¡Rey de Italia! Inter de Milán es campeón de la Coppa Italia tras vencer a Lazio y logra el doblete

El Inter de Milán confirmó su dominio en el futbol italiano al vencer 2-0 a la Lazio en la Final de la Coppa Italia 2026, disputada en el Estadio Olímpico de Roma, resultado con el que los nerazzurri levantaron el trofeo y sellaron el doblete nacional tras haber conquistado también la Serie A. El equipo dirigido por Cristian Chivu resolvió el partido desde el primer tiempo y no permitió que la Lazio encontrara reacción. La ventaja llegó al minuto 14, cuando Adam Marusic terminó enviando el balón a su propia portería para abrir el marcador en favor del Inter. Más tarde, al 35’, Lautaro Martínez apareció en el área para firmar el 2-0 que terminó por sentenciar la Final. La victoria tuvo un peso especial para el Inter, no sólo por el título, sino por la forma en que cerró la campaña.

El conjunto de Milán llegó a 10 títulos de Coppa Italia, el primero desde 2023, y completó su doblete doméstico junto al Scudetto número 21 de su historia, una marca que refuerza el gran momento del club bajo el mando de Chivu.

Inter no dejó dudas ante Lazio Desde los primeros minutos, el Inter impuso condiciones con presión alta, amplitud por las bandas y un control de partido que obligó a Lazio a perseguir la pelota durante largos tramos. El golpe del autogol de Marusic cambió el desarrollo emocional del encuentro, mientras que el tanto de Lautaro Martínez terminó de inclinar la balanza antes del descanso. Lazio intentó responder en la segunda mitad, pero se encontró con un Inter ordenado, compacto y cómodo con la ventaja. Los nerazzurri administraron el marcador sin perder agresividad, enfriaron el ritmo cuando fue necesario y cerraron la noche con autoridad en una cancha donde ya habían goleado 3-0 a la propia Lazio días antes en Serie A. Chivu iguala una página de gloria nerazzurra El título también elevó la figura de Cristian Chivu, quien en su primera temporada al frente del Inter logró levantar Serie A y Coppa Italia.

La prensa italiana y española destacó el paralelismo con José Mourinho, técnico que marcó una era en el club, aunque el logro actual se sostiene por la regularidad de un plantel que encontró equilibrio entre experiencia, jerarquía ofensiva y solidez defensiva. Para Lautaro Martínez, capitán y referente del Inter, la Final volvió a confirmar su peso en los partidos grandes. El delantero argentino marcó el segundo gol, celebró un nuevo título con el club y fue uno de los rostros principales de una noche que terminó teñida de azul y negro en Roma. Con este 2-0 ante Lazio, Inter cerró una temporada de enorme impacto: campeón de liga, campeón de copa y con una plantilla que volvió a colocar al club entre los grandes protagonistas de Europa.

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