PSG vence al Flamengo en penales y conquista la Copa Intercontinental en una Final dramática
Tras un intenso empate en tiempo reglamentario y extra, el PSG venció al Flamengo en penales y añadió la Copa Intercontinental a un año marcado por conquistas históricas
El Paris Saint-Germain volvió a demostrar su jerarquía internacional al proclamarse campeón de la Copa Intercontinental, luego de imponerse en la tanda de penales al Flamengo tras igualar 1-1 en los 120 minutos reglamentarios.
En un partido intenso, disputado de principio a fin, el conjunto francés supo resistir, ajustar en los momentos clave y definir desde los once pasos para levantar un nuevo trofeo en una temporada histórica
Desde el arranque, el duelo mostró a dos equipos decididos a imponer condiciones. El PSG tomó la iniciativa con posesión y presión alta, mientras que el Flamengo respondió con orden defensivo y salidas rápidas.
La primera mitad estuvo marcada por el equilibrio y por varias aproximaciones del equipo parisino, hasta que al minuto 38 Khvicha Kvaratskhelia rompió el cero con una definición dentro del área, aprovechando un desajuste defensivo para poner el 1-0 antes del descanso.
En la segunda parte, el Flamengo ajustó líneas y ganó presencia en campo rival. La insistencia tuvo premio al minuto 62, cuando Jorginho convirtió un penalti para igualar el marcador 1-1, luego de una infracción señalada tras la revisión del VAR.
A partir de ese momento, el partido entró en una fase de ida y vuelta, con ocasiones para ambos equipos, pero sin contundencia en el último toque.
PRÓRROGA DE TENSIÓN Y PENALES DRAMÁTICOS
El tiempo extra mantuvo la misma tónica. PSG generó peligro con llegadas de Nuno Mendes, Ousmane Dembélé y João Neves, mientras que Flamengo respondió con disparos lejanos y jugadas a balón parado.
Sin embargo, las defensas y los arqueros evitaron que el marcador se moviera, obligando a definir el título en la tanda de penales.
Desde los once pasos, la serie fue tan cerrada como el partido. Hubo fallos de ambos lados, atajadas decisivas y una presión constante en cada cobro.
Finalmente, Nuno Mendes convirtió el penalti determinante para el PSG, mientras que el Flamengo desperdició oportunidades clave, sellando así el triunfo parisino por 2-1 en la tanda.
UN AÑO INOLVIDABLE PARA EL PSG
Con este campeonato, el Paris Saint-Germain firmó una de las temporadas más exitosas de su historia. A la Copa Intercontinental se suman los títulos de la Champions League, la Ligue 1, la Supercopa de la UEFA y la Copa de la Liga, además de haber sido finalista del Mundial de Clubes.
Un balance que confirma al club francés como una de las potencias absolutas del futbol mundial y que refuerza un proyecto deportivo que logró traducir su talento en resultados.
La victoria ante el Flamengo no solo significó un nuevo trofeo, sino la consolidación de un año perfecto para el PSG, marcado por títulos, finales internacionales y actuaciones decisivas en los momentos más exigentes del calendario.