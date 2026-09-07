“Meto más goles”: Mbappé responde a las comparaciones con Dembélé y Raphinha

Kylian Mbappé habló antes del debut del Real Madrid en la Champions League y no evitó las preguntas relacionadas con el Balón de Oro, las comparaciones con otros delanteros y su sociedad con Vinícius Jr. Durante la conferencia de prensa previa al partido contra el Inter de Milán, el atacante francés fue cuestionado sobre su desempeño sin balón y el trabajo defensivo que realiza en comparación con jugadores como Ousmane Dembélé y Raphinha.

Ante la pregunta sobre si él y Vinícius deben mejorar su labor defensiva cuando el equipo pierde la pelota, Mbappé respondió con otra pregunta: “¿Sólo yo y Vinicius?”. El francés reconoció que todavía tiene aspectos por mejorar, pero rechazó que las comparaciones con otros atacantes sean una forma adecuada de medir su rendimiento. “Claro que tenemos que mejorar, es completamente natural como todos los jugadores”, señaló. Mbappé incluso recurrió a sus cifras goleadoras para marcar distancia respecto a Dembélé y Raphinha, aunque posteriormente insistió en que cada futbolista tiene características distintas.

“Yo puedo jugar al tonto y decirte que meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienen que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente”, expresó. El delantero explicó que no le interesa entrar en una discusión sobre quién aporta más dentro del terreno de juego. “No me gusta comparar porque hago muchas cosas que los otros no hacen. Si entramos en este tema es un debate sin fin”, agregó. ¿MBAPPÉ PUEDE GANAR EL BALÓN DE ORO? Otro de los temas centrales fue su candidatura al Balón de Oro 2026. Mbappé consideró que este puede ser un año favorable para competir por el reconocimiento individual, aunque dejó claro que la decisión final estará en manos de los periodistas que participan en la votación. “Tengo la sensación de que es un buen año para eso”, afirmó. El francés también destacó que vestir la camiseta del Real Madrid coloca a sus jugadores constantemente en las conversaciones por los principales premios individuales. Además, recordó su participación con Francia durante el Mundial de 2026 y consideró que ha tenido actuaciones importantes en la competición internacional. “Cuando juegas con el Real Madrid, que es el mejor club del mundo, se te asocia a estos premios”, comentó.

LA RELACIÓN CON VINÍCIUS Mbappé también fue consultado sobre las opiniones que existen alrededor de su sociedad con Vinícius y las discusiones sobre cuál de los dos tiene mayor peso dentro del equipo. El francés evitó alimentar esa rivalidad y aseguró que ambos persiguen el mismo objetivo: conseguir títulos con el conjunto español. “Vini y yo tenemos el mismo objetivo, que es ganar títulos. Y no podemos controlar la opinión de la gente”, explicó. El atacante también marcó una diferencia entre sus responsabilidades con Francia y el Real Madrid. Mientras con la selección ejerce como capitán, en el club español su función es distinta. Ahora, Mbappé tendrá la oportunidad de trasladar sus palabras al terreno de juego cuando el Real Madrid enfrente al Inter de Milán este martes 8 de septiembre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Santiago Bernabéu, en el arranque de la Champions League.