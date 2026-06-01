Seguidor de Trump, sorpresivamente gana en primera vuelta de las elecciones de Colombia

No se trata de una cifra insignificante, dado que la ventaja de De la Espriella sobre Cepeda ascendía a poco más de 670.000 votos (43,7% frente a 40,9%).

El abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella y el senador izquierdista Iván Cepeda tienen poco menos de tres semanas para competir por los aproximadamente 3,6 millones de votos que no fueron para ninguno de los dos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia.

Si bien las encuestas mostraban que el acaudalado abogado ganaba terreno, también indicaban consistentemente una sólida ventaja para el senador, respaldado por el presidente de izquierda, Gustavo Petro. Por ello, la victoria de De la Espriella en la primera vuelta del domingo sorprendió a la mayoría de los analistas y políticos colombianos.

Admirador de Donald Trump y otros líderes de extrema derecha de la región, hizo campaña en medio de una serie de controversias y con la promesa de poner fin, en un plazo de 90 días, al conflicto armado que asola Colombia desde hace décadas y que se ha cobrado casi medio millón de vidas.

Su ventaja el domingo se interpreta como una señal de que la derecha radical ha superado a las fuerzas conservadoras tradicionales de Colombia, lo que se refleja en el colapso de la candidatura de la senadora de derecha Paloma Valencia.

Fiel seguidor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que gobernó entre 2002 y 2010, Valencia pasó meses en segundo lugar en las encuestas, pero perdió impulso en las últimas semanas y terminó con solo el 6,9% de los votos.

«Lo que realmente ayudó a De la Espriella fue el desplome de Valencia», afirmó el politólogo Yan Basset. «Se produjo un cambio táctico de los votantes de derecha a favor de De la Espriella, quien parecía ser el candidato de derecha con mayores posibilidades de llegar a la segunda vuelta».

Otra politóloga, Nadia Jimena Pérez Guevara, afirmó que De la Espriella “logró consolidar el voto del ciudadano descontento, no solo de aquellos que se oponen a Petro y a las políticas de izquierda, sino también de personas que simplemente están hartas de la política”.

Ambos analistas calificaron la victoria del abogado en la primera vuelta de “sorprendente” y afirmaron que creían que la izquierda se enfrentaba a una tarea difícil, aunque no imposible, para revertir el resultado antes de la segunda vuelta del 21 de junio. Los candidatos que quedaron en segundo lugar han logrado la victoria en 1998 y 2014.

De la Espriella y Cepeda proponen enfoques opuestos para hacer frente al resurgimiento de la violencia, que ahora se encuentra en sus niveles más altos desde el histórico acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y la mayor parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El abogado aboga por alianzas militares con Estados Unidos e Israel, la confrontación total con los grupos criminales y la construcción de megaprisiones. El senador apoya la estrategia de “paz total” de Petro, que consiste en negociar el desmantelamiento de todos los grupos criminales.

El lunes por la mañana, Cepeda retó a De la Espriella a un debate. En su discurso del domingo por la noche, había descrito a su rival como un “misógino”, “homófobo” y “abogado de paramilitares y narcotraficantes”. De la Espriella calificó a su oponente y a Petro como “un par de delincuentes” y “miserables criminales”, y atacó al presidente llamándolo “miserable drogadicto”.

Petro provocó polémica al negarse a reconocer los resultados preliminares publicados por el Registro Civil Nacional, el organismo público independiente responsable de la organización de las elecciones, alegando sin pruebas que el recuento incluía a “800.000 personas adicionales”.

Guevara calificó las acusaciones, a las que Cepeda se hizo eco posteriormente en su discurso, de “perjudiciales” para la democracia colombiana.

Añadió: «También pareció desacertado que la primera reacción de Cepeda fuera centrarse en ese tema en lugar de hablar directamente con sus seguidores y potenciales simpatizantes sobre el camino a seguir... esto da argumentos a quienes quieren equiparar a De la Espriella y Cepeda, cuando en realidad representan estilos de liderazgo completamente diferentes».