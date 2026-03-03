Rodrygo se pierde el Mundial 2026 con Brasil tras grave lesión de rodilla con el Real Madrid

La Selección de Brasil recibió una de las peores noticias de cara al Mundial de 2026. El atacante Rodrygo Goes, jugador del Real Madrid, quedó descartado para la próxima Copa del Mundo tras sufrir una grave lesión de rodilla durante un partido de LaLiga frente al Getafe.

El club merengue confirmó mediante un comunicado médico que el futbolista brasileño presenta rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo en la rodilla derecha, diagnóstico que lo obligará a pasar por cirugía y a enfrentar un proceso de recuperación de varios meses.

La lesión ocurrió luego de que Rodrygo ingresara como sustituto en la segunda mitad del encuentro. En una jugada por la banda izquierda, el delantero quedó enganchado al intentar acelerar y terminó con la rodilla comprometida, aunque logró finalizar el partido antes de someterse a estudios médicos que confirmaron la gravedad del problema.

De acuerdo con los reportes médicos, el tiempo estimado de recuperación para este tipo de lesión suele oscilar entre seis y diez meses, lo que hace imposible que el brasileño llegue en condiciones para disputar la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.