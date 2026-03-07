¿Si jugará en México? Cristiano Ronaldo revela avances en su recuperación de lesión
En vísperas del amistoso entre el Tricolor y Portugal, el portugués de Al-Nassr reapareció en redes sociales para informar que continúa su proceso de recuperación tras la lesión muscular que sufrió
Cristiano Ronaldo reapareció en redes sociales para tranquilizar a sus seguidores tras la lesión muscular que sufrió recientemente con el Al-Nassr.
El delantero portugués publicó un mensaje en su cuenta oficial de X en el que aseguró que ya se encuentra en proceso de recuperación y que sigue de cerca la actividad de su equipo.
Cristiano Ronaldo rompió el silencio en redes sociales luego de que se confirmara que padece una lesión en el isquiotibial, misma que lo obligó a abandonar el partido entre Al-Nassr y Al-Fayha en la Saudi Pro League.
En su cuenta de X, el astro portugués compartió un breve mensaje acompañado de una imagen durante su proceso de rehabilitación.
“Recuperándome y listo para ver el partido hoy. ¡Vamos, Al-Nassr!”, escribió el delantero de 41 años, mostrando optimismo mientras sigue su proceso de recuperación física.
El mensaje llega días después de que el club saudí confirmara que el capitán del equipo sufrió una lesión muscular en el muslo durante el triunfo 3-1 frente al Al-Fayha, encuentro en el que tuvo que salir de cambio en los minutos finales tras sentir molestias.
La situación generó preocupación dentro del club y en la selección de Portugal, ya que el técnico del Al-Nassr, Jorge Jesús, reconoció que la dolencia resultó más seria de lo esperado tras los estudios médicos.
Por ello, el futbolista viajará a España para continuar su tratamiento y trabajar con su fisioterapeuta personal.
Aunque el tiempo de recuperación aún no está definido, el objetivo del entorno del jugador es que pueda volver a las canchas lo antes posible para ayudar a su equipo en la recta final de la temporada.
Además, el proceso médico también se sigue de cerca pensando en el calendario internacional, ya que Portugal tiene programados partidos amistosos en las próximas semanas y el Mundial de 2026 aparece como uno de los últimos grandes retos en la legendaria carrera del delantero.