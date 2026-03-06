Lesión de Cristiano Ronaldo sería más grave y pone en duda su presencia ante México en el Estadio Banorte
El técnico del Al-Nassr, Jorge Jesús, reveló que la lesión del portugués es más seria de lo previsto y que el delantero viajará a Madrid para tratarse
La presencia de Cristiano Ronaldo en el amistoso entre México y Portugal en el Estadio Banorte se ha convertido en una incógnita luego de que su propio entrenador en el Al-Nassr, Jorge Jesús, confirmara que la lesión del astro portugués es más grave de lo que se había pensado inicialmente.
El estratega del club saudí reveló que los estudios médicos realizados al delantero determinaron que la molestia muscular que sufrió recientemente no era solo una fatiga, sino una lesión más seria en el tendón de la corva.
“Luego de los exámenes quedó claro que es una lesión más seria de lo que esperábamos”, explicó el técnico, quien también señaló que el futbolista necesitará descanso y un proceso de recuperación cuidadoso.
La dolencia se originó durante el triunfo 3-1 del Al-Nassr ante Al-Fayha en la Saudi Pro League, encuentro en el que el portugués no pudo completar el partido y abandonó el terreno de juego en los minutos finales tras sentir molestias en la parte posterior del muslo.
Como parte del tratamiento, Ronaldo viajará a Madrid para continuar su rehabilitación con su fisioterapeuta personal, una práctica habitual en el club saudí cuando sus futbolistas requieren recuperación especializada.
La situación genera preocupación tanto en Portugal como en México, ya que el atacante podría estar fuera entre dos y cuatro semanas, periodo que coincide con la próxima fecha FIFA.
En ese contexto, su presencia en el amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, programado para el 28 de marzo en el Estadio Banorte, evento que marcará uno de los partidos internacionales más atractivos rumbo al Mundial 2026, se encuentra seriamente comprometida.
De confirmarse su ausencia, sería un duro golpe para los aficionados mexicanos que esperaban ver al histórico goleador portugués en territorio nacional, especialmente en un partido que servirá como preparación para ambas selecciones rumbo a la Copa del Mundo de 2026.
Si su recuperación evoluciona favorablemente, el cuerpo técnico del Al-Nassr y de la selección de Portugal evaluará su regreso progresivo para evitar recaídas, aunque por ahora la prioridad es completar el tratamiento en España y recuperar plenamente al delantero de 41 años.