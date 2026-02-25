Real Madrid elimina al Benfica y avanza a Octavos de la Champions League tras ganar 2-1 en el Bernabéu (3-1 global)

Fútbol Internacional
/ 25 febrero 2026
    Real Madrid elimina al Benfica y avanza a Octavos de la Champions League tras ganar 2-1 en el Bernabéu (3-1 global)
    Vinícius Júnior anotó gol decisivo ante Benfica que le dio el pase a octavos a Real Madrid en la Champions League. FOTO: AP

En el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el conjunto merengue remontó la serie ante el Benfica y confirmó su clasificación a los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025/26, en una jornada que también definió otros boletos rumbo a la siguiente fase del torneo europeo

Real Madrid confirmó su pase a los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025/26 tras vencer 2–1 a Benfica en la Vuelta del Playoff jugada en el Estadio Santiago Bernabéu.

Con un marcador global de 3–1, el conjunto blanco selló su clasificación y ahora espera rival para la fase de Octavos que saldrá del sorteo programado para el 27 de febrero de 2026 en Nyon, Suiza.

Desde el pitazo inicial, el duelo mostró una alta intensidad ofensiva de ambos equipos, conscientes de que el pase a la siguiente ronda estaba en juego.

El Benfica sorprendió temprano con un gol en los primeros minutos, poniendo en aprietos a los de casa al nivelar el global momentáneamente. Pese a ello, el Real Madrid respondió con contundencia, equilibrando el cotejo antes del descanso.

Ya en la segunda mitad, y con el silbatazo del árbitro, el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa tomó el control del balón y las acciones comenzaron a inclinarse a su favor.

Tras varios intentos infructuosos y varias aproximaciones por las bandas, Vinícius Júnior apareció con una definición precisa para poner el 2–1 en el marcador final, desatando la euforia de la afición local y concretando la clasificación a la siguiente fase del torneo.

El partido también estuvo marcado por la presión táctica del Real Madrid para cerrar los espacios, recuperaciones clave en el mediocampo y una defensa sólida que supo contener los embates del Benfica en los instantes finales, logrando mantener la ventaja hasta el pitazo final.

Con esta victoria, Real Madrid reafirma su tradición histórica en la Champions League, donde habitualmente accede a las rondas decisivas del torneo europeo más prestigioso a nivel de clubes.

Otros resultados de la Vuelta del Playoff de Champions League que definieron clasificados

Atalanta 4–1 Borussia Dortmund (4–3 global): En un duelo lleno de dramatismo en Bérgamo, Atalanta protagonizó una remontada épica frente al Borussia Dortmund, superando un déficit de 2–0 de la Ida y sellando su pase a los Octavos con un gol de penal en los minutos finales tras revisión VAR.

Paris Saint-Germain 2–2 Mónaco (5–4 global): En un encuentro vibrante, PSG y Mónaco empataron en el duelo de Vuelta, pero el conjunto parisino logró clasificar a los Octavos de Final gracias al marcador global favorable, avanzando así a la siguiente etapa de la Champions.

Estos resultados completan el cuadro de equipos que avanzan a la fase de Octavos de Final de la Champions League 2025-26, consolidando varias historias de remontadas, goles decisivos y emociones europeas que definirán la ruta hacia la Final del torneo.

Temas


UEFA Champions League
Futbol internacional
resultados

Localizaciones


Madrid

Personajes


Vinicius Jr

Organizaciones


Real Madrid
PSG

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

