¿Fue su decisión o la ordenó la DEA?... Sheinbaum le responde a Calderón tras defender su guerra contra el narco

La discusión resurgió luego de que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa defendiera públicamente las decisiones tomadas durante su administración. En un acto organizado por el Partido Acción Nacional (PAN), el exmandatario sostuvo que enfrentó un escenario complejo y que decidió actuar para proteger a la población mexicana.

A casi dos décadas del inicio de la estrategia de combate frontal contra los grupos criminales, la denominada guerra contra el narco continúa generando posiciones encontradas dentro de la vida política nacional. Lo que para algunos representó una respuesta firme ante el crecimiento de la violencia, para otros significó el comienzo de una etapa marcada por profundas consecuencias en materia de seguridad.

Según Calderón, al asumir la Presidencia de la República encontró un panorama de inseguridad que exigía acciones contundentes. Bajo esa premisa, afirmó que optó por asumir el costo político de una estrategia orientada a enfrentar a las organizaciones criminales que operaban en distintas regiones del país.

“Solo había dos opciones: proteger a la ciudadanía o no hacerlo”, fue parte del argumento expuesto por el ex mandatario al justificar la política de seguridad implementada durante su sexenio.

SHEINBAUM CUESTIONA QUIÉN IMPULSÓ LA ESTRATEGIA

Las declaraciones de Calderón encontraron una rápida respuesta por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien durante su conferencia matutina planteó dudas sobre el origen real de la estrategia que marcó buena parte de la política de seguridad nacional entre 2006 y 2012.

La mandataria cuestionó si la decisión de declarar una ofensiva frontal contra el narcotráfico surgió directamente del entonces presidente mexicano o si existieron influencias externas provenientes de Estados Unidos.

En ese contexto, Sheinbaum mencionó la administración del expresidente estadounidense Barack Obama y el papel que pudieron desempeñar agencias de seguridad norteamericanas durante aquel periodo.

“¿La idea fue de Felipe Calderón o fue una idea de Barack Obama? ¿O de las agencias de Estados Unidos? Porque a lo mejor no era el presidente y eran las agencias”, cuestionó la mandataria.

La presidenta también señaló que durante ese sexenio las agencias estadounidenses alcanzaron uno de los mayores niveles de participación y colaboración dentro de territorio mexicano.

EL PAPEL DE LA DEA EN EL CENTRO DE LA DISCUSIÓN

Uno de los aspectos que más llamó la atención en las declaraciones de Sheinbaum fue la referencia a la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos.

De acuerdo con la presidenta, durante la administración de Calderón existió una apertura significativa hacia organismos estadounidenses relacionados con tareas de inteligencia, seguridad y combate al narcotráfico.

La mandataria sostuvo que este tema ya había sido abordado anteriormente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en diversas ocasiones señaló la participación de agencias extranjeras dentro de estrategias de seguridad desarrolladas en México.

Aunque Sheinbaum no presentó nuevas pruebas sobre dicha colaboración, sí insistió en que resulta importante analizar el contexto internacional en el que se implementó la estrategia de combate al crimen organizado.

Las declaraciones vuelven a colocar sobre la mesa un debate histórico relacionado con la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

EL CONTEXTO POLÍTICO DETRÁS DE LAS DECLARACIONES

Los comentarios de Felipe Calderón ocurrieron durante un evento en el que manifestó respaldo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, frente a señalamientos relacionados con presuntas colaboraciones con agencias estadounidenses.

En ese mismo espacio, el exmandatario cuestionó lo que consideró un trato desigual hacia distintos actores políticos señalados por supuestos vínculos con actividades ilícitas o investigaciones judiciales.

La discusión rápidamente trascendió el caso específico de Chihuahua y volvió a centrar la atención en uno de los capítulos más debatidos de la historia reciente del país: la estrategia de seguridad impulsada durante el sexenio calderonista.

Analistas y actores políticos continúan sosteniendo posiciones distintas respecto a los resultados obtenidos por aquella política, especialmente en temas relacionados con violencia, fortalecimiento institucional y cooperación internacional.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

• La estrategia de combate frontal al crimen organizado comenzó oficialmente en diciembre de 2006.

• Uno de los primeros operativos federales se desarrolló en el estado de Michoacán.

• La cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad se fortaleció durante esos años mediante diversos acuerdos bilaterales.

• La llamada Iniciativa Mérida fue uno de los programas más relevantes de colaboración entre ambos países en temas de seguridad y combate al narcotráfico.

• El debate sobre los resultados de la guerra contra el narcotráfico sigue siendo uno de los temas más discutidos en la política mexicana contemporánea.