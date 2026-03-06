Lesión de Cristiano Ronaldo sería más grave y pone en duda su presencia ante México en el Estadio Banorte

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 6 marzo 2026
    Lesión de Cristiano Ronaldo sería más grave y pone en duda su presencia ante México en el Estadio Banorte
    Cristiano Ronaldo encendió las alarmas tras confirmarse que su lesión es más grave de lo esperado, situación que podría impedir su presencia en el amistoso entre México y Portugal en el Estadio Banorte. FOTO: ESPECIAL

El técnico del Al-Nassr, Jorge Jesús, reveló que la lesión del portugués es más seria de lo previsto y que el delantero viajará a Madrid para tratarse

La presencia de Cristiano Ronaldo en el amistoso entre México y Portugal en el Estadio Banorte se ha convertido en una incógnita luego de que su propio entrenador en el Al-Nassr, Jorge Jesús, confirmara que la lesión del astro portugués es más grave de lo que se había pensado inicialmente.

El estratega del club saudí reveló que los estudios médicos realizados al delantero determinaron que la molestia muscular que sufrió recientemente no era solo una fatiga, sino una lesión más seria en el tendón de la corva.

“Luego de los exámenes quedó claro que es una lesión más seria de lo que esperábamos”, explicó el técnico, quien también señaló que el futbolista necesitará descanso y un proceso de recuperación cuidadoso.

TE PUEDE INTERESAR: Jugadores de España presionan para no disputar la Finalissima contra Argentina en Qatar por conflicto en Medio Oriente

La dolencia se originó durante el triunfo 3-1 del Al-Nassr ante Al-Fayha en la Saudi Pro League, encuentro en el que el portugués no pudo completar el partido y abandonó el terreno de juego en los minutos finales tras sentir molestias en la parte posterior del muslo.

Como parte del tratamiento, Ronaldo viajará a Madrid para continuar su rehabilitación con su fisioterapeuta personal, una práctica habitual en el club saudí cuando sus futbolistas requieren recuperación especializada.

La situación genera preocupación tanto en Portugal como en México, ya que el atacante podría estar fuera entre dos y cuatro semanas, periodo que coincide con la próxima fecha FIFA.

En ese contexto, su presencia en el amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, programado para el 28 de marzo en el Estadio Banorte, evento que marcará uno de los partidos internacionales más atractivos rumbo al Mundial 2026, se encuentra seriamente comprometida.

De confirmarse su ausencia, sería un duro golpe para los aficionados mexicanos que esperaban ver al histórico goleador portugués en territorio nacional, especialmente en un partido que servirá como preparación para ambas selecciones rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Si su recuperación evoluciona favorablemente, el cuerpo técnico del Al-Nassr y de la selección de Portugal evaluará su regreso progresivo para evitar recaídas, aunque por ahora la prioridad es completar el tratamiento en España y recuperar plenamente al delantero de 41 años.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol

Localizaciones


Madrid

Personajes


Cristiano Ronaldo

Organizaciones


Al-Nassr
Selección Mexicana De Futbol

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Marcela Barreiro, CEO de Daimler Truck México, compartió reflexiones sobre liderazgo, desarrollo profesional y el papel de las mujeres en la industria

Marcela Barreiro: liderazgo con congruencia, vulnerabilidad y libertad personal
true

Sheinbaum y su operación ‘Salvar el Mundial’
Empresarios creen incongruente que se hable del Plan México en los contratos de obra pública y se les quiera dar preferencia a los chinos, además de la problemática que puede traer en plena revisión del T-MEC.

China entra a licitación del tren Saltillo–Nuevo Laredo con ofertas hasta 19% más bajas
Alondra Contreras, estudiante de Nutrición de la UAEM, desapareció tras viajar de Cuautla a Cuernavaca; su caso surge tras el hallazgo sin vida de dos alumnas.

Desaparece Alondra María Stephanye Contreras, estudiante de Nutrición de la UAEM; es el tercer caso

Reducir la dependencia económica en insumos intermedios de industrias como la cárnica, automotriz y farmacéutica será clave para negociar este tratado de libre comercio.

México discutirá con EU el T-MEC sobre reglas de origen, influencia de China y seguridad: Marcelo Ebrard
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y fuertes vientos a estos estados
¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos de Pesado y Yandel Sinfónico, magia y teatro

¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos de Pesado y Yandel Sinfónico, magia y teatro
Fundación Naná y Mexicanos Primero presentaron un “botiquín de apoyo” y materiales educativos para identificar y prevenir violencia en noviazgos adolescentes.

Presentan “botiquín de apoyo” para identificar violencia en noviazgos adolescentes