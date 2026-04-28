Selección Mexicana: Los 14 jugadores que le faltan a la lista de Javier Aguirre para el Mundial 2026

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Fútbol
/ 28 abril 2026
    Selección Mexicana: Los 14 jugadores que le faltan a la lista de Javier Aguirre para el Mundial 2026
    Luis Chávez se mantiene en la pelea por un lugar en la lista final de México para el Mundial 2026, aunque su estado físico será clave en la decisión de Javier Aguirre. FOTO: MEXSPORT

México ya reveló a sus 12 jugadores de Liga MX considerados para la Copa del Mundo 2026; ahora, el ‘Vasco’ deberá completar la convocatoria del Tri con los futbolistas ‘europeos’

La lista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 comenzó a tomar forma. Javier Aguirre y la Federación Mexicana de Futbol dieron a conocer la primera base de jugadores de Liga MX considerados para integrar la convocatoria definitiva, pero el rompecabezas del Tri todavía no está completo: faltan 14 futbolistas que militan fuera de México para cerrar el grupo de 26 que disputará la Copa del Mundo.

De acuerdo con la información más reciente, la lista definitiva deberá quedar lista a más tardar entre el 30 de mayo y el 1 de junio, después del partido de preparación ante Australia, que se jugará en Los Ángeles.

Antes, México arrancará concentración en el Centro de Alto Rendimiento y disputará amistosos frente a Ghana, Australia y Serbia, como parte del cierre de preparación rumbo al debut mundialista.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/quienes-quedaron-fuera-las-sorpresivas-ausencias-de-javier-aguirre-en-la-seleccion-mexicana-para-el-mundial-2026-ID20324581

¿Qué jugadores faltan para completar la lista de México?

La lista de futbolistas que militan fuera del país estaría encabezada por Guillermo Ochoa, quien buscaría disputar su sexto Mundial y entrar en la historia del futbol internacional.

Junto a él aparecen defensas como Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Mateo Chávez, además de Edson Álvarez, uno de los líderes del mediocampo mexicano.

En la zona de volantes y ataque, los nombres contemplados son Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda, Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Obed Vargas, este último como una de las apuestas más interesantes del proceso por su crecimiento en el futbol europeo.

Con esos nombres, Aguirre tendría prácticamente perfilados 12 de los 14 lugares que faltan por integrarse al grupo mundialista. Los otros puestos se mantienen en evaluación, con Germán Berterame, Luis Chávez y Rodrigo Huescas como los futbolistas que todavía pelean por convencer al cuerpo técnico en la recta final.

Las dudas de Javier Aguirre rumbo al Mundial

El caso de Luis Chávez es uno de los más delicados, pues viene de superar una lesión de rodilla y apenas volvió a la actividad en Rusia. Rodrigo Huescas, por su parte, ya entrena prácticamente al parejo en Dinamarca y podría meterse a la pelea si llega en ritmo competitivo.

Germán Berterame también sigue en el radar, aunque su falta de minutos en Inter Miami lo mantiene en una posición complicada.

Por ahora, México ya tiene definidos a sus 12 representantes de Liga MX: Carlos Acevedo, Raúl Rangel, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Luis Romo, Erick Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Roberto Alvarado, Alexis Vega, Guillermo Martínez y Armando “Hormiga” González.

A ellos deberán sumarse los 14 futbolistas del extranjero para completar la lista final de 26 jugadores.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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