto-rodriguez-brilla-en-torneo-juvenil-de-orlando-BB23331725

Ante la pregunta sobre si él y Vinícius deben mejorar su labor defensiva cuando el equipo pierde la pelota, Mbappé respondió con otra pregunta: “¿Sólo yo y Vinicius?”.

El francés reconoció que todavía tiene aspectos por mejorar, pero rechazó que las comparaciones con otros atacantes sean una forma adecuada de medir su rendimiento.

“Claro que tenemos que mejorar, es completamente natural como todos los jugadores”, señaló.

Mbappé incluso recurrió a sus cifras goleadoras para marcar distancia respecto a Dembélé y Raphinha, aunque posteriormente insistió en que cada futbolista tiene características distintas.

“Yo puedo jugar al tonto y decirte que meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienen que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente”, expresó.

El delantero explicó que no le interesa entrar en una discusión sobre quién aporta más dentro del terreno de juego. “No me gusta comparar porque hago muchas cosas que los otros no hacen. Si entramos en este tema es un debate sin fin”, agregó.

¿MBAPPÉ PUEDE GANAR EL BALÓN DE ORO?

Otro de los temas centrales fue su candidatura al Balón de Oro 2026. Mbappé consideró que este puede ser un año favorable para competir por el reconocimiento individual, aunque dejó claro que la decisión final estará en manos de los periodistas que participan en la votación.

“Tengo la sensación de que es un buen año para eso”, afirmó.

El francés también destacó que vestir la camiseta del Real Madrid coloca a sus jugadores constantemente en las conversaciones por los principales premios individuales.

Además, recordó su participación con Francia durante el Mundial de 2026 y consideró que ha tenido actuaciones importantes en la competición internacional.

“Cuando juegas con el Real Madrid, que es el mejor club del mundo, se te asocia a estos premios”, comentó.

LA RELACIÓN CON VINÍCIUS

Mbappé también fue consultado sobre las opiniones que existen alrededor de su sociedad con Vinícius y las discusiones sobre cuál de los dos tiene mayor peso dentro del equipo.

El francés evitó alimentar esa rivalidad y aseguró que ambos persiguen el mismo objetivo: conseguir títulos con el conjunto español.

“Vini y yo tenemos el mismo objetivo, que es ganar títulos. Y no podemos controlar la opinión de la gente”, explicó.

El atacante también marcó una diferencia entre sus responsabilidades con Francia y el Real Madrid. Mientras con la selección ejerce como capitán, en el club español su función es distinta.

Ahora, Mbappé tendrá la oportunidad de trasladar sus palabras al terreno de juego cuando el Real Madrid enfrente al Inter de Milán este martes 8 de septiembre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Santiago Bernabéu, en el arranque de la Champions League.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Declaraciones
Futbol

Localizaciones


Madrid

Personajes


Kylian Mbappe

Organizaciones


Real Madrid

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Una buena y una mala

Una buena y una mala
NosotrAs: ¿Puede el sistema penal ser un espacio de disputa feminista?

NosotrAs: ¿Puede el sistema penal ser un espacio de disputa feminista?
La declaración patrimonial del director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, no puede ser consultada en la plataforma Declaranet.

Ordenan que bienes del director del Infonavit sean confidenciales; reservan hasta su sueldo completa
Los activos de AHMSA y MINOSA tienen un valor de referencia cercano a mil 326 millones de dólares.

Alistan subasta de activos de AHMSA en Monclova, Coahuila
El llamado “Pase Turístico” será impuesto obligatoriamente en Nuevo León para todos los vehículos con placas de otros Estados en los próximos días.

¿Desde cuándo será obligatorio el Pase Turístico de Nuevo León y cómo tramitarlo?
La Procuraduría Federal del Consumidor examinó 85 marcas de leche y productos lácteos en el mercado nacional.

Profeco reprobó esta marca de leche vendida en Tiendas 3B tras analizar 85 productos en México
Gala Montes sorprendió al ingresar a La Casa de los Famosos México 2026 por el carrusel, mientras Flor Vigna se convirtió en la séptima eliminada de la competencia.

¿Quién es el nuevo habitante que entró a La Casa de los Famosos México 2026 y quién fue eliminado?
Raúl Jiménez y Mateo Chávez fueron titulares en el empate 2-2 de Wolverhampton y la victoria 3-2 del AZ Alkmaar, respectivamente.

Raúl Jiménez roza el gol con Wolves; Mateo Chávez y AZ siguen líderes