Sheinbaum cuestiona la popularidad de Fox y Calderón tras sus acusaciones

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    Sheinbaum cuestiona la popularidad de Fox y Calderón tras sus acusaciones
    Claudia Sheinbaum arremete contra comentarios de Calderón y Fox Cuarto oscuro

A causa del caso de la CIA y Maru Campos, simpatizantes del PAN muestran su apoyo a la gobernadora de Chihuahua

El primero de junio, durante la conferencia de prensa de La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria reiteró su declaración en cuanto las acusaciones de los expresidentes panistas, Vicente Fox y Felipe Calderon.

Previamente, el 30 de mayo, militantes, funcionarios y simpatizantes del PAN se reunieron en Chihuahua para expresar su apoyo a la gobernadora del estado, Maru Campos, tras ser citada por la FGR en el caso de los agentes de la CIA en el territorio. Desde su señalamiento, la gobernadora ha acusado a la administración federal de ‘persecución política'.

Durante el mitin, los expresidentes de México, Fox y Calderón, arremetieron contra la administración de Morena y sentenciaron al gobierno de Sheinbaum como ‘narcogobierno’, en relación a las acusaciones que tienen varios funcionarios de Sinaloa, militantes de Morena.

Estamos frente a un gobierno de narco criminales’ aseveró Fox.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-arremete-contra-calderon-y-el-pan-por-discurso-de-narcogobierno-DF21065987

Posteriormente, el 31 de mayo, durante la celebración del evento de Rendición de Cuentas, por parte de Claudia Sheinbaum, la mandataria arremetió contra los comentarios de los expresidentes y criticó a sus respectivos gobiernos.

La política económica era dictada desde el exterior. Además, permitieron la injerencia del gobierno de Estados Unidos en una buena parte de las decisiones de la vida pública de Méxicoexpresó Sheinbaum, incluso hizo mención del operativo estadounidense de ‘Rápido y Furioso’, el cual provocó que el crimen organizado tuviese acceso a un vasto armamento, entre el 2009 y el 2011, durante la guerra contra el narcotráfico.

Ante la viralización y amplio debate que han provocado los comentarios de las tres figuras políticas de México. Durante la rueda de prensa del primero de junio, Sheinbaum volvió a remarcar la ‘hipocresía’ de las declaraciones. Aseveró que no existe ‘autocrítica’ al no analizar sus respectivos gobiernos, mientras denuncian al de Sheinbaum de ‘narcogobierno’.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/claudiadaresultados-se-vuelve-tendencia-en-las-redes-sociales-CF21067072

Comentó que no sabe qué tan populares sean en referencia a la relevancia que puedan seguir teniendo Fox y Calderón, tras no tener cargos políticos desde su partida de la presidencia.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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