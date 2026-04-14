¿Por qué quedó fuera el Barcelona de la Champions? Victoria insuficiente (2-1) ante el Atlético con gol de Yamal y un tanto anulado a Ferran Torres

El FC Barcelona se despidió de la UEFA Champions League 2026 con una victoria amarga. El equipo blaugrana derrotó 2-1 al Atlético de Madrid en la Vuelta de los Cuartos de Final, pero el 2-0 que había recibido en la Ida le costó la eliminación con marcador global de 3-2. El arranque culé fue inmejorable. De acuerdo con el minuto a minuto del partido, Lamine Yamal abrió el marcador apenas al minuto 4, luego de una acción en la que arrancó con decisión y definió para poner el 1-0. Más tarde, al 24’, Ferran Torres apareció para firmar el 2-0 que igualaba el global y metía de lleno al Barça en la pelea.

Sin embargo, la reacción del Atlético fue inmediata. Ademola Lookman descontó al 31’ y ese tanto terminó por inclinar de nuevo la serie para los dirigidos por Diego Simeone, que resistieron el resto del encuentro para sellar su boleto a Semifinales.

Este resultado devolvió al Atleti a unas Semifinales de Champions por primera vez desde la temporada 2016-17. Uno de los momentos que más pesará en la noche blaugrana llegó al 55’. Ferran Torres había mandado la pelota al fondo para el que habría sido el 1-0 parcial del segundo tiempo y el 3-1 en el global favorable al Barcelona en ese lapso, pero el tanto fue invalidado tras la revisión por fuera de juego. Esa jugada cambió por completo el tono del cierre, porque el conjunto catalán siguió insistiendo, aunque ya no encontró el gol que necesitaba. La eliminación deja un golpe duro para un Barcelona que, además, venía arrastrando molestia por decisiones arbitrales de la Ida, protesta que UEFA declaró inadmisible horas antes del compromiso de Vuelta. En cuanto al dato histórico, el Barça tampoco pudo volver a instalarse entre los cuatro mejores de Europa de manera consecutiva. Los catalanes sí alcanzaron las Semifinales en la temporada 2024-25, por lo que su ausencia en esta edición corta esa inercia apenas un año después.

En cambio, para el Atlético esta clasificación representa romper una larga espera, ya que no llegaba a Semifinales desde 2016-17. Con todo y la victoria en el marcador, la noche terminó siendo de frustración para el Barcelona: Yamal encendió la ilusión desde muy temprano, Ferran Torres rozó la jugada que habría cambiado la serie, pero el Atlético volvió a imponerse en una eliminatoria europea entre ambos y se quedó con el pase.

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