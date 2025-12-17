PSG vence al Flamengo en penales y conquista la Copa Intercontinental en una Final dramática

El Paris Saint-Germain volvió a demostrar su jerarquía internacional al proclamarse campeón de la Copa Intercontinental, luego de imponerse en la tanda de penales al Flamengo tras igualar 1-1 en los 120 minutos reglamentarios. En un partido intenso, disputado de principio a fin, el conjunto francés supo resistir, ajustar en los momentos clave y definir desde los once pasos para levantar un nuevo trofeo en una temporada histórica Desde el arranque, el duelo mostró a dos equipos decididos a imponer condiciones. El PSG tomó la iniciativa con posesión y presión alta, mientras que el Flamengo respondió con orden defensivo y salidas rápidas. TE PUEDE INTERESAR: FIFA revela los premios económicos de la Copa del Mundo 2026 con cifras históricas para los equipos

La primera mitad estuvo marcada por el equilibrio y por varias aproximaciones del equipo parisino, hasta que al minuto 38 Khvicha Kvaratskhelia rompió el cero con una definición dentro del área, aprovechando un desajuste defensivo para poner el 1-0 antes del descanso. En la segunda parte, el Flamengo ajustó líneas y ganó presencia en campo rival. La insistencia tuvo premio al minuto 62, cuando Jorginho convirtió un penalti para igualar el marcador 1-1, luego de una infracción señalada tras la revisión del VAR. A partir de ese momento, el partido entró en una fase de ida y vuelta, con ocasiones para ambos equipos, pero sin contundencia en el último toque. PRÓRROGA DE TENSIÓN Y PENALES DRAMÁTICOS El tiempo extra mantuvo la misma tónica. PSG generó peligro con llegadas de Nuno Mendes, Ousmane Dembélé y João Neves, mientras que Flamengo respondió con disparos lejanos y jugadas a balón parado. Sin embargo, las defensas y los arqueros evitaron que el marcador se moviera, obligando a definir el título en la tanda de penales. Desde los once pasos, la serie fue tan cerrada como el partido. Hubo fallos de ambos lados, atajadas decisivas y una presión constante en cada cobro. Finalmente, Nuno Mendes convirtió el penalti determinante para el PSG, mientras que el Flamengo desperdició oportunidades clave, sellando así el triunfo parisino por 2-1 en la tanda.