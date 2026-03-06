Lesión de Cristiano Ronaldo sería más grave y pone en duda su presencia ante México en el Estadio Banorte

La presencia de Cristiano Ronaldo en el amistoso entre México y Portugal en el Estadio Banorte se ha convertido en una incógnita luego de que su propio entrenador en el Al-Nassr, Jorge Jesús, confirmara que la lesión del astro portugués es más grave de lo que se había pensado inicialmente.

El estratega del club saudí reveló que los estudios médicos realizados al delantero determinaron que la molestia muscular que sufrió recientemente no era solo una fatiga, sino una lesión más seria en el tendón de la corva.

“Luego de los exámenes quedó claro que es una lesión más seria de lo que esperábamos”, explicó el técnico, quien también señaló que el futbolista necesitará descanso y un proceso de recuperación cuidadoso.

La dolencia se originó durante el triunfo 3-1 del Al-Nassr ante Al-Fayha en la Saudi Pro League, encuentro en el que el portugués no pudo completar el partido y abandonó el terreno de juego en los minutos finales tras sentir molestias en la parte posterior del muslo.

Como parte del tratamiento, Ronaldo viajará a Madrid para continuar su rehabilitación con su fisioterapeuta personal, una práctica habitual en el club saudí cuando sus futbolistas requieren recuperación especializada.