Confía Sheinbaum a Segob y SEP diálogo con la CNTE; iniciará hoy paro nacional

Ante el arranque de las movilizaciones programadas para este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que las conversaciones entre el Gobierno federal y los representantes de la Coordinadora permanecen abiertas, con la intención de encontrar soluciones a diversas demandas planteadas por los docentes.

El inicio de un nuevo paro nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) vuelve a colocar sobre la mesa uno de los temas más sensibles para el sistema educativo mexicano: la relación entre las autoridades federales y el magisterio disidente.

La mandataria explicó que el trabajo de negociación ha sido encabezado por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) , dependencias que continúan desarrollando mesas de diálogo para abordar los distintos puntos incluidos en la agenda del movimiento magisterial.

“Hay diálogo, vamos a tratar de atender los problemas que son factibles de atender y las demandas”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

MAESTROS DE DIVERSOS ESTADOS SE SUMAN A LAS MESAS DE TRABAJO

De acuerdo con la información compartida por la Presidencia, los primeros acercamientos se realizaron con integrantes de la Sección 22 del magisterio, una de las agrupaciones más representativas dentro de la Coordinadora.

Sin embargo, la presidenta aclaró que la mayoría de los docentes pertenecientes a esta sección permanecieron en Oaxaca y no participaron de manera presencial en los encuentros iniciales realizados con funcionarios federales.

Las autoridades también informaron que durante este lunes se incorporarían representantes de otras entidades del país a las mesas de negociación. El objetivo es ampliar la discusión y escuchar las demandas provenientes de diferentes regiones donde la CNTE mantiene presencia e influencia sindical.

La integración de más delegaciones busca generar un espacio de diálogo más amplio en un contexto donde las exigencias del magisterio abarcan temas laborales, salariales y administrativos que han sido planteados desde hace varios años.

LIMITACIONES PRESUPUESTALES MARCAN LA NEGOCIACIÓN

Uno de los aspectos más relevantes de las declaraciones presidenciales fue el reconocimiento de que no todas las demandas podrán resolverse de manera inmediata.

La mandataria explicó que algunas peticiones formuladas por integrantes de la Coordinadora enfrentan restricciones financieras que dificultan su implementación dentro de las condiciones actuales del gasto público.

“Hay algunas demandas que el presupuesto no permite”, reconoció la presidenta al referirse a las solicitudes planteadas por los docentes.

No obstante, también destacó que existen otros planteamientos considerados viables que ya están siendo analizados o atendidos por las dependencias federales involucradas en la negociación.

Este escenario refleja uno de los principales desafíos de las mesas de diálogo: encontrar puntos de acuerdo que permitan avanzar en la atención de las demandas sin comprometer la estabilidad financiera de los programas gubernamentales.

EL PARO NACIONAL INICIA MIENTRAS CONTINÚAN LAS CLASES EN GRAN PARTE DEL PAÍS

Aunque la CNTE anunció el inicio de un paro nacional, el Gobierno federal aseguró que la mayoría de las actividades escolares continúan desarrollándose con normalidad en distintos estados de la República.

Según lo señalado por la presidenta, una gran parte de las y los docentes permanece frente a grupo impartiendo clases en sus respectivos centros educativos, por lo que las afectaciones no se presentan de manera generalizada.

La situación, sin embargo, mantiene la atención de autoridades educativas, padres de familia y comunidades escolares, especialmente en aquellas regiones donde la Coordinadora cuenta con una mayor capacidad de movilización.

Mientras avanzan las negociaciones, el desarrollo del paro nacional y los acuerdos que puedan surgir de las mesas de diálogo serán factores clave para determinar el rumbo de la relación entre las autoridades federales y el movimiento magisterial.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA CNTE Y LOS PAROS MAGISTERIALES

• La CNTE fue fundada en 1979 como una corriente disidente dentro del sindicalismo magisterial mexicano.

• La organización tiene una fuerte presencia en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.

• Los paros nacionales convocados por la Coordinadora suelen incluir movilizaciones, plantones y mesas de negociación con autoridades federales.

• La educación pública en México atiende a millones de estudiantes, por lo que cualquier movilización magisterial genera impacto social y político a nivel nacional.

• Las negociaciones entre gobiernos federales y organizaciones docentes han formado parte de la vida política y educativa del país durante varias décadas.