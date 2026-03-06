Suspenden 12 partidos a Gustavo Marques en Brasil por comentarios machistas contra una árbitra
El defensor del Bragantino recibió la sanción de encuentros y una multa económica tras realizar declaraciones machistas contra la árbitra Daiane Muniz luego de un partido del Campeonato Paulista
El futbol brasileño se vio envuelto en una fuerte polémica luego de que el defensor Gustavo Marques, del Red Bull Bragantino, fuera suspendido 12 partidos por realizar comentarios machistas contra una árbitra tras un partido oficial.
El castigo fue impuesto por el Tribunal de Justicia Deportiva del estado de São Paulo, que además aplicó una multa de 30 mil reales (aproximadamente 5 mil 700 dólares) al futbolista brasileño.
La sanción se produjo después de las declaraciones del jugador contra la árbitra Daiane Muniz, tras la derrota de su equipo 2-1 ante São Paulo en los cuartos de final del Campeonato Paulista.
Los comentarios de Marques que desataron la polémica
Luego del encuentro disputado el 21 de febrero, Marques criticó públicamente la designación arbitral y cuestionó que una mujer dirigiera un partido de alta importancia.
Entre sus declaraciones, señaló que no se debía “poner a una mujer para arbitrar un juego de ese tamaño”, palabras que generaron una ola de críticas en el fútbol brasileño.
El tribunal consideró que los comentarios del zaguero constituyeron ofensas al honor y conducta discriminatoria, por lo que aplicó el castigo basándose en artículos del Código Brasileño de Justicia Deportiva relacionados con discriminación y ataques a la dignidad.
La suspensión de 12 encuentros aplica a las competencias organizadas por la federación paulista, mientras que el jugador también recibió medidas internas de su club.
El Red Bull Bragantino decidió imponerle una multa adicional equivalente al 50 por ciento de su salario mensual, dinero que será destinado a una organización que trabaja con mujeres en situación vulnerable.
Tras el escándalo, Marques ofreció disculpas públicas y aseguró que sus palabras fueron inapropiadas, incluso reconociendo que su familia también lo cuestionó por el episodio.