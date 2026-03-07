¿Si jugará en México? Cristiano Ronaldo revela avances en su recuperación de lesión

Cristiano Ronaldo reapareció en redes sociales para tranquilizar a sus seguidores tras la lesión muscular que sufrió recientemente con el Al-Nassr.

El delantero portugués publicó un mensaje en su cuenta oficial de X en el que aseguró que ya se encuentra en proceso de recuperación y que sigue de cerca la actividad de su equipo.

Cristiano Ronaldo rompió el silencio en redes sociales luego de que se confirmara que padece una lesión en el isquiotibial, misma que lo obligó a abandonar el partido entre Al-Nassr y Al-Fayha en la Saudi Pro League.

En su cuenta de X, el astro portugués compartió un breve mensaje acompañado de una imagen durante su proceso de rehabilitación.

“Recuperándome y listo para ver el partido hoy. ¡Vamos, Al-Nassr!”, escribió el delantero de 41 años, mostrando optimismo mientras sigue su proceso de recuperación física.