Mbappé histórico en el Mundial 2026: Todos los récords que rompió el francés ante Senegal

Kylian Mbappé volvió a elegir el escenario más grande para agrandar su leyenda. El capitán de Francia firmó un doblete en la victoria 3-1 ante Senegal, en el debut de Les Bleus dentro del Grupo I del Mundial 2026, y convirtió la cancha del New York New Jersey Stadium en otro capítulo histórico de su carrera. El atacante del Real Madrid apareció cuando Francia más lo necesitaba. Después de un primer tiempo complicado, en el que Senegal tuvo opciones para adelantarse, Mbappé abrió el camino al minuto 66 con una definición de alta precisión. Ya en tiempo agregado, cuando el conjunto africano había recortado distancias, sentenció el partido con un potente disparo desde fuera del área.

Pero el resultado fue apenas una parte de la historia. Con esas dos anotaciones, Mbappé rompió una de las marcas más importantes del futbol francés: llegó a 58 goles con la Selección de Francia y superó los 57 de Olivier Giroud, para convertirse en el máximo goleador histórico de Les Bleus. El récord toma todavía más peso por la edad y el ritmo goleador del delantero. A los 27 años, Mbappé ya dejó atrás a nombres como Giroud, Thierry Henry y Antoine Griezmann en la lista de artilleros de Francia, consolidándose como el rostro de una generación que busca otra conquista mundialista.

Su doblete ante Senegal también movió la historia de las Copas del Mundo. Mbappé alcanzó 14 goles mundialistas, cifra con la que superó a Just Fontaine como máximo goleador francés en la historia del torneo. Fontaine había marcado 13 tantos en Suecia 1958, una marca que durante décadas pareció intocable dentro del futbol galo. Además, Mbappé también rebasó en la clasificación histórica de goleadores mundialistas a leyendas como Pelé y Lionel Messi, y empató a Gerd Müller en el tercer lugar de todos los tiempos. Ahora, el francés quedó a un gol de igualar al brasileño Ronaldo, quien suma 15, y a dos de alcanzar al alemán Miroslav Klose, máximo artillero histórico de los Mundiales con 16. La noche ante Senegal dejó claro que Mbappé no solo persigue récords: los está rompiendo en plena competencia. Francia ganó, comenzó con autoridad su camino en el Mundial 2026 y su capitán mandó un mensaje directo al resto de candidatos al título. El próximo reto de Les Bleus será mantener el paso en el Grupo I, pero la mirada estará inevitablemente puesta en Mbappé.

Con al menos dos partidos más en fase de grupos, el francés tiene al alcance la cima absoluta de goleadores mundialistas, una marca que podría convertirlo en el máximo anotador en la historia de la Copa del Mundo. Récords de Mbappé tras su doblete ante Senegal: Máximo goleador histórico de Francia: 58 goles. Superó a Olivier Giroud, quien tenía 57 tantos. Máximo goleador francés en Copas del Mundo: 14 goles. Superó los 13 goles mundialistas de Just Fontaine. Rebasó a Pelé y Lionel Messi en la tabla histórica de goleadores mundialistas. Empató a Gerd Müller en el tercer lugar histórico de goles en Mundiales. Quedó a dos goles de igualar a Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo.

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