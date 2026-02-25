Regina Tarín hará su esperado debut en la UFC el sábado 28 de febrero en México

La peleadora mexicana Regina Tarín debutará en la Ultimate Fighting Championship (UFC) este sábado 28 de febrero de 2026 durante el evento UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh, que se celebrará en la Arena Ciudad de México.

La joven atleta de 21 años, conocida por su apodo “Kill Bill”, entró al octágono en corto aviso para enfrentar a la lituana Ernesta Kareckaite en la cartelera preliminar después de que Sofía Montenegro se retirara del combate original por motivos que no han sido divulgados.

Tarín llega a la UFC con un récord invicto de 7 victorias como profesional, con la mayoría de sus triunfos obtenidos por finalización dentro del primer round, lo que la posiciona como una de las prospectos femeninas más prometedoras del MMA mexicano.

Por su parte, Ernesta Kareckaite, de 27 años, cuenta con un récord de 6-1-1 y ha competido anteriormente dentro de la promoción, destacando su victoria por decisión dividida en el UFC Fight Night 249 en enero de 2025.

El combate entre Tarín y Kareckaite se pactó a un peso acordado de 130 libras, permitiendo a la mexicana hacer su primera aparición en el octágono más prestigioso de las artes marciales mixtas.