Suspenden 12 partidos a Gustavo Marques en Brasil por comentarios machistas contra una árbitra

El futbol brasileño se vio envuelto en una fuerte polémica luego de que el defensor Gustavo Marques, del Red Bull Bragantino, fuera suspendido 12 partidos por realizar comentarios machistas contra una árbitra tras un partido oficial.

El castigo fue impuesto por el Tribunal de Justicia Deportiva del estado de São Paulo, que además aplicó una multa de 30 mil reales (aproximadamente 5 mil 700 dólares) al futbolista brasileño.

La sanción se produjo después de las declaraciones del jugador contra la árbitra Daiane Muniz, tras la derrota de su equipo 2-1 ante São Paulo en los cuartos de final del Campeonato Paulista.

Los comentarios de Marques que desataron la polémica

Luego del encuentro disputado el 21 de febrero, Marques criticó públicamente la designación arbitral y cuestionó que una mujer dirigiera un partido de alta importancia.