Confía Sheinbaum a Segob y SEP diálogo con la CNTE; iniciará hoy paro nacional

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Confía Sheinbaum a Segob y SEP diálogo con la CNTE; iniciará hoy paro nacional
    Claudia Sheinbaum informó que las secretarías de Gobernación y Educación Pública mantienen conversaciones con representantes del magisterio. VANGUARDIA/ARCHIVO

El Gobierno federal confirmó que continúan las mesas de diálogo con la CNTE mientras inicia el paro nacional de docentes.

El inicio de un nuevo paro nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) vuelve a colocar sobre la mesa uno de los temas más sensibles para el sistema educativo mexicano: la relación entre las autoridades federales y el magisterio disidente.

Ante el arranque de las movilizaciones programadas para este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que las conversaciones entre el Gobierno federal y los representantes de la Coordinadora permanecen abiertas, con la intención de encontrar soluciones a diversas demandas planteadas por los docentes.

La mandataria explicó que el trabajo de negociación ha sido encabezado por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), dependencias que continúan desarrollando mesas de diálogo para abordar los distintos puntos incluidos en la agenda del movimiento magisterial.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/claudiadaresultados-se-vuelve-tendencia-en-las-redes-sociales-CF21067072

“Hay diálogo, vamos a tratar de atender los problemas que son factibles de atender y las demandas”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

MAESTROS DE DIVERSOS ESTADOS SE SUMAN A LAS MESAS DE TRABAJO

De acuerdo con la información compartida por la Presidencia, los primeros acercamientos se realizaron con integrantes de la Sección 22 del magisterio, una de las agrupaciones más representativas dentro de la Coordinadora.

Sin embargo, la presidenta aclaró que la mayoría de los docentes pertenecientes a esta sección permanecieron en Oaxaca y no participaron de manera presencial en los encuentros iniciales realizados con funcionarios federales.

Las autoridades también informaron que durante este lunes se incorporarían representantes de otras entidades del país a las mesas de negociación. El objetivo es ampliar la discusión y escuchar las demandas provenientes de diferentes regiones donde la CNTE mantiene presencia e influencia sindical.

La integración de más delegaciones busca generar un espacio de diálogo más amplio en un contexto donde las exigencias del magisterio abarcan temas laborales, salariales y administrativos que han sido planteados desde hace varios años.

LIMITACIONES PRESUPUESTALES MARCAN LA NEGOCIACIÓN

Uno de los aspectos más relevantes de las declaraciones presidenciales fue el reconocimiento de que no todas las demandas podrán resolverse de manera inmediata.

La mandataria explicó que algunas peticiones formuladas por integrantes de la Coordinadora enfrentan restricciones financieras que dificultan su implementación dentro de las condiciones actuales del gasto público.

“Hay algunas demandas que el presupuesto no permite”, reconoció la presidenta al referirse a las solicitudes planteadas por los docentes.

No obstante, también destacó que existen otros planteamientos considerados viables que ya están siendo analizados o atendidos por las dependencias federales involucradas en la negociación.

Este escenario refleja uno de los principales desafíos de las mesas de diálogo: encontrar puntos de acuerdo que permitan avanzar en la atención de las demandas sin comprometer la estabilidad financiera de los programas gubernamentales.

EL PARO NACIONAL INICIA MIENTRAS CONTINÚAN LAS CLASES EN GRAN PARTE DEL PAÍS

Aunque la CNTE anunció el inicio de un paro nacional, el Gobierno federal aseguró que la mayoría de las actividades escolares continúan desarrollándose con normalidad en distintos estados de la República.

Según lo señalado por la presidenta, una gran parte de las y los docentes permanece frente a grupo impartiendo clases en sus respectivos centros educativos, por lo que las afectaciones no se presentan de manera generalizada.

La situación, sin embargo, mantiene la atención de autoridades educativas, padres de familia y comunidades escolares, especialmente en aquellas regiones donde la Coordinadora cuenta con una mayor capacidad de movilización.

Mientras avanzan las negociaciones, el desarrollo del paro nacional y los acuerdos que puedan surgir de las mesas de diálogo serán factores clave para determinar el rumbo de la relación entre las autoridades federales y el movimiento magisterial.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA CNTE Y LOS PAROS MAGISTERIALES

• La CNTE fue fundada en 1979 como una corriente disidente dentro del sindicalismo magisterial mexicano.

• La organización tiene una fuerte presencia en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.

• Los paros nacionales convocados por la Coordinadora suelen incluir movilizaciones, plantones y mesas de negociación con autoridades federales.

• La educación pública en México atiende a millones de estudiantes, por lo que cualquier movilización magisterial genera impacto social y político a nivel nacional.

• Las negociaciones entre gobiernos federales y organizaciones docentes han formado parte de la vida política y educativa del país durante varias décadas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/promete-sheinbaum-a-la-cnte-otra-vez-eliminar-a-la-usicamm-EF21066673

El inicio del paro nacional ocurre en un contexto donde ambas partes mantienen abiertos los canales de comunicación. Mientras la CNTE continúa impulsando sus demandas, las autoridades federales sostienen que el diálogo seguirá siendo la principal vía para buscar acuerdos en torno a las necesidades del magisterio mexicano.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
paros

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


CNTE
SEGOB
SEP

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Mundial: Falta poco

Mundial: Falta poco
NosotrAs: Las elegidas

NosotrAs: Las elegidas
Claudia Sheinbaum expresó preocupación por los efectos que las redes sociales pueden tener en niñas, niños y adolescentes, especialmente en temas relacionados con ansiedad, desinformación y exposición a contenidos negativos.

Advierte Sheinbaum por ansiedad que provocan redes sociales a niños; lee encíclica del Papa León XIV
Una revisión de casos revela que el proceso de entrega promedia 624 días, frenado habitualmente por amparos.

México extraditó al 99% de reclamados por EU en 10 años; amenaza caso Rocha Moya romper récord: FGR
Si estás planeando comprar una casa en lo que resta de 2026, te urge conocer este beneficio que el Infonavit tiene guardado para ti.

Depósito de 70,000 pesos del Infonavit: ¿Cómo puedes recibirlo en tu cuenta este 2026?
Una de las mayores preocupaciones es saber si el gobierno aplicará multas económicas o castigos legales por no registrarse.

¿No quieres vincular tu celular con tu CURP? Esto es lo que debes saber
Paola Márquez, influencer originaria de Huehuetlán, fue encontrada sin vida en su domicilio de San Luis Potosí; autoridades continúan las investigaciones.

Muere la influencer Paola Márquez en San Luis Potosí; esto es lo que se sabe
La convocatoria destaca por la importante presencia de futbolistas con pasado americanista y por el liderazgo de Chivas como el club que más jugadores aporta desde la Liga MX.

Lista definitiva para el Mundial 2026... Selección Mexicana con esencia de Chivas y América