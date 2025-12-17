PSG vence al Flamengo en penales y conquista la Copa Intercontinental en una Final dramática

Fútbol Internacional
/ 17 diciembre 2025
    PSG vence al Flamengo en penales y conquista la Copa Intercontinental en una Final dramática
    Los jugadores del PSG celebraron eufórcios el título de la Copa Intercontinental tras imponerse al Flamengo en la tanda de penales. FOTO: AP

Tras un intenso empate en tiempo reglamentario y extra, el PSG venció al Flamengo en penales y añadió la Copa Intercontinental a un año marcado por conquistas históricas

El Paris Saint-Germain volvió a demostrar su jerarquía internacional al proclamarse campeón de la Copa Intercontinental, luego de imponerse en la tanda de penales al Flamengo tras igualar 1-1 en los 120 minutos reglamentarios.

En un partido intenso, disputado de principio a fin, el conjunto francés supo resistir, ajustar en los momentos clave y definir desde los once pasos para levantar un nuevo trofeo en una temporada histórica

Desde el arranque, el duelo mostró a dos equipos decididos a imponer condiciones. El PSG tomó la iniciativa con posesión y presión alta, mientras que el Flamengo respondió con orden defensivo y salidas rápidas.

TE PUEDE INTERESAR: FIFA revela los premios económicos de la Copa del Mundo 2026 con cifras históricas para los equipos

La primera mitad estuvo marcada por el equilibrio y por varias aproximaciones del equipo parisino, hasta que al minuto 38 Khvicha Kvaratskhelia rompió el cero con una definición dentro del área, aprovechando un desajuste defensivo para poner el 1-0 antes del descanso.

En la segunda parte, el Flamengo ajustó líneas y ganó presencia en campo rival. La insistencia tuvo premio al minuto 62, cuando Jorginho convirtió un penalti para igualar el marcador 1-1, luego de una infracción señalada tras la revisión del VAR.

A partir de ese momento, el partido entró en una fase de ida y vuelta, con ocasiones para ambos equipos, pero sin contundencia en el último toque.

PRÓRROGA DE TENSIÓN Y PENALES DRAMÁTICOS

El tiempo extra mantuvo la misma tónica. PSG generó peligro con llegadas de Nuno Mendes, Ousmane Dembélé y João Neves, mientras que Flamengo respondió con disparos lejanos y jugadas a balón parado.

Sin embargo, las defensas y los arqueros evitaron que el marcador se moviera, obligando a definir el título en la tanda de penales.

Desde los once pasos, la serie fue tan cerrada como el partido. Hubo fallos de ambos lados, atajadas decisivas y una presión constante en cada cobro.

Finalmente, Nuno Mendes convirtió el penalti determinante para el PSG, mientras que el Flamengo desperdició oportunidades clave, sellando así el triunfo parisino por 2-1 en la tanda.

UN AÑO INOLVIDABLE PARA EL PSG

Con este campeonato, el Paris Saint-Germain firmó una de las temporadas más exitosas de su historia. A la Copa Intercontinental se suman los títulos de la Champions League, la Ligue 1, la Supercopa de la UEFA y la Copa de la Liga, además de haber sido finalista del Mundial de Clubes.

Un balance que confirma al club francés como una de las potencias absolutas del futbol mundial y que refuerza un proyecto deportivo que logró traducir su talento en resultados.

La victoria ante el Flamengo no solo significó un nuevo trofeo, sino la consolidación de un año perfecto para el PSG, marcado por títulos, finales internacionales y actuaciones decisivas en los momentos más exigentes del calendario.

Temas


Futbol internacional
resultados
Campeonatos

Localizaciones


Riad

Organizaciones


PSG

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Visita indeseada a México

Visita indeseada a México
true

Ataques dentro del reino de la 4T contra la Presidenta
La titular de la CFE también destacó los avances de la central fotovoltaica de Puerto Peñasco, en Sonora, cuya fase tres iniciará construcción la próxima semana.

CFE acelera nuevas centrales para blindar el suministro eléctrico del país
El ISSSTE informó que la segunda exhibición del aguinaldo 2025 para personas pensionadas y jubiladas se depositó junto con la pensión

ISSSTE informa plazo de pago de la segunda parte del aguinaldo para pensionados
Paramount lanzó una oferta hostil la semana pasada, pidiendo a los inversionistas que rechazaran el acuerdo con Netflix favorecido por la junta de Warner Bros. FOTO:

Warner Bros Discovery rechaza la contraoferta de Paramount y favorece a Netflix
La circulación de la influenza H3N2 tipo K ha encendido alertas sanitarias. Identificarla a tiempo mediante pruebas especializadas permite iniciar tratamiento oportuno.

¿Cómo saber si tengo gripe H3N2 tipo K?... esta es la prueba para detectarla
La reconocida modelo argentina y conductora de Televisa, Dora Noemí Kerchen, mejor conocida como Dorismar, denunció haber sido víctima de una “mala praxis” tras una cirugía estética.

Dorismar, modelo y presentadora de Televisa, muestra resultados de cirugía estética fallida
Los cinturones de la división quedan vacantes.

Adiós de Terence Crawford: Canelo Álvarez no tendrá revancha histórica tras retiro del boxeador