Rodrygo se pierde el Mundial 2026 con Brasil tras grave lesión de rodilla con el Real Madrid

Fútbol Internacional
/ 3 marzo 2026
    Rodrygo, atacante del Real Madrid y de la Selección de Brasil, quedó descartado para el Mundial 2026 tras confirmarse una grave lesión de rodilla. FOTO: AFP

El delantero brasileño sufrió una rotura de ligamento cruzado y menisco que lo dejará fuera varios meses, por lo que no podrá disputar la Copa del Mundo de 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá

La Selección de Brasil recibió una de las peores noticias de cara al Mundial de 2026. El atacante Rodrygo Goes, jugador del Real Madrid, quedó descartado para la próxima Copa del Mundo tras sufrir una grave lesión de rodilla durante un partido de LaLiga frente al Getafe.

El club merengue confirmó mediante un comunicado médico que el futbolista brasileño presenta rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo en la rodilla derecha, diagnóstico que lo obligará a pasar por cirugía y a enfrentar un proceso de recuperación de varios meses.

La lesión ocurrió luego de que Rodrygo ingresara como sustituto en la segunda mitad del encuentro. En una jugada por la banda izquierda, el delantero quedó enganchado al intentar acelerar y terminó con la rodilla comprometida, aunque logró finalizar el partido antes de someterse a estudios médicos que confirmaron la gravedad del problema.

De acuerdo con los reportes médicos, el tiempo estimado de recuperación para este tipo de lesión suele oscilar entre seis y diez meses, lo que hace imposible que el brasileño llegue en condiciones para disputar la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

La baja representa un golpe importante para la “Canarinha”, ya que Rodrygo era considerado una de las piezas clave en el ataque brasileño y un fijo en la convocatoria mundialista.

A sus 25 años, el exjugador del Santos atraviesa una etapa de consolidación en el futbol europeo y había tenido participación constante tanto con su club como con la selección nacional.

Tras confirmarse la lesión, el propio futbolista compartió un mensaje en redes sociales en el que calificó la noticia como “uno de los peores días de su vida”, aunque aseguró que trabajará para regresar más fuerte a las canchas.

Con la ausencia de Rodrygo, Brasil deberá replantear su ofensiva de cara al Mundial 2026, torneo en el que buscará conquistar su sexto título y ampliar su condición como la selección más ganadora en la historia de la Copa del Mundo.

