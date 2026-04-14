PSG elimina al Liverpool de Champions League: Salah se despide de Anfield tras derrota histórica

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Fútbol Internacional
/ 14 abril 2026
    PSG elimina al Liverpool de Champions League: Salah se despide de Anfield tras derrota histórica
    Liverpool se despidió de la Champions League 2026 tras caer 2-0 ante PSG en Anfield, firmar un global de 4-0 y quedarse sin anotar un solo gol en toda la eliminatoria. FOTO: AP

Liverpool firmó una eliminatoria para el olvido y quedó eliminado en los Cuartos de Final, sin marcar un solo gol en la serie; además, la derrota alimenta la presión sobre Arne Slot y deja la sensación de que Mohamed Salah jugó su último partido europeo con el club

Liverpool tocó fondo en la Champions League 2026. El equipo de Arne Slot fue eliminado en los Cuartos de Final luego de caer 2-0 ante Paris Saint-Germain en Anfield, resultado que selló un contundente 4-0 global en favor del conjunto francés, que ya había pegado primero en la Ida con otro 2-0 en París.

La noche en casa, que estaba llamada a una remontada histórica, terminó convertida en otra decepción para los Reds.

De acuerdo con el minuto a minuto del partido, Liverpool volvió a quedarse sin respuesta ofensiva y recibió los goles de Ousmane Dembélé al 72’ y al 91’, este último ya con el cuadro inglés lanzado al frente y sin margen de reacción.

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El golpe fue todavía más severo porque Liverpool no logró marcar un solo gol en los 180 minutos de la eliminatoria.

En la Ida fue superado ampliamente por PSG y ni siquiera registró un disparo a puerta, mientras que en la Vuelta volvió a mostrar empuje, pero no contundencia. El saldo fue demoledor: cero goles anotados y cuatro recibidos frente a uno de los equipos más en forma del torneo.

Además del resultado, la eliminación deja una imagen simbólica en Anfield. Mohamed Salah, quien ya anunció que dejará Liverpool al final de la temporada 2025-26, podría haber disputado su último partido de Champions League con la camiseta red.

El egipcio entró de cambio en este duelo tras la lesión de Hugo Ekitiké, pero tampoco pudo cambiar la historia de una serie que terminó escapándose desde París.

La caída también vuelve a poner reflectores sobre Arne Slot. Antes del partido, el neerlandés aseguró que todavía creía en una noche especial en Anfield, pese al 2-0 adverso de la Ida.

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Sin embargo, el fracaso europeo llega en medio de una campaña inestable, con Liverpool fuera de otras competencias y apenas peleando por asegurar puestos europeos en la Premier League.

Slot se siente respaldado por el club, pero también que la presión sobre su cargo venía creciendo desde antes de esta serie; por eso, esta eliminación puede incrementar todavía más los rumores sobre su futuro, aunque al momento no hay confirmación oficial de un despido.

Así, Liverpool cierra otra noche amarga en Europa: eliminado, sin gol en toda la llave y con un escenario de reconstrucción a la vista.

Para PSG, en cambio, el pase a Semifinales confirma su candidatura al título; para los Reds, la eliminación deja preguntas pesadas sobre el proyecto de Slot y sobre el cierre de ciclo de varias de sus figuras más emblemáticas.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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