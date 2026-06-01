$!Gerardo Mérida Sánchez comparece en Nueva York; Fiscalía de EU afirma tener evidencia ‘abundante’

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, compareció este lunes 1 de junio ante la jueza federal Katherine Polk Failla en la que fue su primera audiencia formal dentro del proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. La audiencia se realizó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y tuvo una duración aproximada de 15 minutos. Durante la diligencia, Mérida Sánchez fue presentado formalmente ante la autoridad judicial vestido con uniforme color café de persona privada de la libertad, portando una cadena sujetada a la cintura conectada a las esposas, además de otra en los pies. De acuerdo con la información difundida tras la comparecencia, el exfuncionario evitó realizar declaraciones públicas durante su presentación ante la jueza.

ESTADOS UNIDOS SEÑALA EXITENCIA ABUNDANTE DE EVIDENCIA EN EL CASO DE GERARDO MÉRIDA SÁNCHEZ Durante la audiencia no fueron expuestas pruebas específicas relacionadas con las acusaciones. Sin embargo, la Fiscalía informó que cuenta con evidencia ‘abundante’ que sustenta los cargos presentados contra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Como parte del procedimiento, la jueza otorgó un plazo de 60 días para que la información y los materiales del caso sean entregados a la defensa y continúe el proceso judicial. Según reportes periodísticos, durante la audiencia la jueza señaló que “vendrán olas de acusados”, en referencia a los funcionarios y exfuncionarios señalados en la acusación presentada por autoridades estadounidenses relacionada con presuntos vínculos con la organización criminal encabezada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Entre las personas mencionadas en la investigación se encuentra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. PRESENTAN ACUSACIÓON EN NUEVA YORK CONTRA GERARDO MÉRIDA SÁNCHEZ POR VINCULOS CON LOS CHAPITOS Doce días antes de entregarse a las autoridades estadounidenses, Mérida Sánchez fue acusado formalmente ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. De acuerdo con la acusación, el exfuncionario habría recibido presuntos sobornos a cambio de brindar protección a la facción de Los Chapitos, señalamiento que forma parte de la investigación abierta por fiscales federales en Estados Unidos. Hasta el momento, durante la audiencia inicial no se dieron a conocer detalles adicionales sobre los elementos probatorios contenidos en el expediente.

GERARDO MÉRIDA SÁNCHEZ PODRÍA OBTENER UN ACUERDO DE COOPERACIÓN Tras su ingreso al sistema judicial estadounidense, el caso continúa en etapa inicial. Mientras tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha señalado en diversas ocasiones que en México la Fiscalía General de la República mantiene investigaciones relacionadas con los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses. Dentro del sistema de justicia federal de Estados Unidos existe la posibilidad de que los acusados negocien acuerdos de cooperación con la Fiscalía. Dichos procedimientos pueden incluir beneficios procesales que dependen de la valoración que realicen las autoridades judiciales y ministeriales estadounidenses. GERARDO MÉRIDA FUE RECLUIDO EN EL CENTROO DEDETENCIÓN METROPOLITANOO DE BROOOKLYN Mérida Sánchez salió de México el pasado 11 de mayo desde Hermosillo, Sonora, para ingresar a territorio estadounidense por Arizona, en un movimiento que fue reportado como una entrega voluntaria. Posteriormente fue ingresado al Metropolitan Detention Center Brooklyn, instalación penitenciaria federal ubicada en Brooklyn, Nueva York. En ese centro de detención también permanecen recluidos diversos personajes relacionados con investigaciones de narcotráfico, entre ellos Ismael Zambada García, exlíder del Cártel de Sinaloa; Rafael Caro Quintero; y Vicente Carrillo Fuentes, identificado como exdirigente del Cártel de Juárez.

PRÓXIMAS ETAPAS DEL PROCESO La siguiente audiencia de Gerardo Mérida Sánchez fue programada para el 4 de agosto de 2026. Durante los próximos meses, la Fiscalía federal deberá entregar progresivamente a la defensa los materiales y evidencias relacionados con la acusación. Posteriormente, la defensa tendrá la oportunidad de revisar e impugnar dichos elementos dentro del procedimiento judicial. Las autoridades estadounidenses deberán definir en futuras audiencias si el caso continúa hacia una etapa de juicio o si se presentan otras alternativas procesales previstas por la legislación federal. De acuerdo con la información difundida sobre la acusación, en caso de una eventual declaración de culpabilidad por los cargos de mayor gravedad, las sanciones contempladas por la legislación federal de Estados Unidos podrían incluir penas mínimas obligatorias de hasta 40 años de prisión, así como la posibilidad de cadena perpetua.

Publicidad