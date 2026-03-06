Suspenden 12 partidos a Gustavo Marques en Brasil por comentarios machistas contra una árbitra

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Internacional
/ 6 marzo 2026
    Suspenden 12 partidos a Gustavo Marques en Brasil por comentarios machistas contra una árbitra
    El futbolista Gustavo Marques fue suspendido 12 partidos en Brasil después de realizar comentarios machistas contra la árbitra Daiane Muniz tras un juego del Campeonato Paulista. FOTO: ESPECIAL

El defensor del Bragantino recibió la sanción de encuentros y una multa económica tras realizar declaraciones machistas contra la árbitra Daiane Muniz luego de un partido del Campeonato Paulista

El futbol brasileño se vio envuelto en una fuerte polémica luego de que el defensor Gustavo Marques, del Red Bull Bragantino, fuera suspendido 12 partidos por realizar comentarios machistas contra una árbitra tras un partido oficial.

El castigo fue impuesto por el Tribunal de Justicia Deportiva del estado de São Paulo, que además aplicó una multa de 30 mil reales (aproximadamente 5 mil 700 dólares) al futbolista brasileño.

La sanción se produjo después de las declaraciones del jugador contra la árbitra Daiane Muniz, tras la derrota de su equipo 2-1 ante São Paulo en los cuartos de final del Campeonato Paulista.

TE PUEDE INTERESAR: México debuta en el Clásico Mundial de Beisbol 2026: calendario, rivales, roster completo y dónde ver sus juegos

Los comentarios de Marques que desataron la polémica

Luego del encuentro disputado el 21 de febrero, Marques criticó públicamente la designación arbitral y cuestionó que una mujer dirigiera un partido de alta importancia.

Entre sus declaraciones, señaló que no se debía “poner a una mujer para arbitrar un juego de ese tamaño”, palabras que generaron una ola de críticas en el fútbol brasileño.

El tribunal consideró que los comentarios del zaguero constituyeron ofensas al honor y conducta discriminatoria, por lo que aplicó el castigo basándose en artículos del Código Brasileño de Justicia Deportiva relacionados con discriminación y ataques a la dignidad.

La suspensión de 12 encuentros aplica a las competencias organizadas por la federación paulista, mientras que el jugador también recibió medidas internas de su club.

El Red Bull Bragantino decidió imponerle una multa adicional equivalente al 50 por ciento de su salario mensual, dinero que será destinado a una organización que trabaja con mujeres en situación vulnerable.

Tras el escándalo, Marques ofreció disculpas públicas y aseguró que sus palabras fueron inapropiadas, incluso reconociendo que su familia también lo cuestionó por el episodio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Machismo
Futbol internacional
Sanciones

Localizaciones


Sao Paulo

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Marcela Barreiro, CEO de Daimler Truck México, compartió reflexiones sobre liderazgo, desarrollo profesional y el papel de las mujeres en la industria

Marcela Barreiro: liderazgo con congruencia, vulnerabilidad y libertad personal
true

Sheinbaum y su operación ‘Salvar el Mundial’
Empresarios creen incongruente que se hable del Plan México en los contratos de obra pública y se les quiera dar preferencia a los chinos, además de la problemática que puede traer en plena revisión del T-MEC.

China entra a licitación del tren Saltillo–Nuevo Laredo con ofertas hasta 19% más bajas
Alondra Contreras, estudiante de Nutrición de la UAEM, desapareció tras viajar de Cuautla a Cuernavaca; su caso surge tras el hallazgo sin vida de dos alumnas.

Desaparece Alondra María Stephanye Contreras, estudiante de Nutrición de la UAEM; es el tercer caso

Reducir la dependencia económica en insumos intermedios de industrias como la cárnica, automotriz y farmacéutica será clave para negociar este tratado de libre comercio.

México discutirá con EU el T-MEC sobre reglas de origen, influencia de China y seguridad: Marcelo Ebrard
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y fuertes vientos a estos estados
¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos de Pesado y Yandel Sinfónico, magia y teatro

¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos de Pesado y Yandel Sinfónico, magia y teatro
Fundación Naná y Mexicanos Primero presentaron un “botiquín de apoyo” y materiales educativos para identificar y prevenir violencia en noviazgos adolescentes.

Presentan “botiquín de apoyo” para identificar violencia en noviazgos adolescentes