PSG es pentacampeón de la Ligue 1: Luis Enrique y el París conquistan Francia tras vencer al Lens

El Paris Saint-Germain volvió a imponer su dominio en Francia. Con una victoria de 2-0 sobre el Lens en el Stade Bollaert-Delelis, el equipo dirigido por Luis Enrique se proclamó campeón de la Ligue 1 2025-26 y firmó su quinto título consecutivo en el campeonato francés. El triunfo llegó ante su perseguidor más cercano, en un partido que terminó por cerrar matemáticamente la pelea por el título a una jornada del final. Khvicha Kvaratskhelia abrió el marcador al minuto 29, tras una asistencia de Ousmane Dembélé, mientras que Ibrahim Mbaye sentenció el 2-0 en tiempo agregado, al 93’. Con este resultado, el PSG alcanzó los 76 puntos y dejó sin posibilidades al Lens, que se quedó con 67 unidades.

Además, el club parisino confirmó una nueva campaña de autoridad en la Ligue 1, donde presume el mejor ataque del torneo, con 73 goles y 18 anotadores distintos, además de una de las defensivas más sólidas del campeonato. ¿Cuántos títulos de liga lleva el PSG? Con esta nueva coronación, el Paris Saint-Germain llegó a 14 títulos de liga en Francia, cifra que lo mantiene como el club más ganador en la historia de la Ligue 1. También se trata de su quinto campeonato consecutivo, algo inédito en la historia de la institución parisina. ¿Cuántos títulos acumula ahora Luis Enrique? Luis Enrique suma ahora 20 títulos oficiales como entrenador de clubes, contando sus nueve trofeos con el Barcelona y 11 con el PSG bajo el criterio que incluye las conquistas oficiales nacionales e internacionales del club parisino.

Con el PSG, el español ya levantó Ligue 1, Copa de Francia, Trophée des Champions, Champions League, Supercopa de la UEFA, Copa Intercontinental y ahora una nueva liga francesa. El campeonato también refuerza el proyecto de Luis Enrique en París, donde el PSG ha dejado atrás la dependencia de figuras individuales para consolidarse como un equipo más colectivo, con presión alta, reparto ofensivo y mayor equilibrio entre ataque y defensa. La Ligue 1 es el cuarto título de la Temporada 2025-26 para el PSG, después de conquistar la Supercopa de la UEFA, la Copa Intercontinental y el Trophée des Champions. Ahora, el equipo parisino apunta a cerrar el curso con más gloria internacional.

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