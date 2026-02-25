Real Madrid elimina al Benfica y avanza a Octavos de la Champions League tras ganar 2-1 en el Bernabéu (3-1 global)

Real Madrid confirmó su pase a los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025/26 tras vencer 2–1 a Benfica en la Vuelta del Playoff jugada en el Estadio Santiago Bernabéu. Con un marcador global de 3–1, el conjunto blanco selló su clasificación y ahora espera rival para la fase de Octavos que saldrá del sorteo programado para el 27 de febrero de 2026 en Nyon, Suiza. Desde el pitazo inicial, el duelo mostró una alta intensidad ofensiva de ambos equipos, conscientes de que el pase a la siguiente ronda estaba en juego. TE PUEDE INTERESAR: Regina Tarín hará su esperado debut en la UFC el sábado 28 de febrero en México

El Benfica sorprendió temprano con un gol en los primeros minutos, poniendo en aprietos a los de casa al nivelar el global momentáneamente. Pese a ello, el Real Madrid respondió con contundencia, equilibrando el cotejo antes del descanso. Ya en la segunda mitad, y con el silbatazo del árbitro, el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa tomó el control del balón y las acciones comenzaron a inclinarse a su favor. Tras varios intentos infructuosos y varias aproximaciones por las bandas, Vinícius Júnior apareció con una definición precisa para poner el 2–1 en el marcador final, desatando la euforia de la afición local y concretando la clasificación a la siguiente fase del torneo. El partido también estuvo marcado por la presión táctica del Real Madrid para cerrar los espacios, recuperaciones clave en el mediocampo y una defensa sólida que supo contener los embates del Benfica en los instantes finales, logrando mantener la ventaja hasta el pitazo final. Con esta victoria, Real Madrid reafirma su tradición histórica en la Champions League, donde habitualmente accede a las rondas decisivas del torneo europeo más prestigioso a nivel de clubes. Otros resultados de la Vuelta del Playoff de Champions League que definieron clasificados Atalanta 4–1 Borussia Dortmund (4–3 global): En un duelo lleno de dramatismo en Bérgamo, Atalanta protagonizó una remontada épica frente al Borussia Dortmund, superando un déficit de 2–0 de la Ida y sellando su pase a los Octavos con un gol de penal en los minutos finales tras revisión VAR.

Paris Saint-Germain 2–2 Mónaco (5–4 global): En un encuentro vibrante, PSG y Mónaco empataron en el duelo de Vuelta, pero el conjunto parisino logró clasificar a los Octavos de Final gracias al marcador global favorable, avanzando así a la siguiente etapa de la Champions.

Estos resultados completan el cuadro de equipos que avanzan a la fase de Octavos de Final de la Champions League 2025-26, consolidando varias historias de remontadas, goles decisivos y emociones europeas que definirán la ruta hacia la Final del torneo.

