México debuta en el Clásico Mundial de Beisbol 2026: calendario, rivales, roster completo y dónde ver sus juegos

Alejandro Morteo
Alejandro Morteo

La Selección Mexicana inicia su camino en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 dentro del Grupo B en Houston. Con figuras de Grandes Ligas como Randy Arozarena, Alejandro Kirk y Andrés Muñoz, el equipo dirigido por Benjamín Gil enfrentará a Gran Bretaña, Brasil, Estados Unidos e Italia en busca de repetir —o superar— el histórico tercer lugar obtenido en la edición de 2023

Béisbol
/ 5 marzo 2026
El Clásico Mundial de Beisbol 2026 marca un nuevo capítulo para la selección mexicana, que llega al torneo con una mezcla de figuras consolidadas de Grandes Ligas, talento joven y la confianza que dejó su histórica actuación en la edición anterior.

El equipo dirigido por Benjamín Gil buscará demostrar que el tercer lugar conseguido en 2023 no fue casualidad y que la novena tricolor puede competir de tú a tú con las potencias del béisbol internacional.

La sexta edición del torneo se disputará del 5 al 17 de marzo, con 20 selecciones divididas en cuatro grupos y sedes en Tokio, San Juan, Houston y Miami, donde se jugarán las semifinales y la final.

México quedó ubicado en el Grupo B, considerado uno de los más competitivos del campeonato, y disputará todos sus partidos de primera ronda en Houston, Texas, en el Daikin Park.

El debut de México: rivales, fechas y horarios

La Selección Mexicana debutará el 6 de marzo frente a Gran Bretaña y tendrá cuatro juegos en la fase de grupos bajo formato round robin, donde los dos mejores equipos avanzarán a los cuartos de final.

Calendario de México (hora del centro de México):

6 de marzo - vs Gran Bretaña — 12 p.m.

8 de marzo - vs Brasil — 7 p.m.

9 de marzo - vs Estados Unidos — 7 p.m.

11 de marzo - vs Italia — 6 p.m.

Todos los duelos podrán verse por ESPN, Disney+ y ViX Premium.

$!México inicia su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 con la meta de volver a competir entre las potencias del torneo tras su histórico tercer lugar en la edición de 2023.
FOTO: ESPECIAL

El roster completo de México para el Clásico Mundial 2026

La selección mexicana presentó un roster de 30 peloteros, dividido en 15 lanzadores y 15 jugadores de posición, con presencia importante de ligamayoristas y jugadores de la Liga Mexicana.

Lanzadores (15):

Alexander Armenta; Javier Assad; Manny Barreda; Brennan Bernardino; Alex Carrillo; Jesús Cruz; Daniel Duarte; Robert García; Luis Gastélum; Andrés Muñoz; Samy Natera Jr.; Gerardo Reyes; José Urquidy; Victor Vodnik, y Taijuan Walker.

Receptores (2):

Alejandro Kirk y Alexis Wilson.

Infielders (8):

Nacho Álvarez Jr.; Jonathan Aranda; Nick Gonzales; Joey Meneses; Joey Ortiz; Jared Serna; Rowdy Téllez, y Luis Urías.

Outfielders (5):

Randy Arozarena; Jarren Durán; Alek Thomas; Julián Ornelas, y Alejandro Osuna.

La ofensiva mexicana está encabezada por nombres como Randy Arozarena, Alejandro Kirk, Jarren Durán y Joey Meneses, mientras que el pitcheo contará con brazos de Grandes Ligas como Andrés Muñoz, José Urquidy y Taijuan Walker.

$!Randy Arozarena será una de las principales figuras ofensivas de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, torneo en el que buscará repetir el protagonismo que tuvo en la histórica actuación del equipo en 2023.
FOTO: ESPECIAL

Cómo le ha ido a México en el Clásico Mundial

La participación mexicana ha tenido altibajos a lo largo de la historia del torneo, pero en años recientes el equipo dio un salto importante.

Resultados históricos de México en el WBC:

2006 — Segunda ronda

2009 — Segunda ronda

2013 — Eliminado en primera ronda

2017 — Eliminado en primera ronda

2023 — Tercer lugar (mejor resultado histórico)

En la edición pasada, México estuvo a tres outs de disputar la final, pero cayó ante Japón en semifinales en uno de los juegos más dramáticos en la historia del torneo.

$!Shohei Ohtani vuelve a encabezar a Japón en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, torneo en el que la superestrella de Grandes Ligas intentará defender el título conquistado por la novena nipona en la edición anterior.
FOTO: ESPECIAL

Las potencias del Clásico Mundial 2026

El torneo reúne a varias de las selecciones más fuertes del planeta, muchas de ellas con superestrellas de Grandes Ligas.

Japón

Figura: Shohei Ohtani

El campeón defensor vuelve a ser uno de los favoritos.

Estados Unidos

Figura: Aaron Judge

Cuenta con uno de los rosters más poderosos del campeonato.

República Dominicana

Figura: Juan Soto

Venezuela

Figura: Ronald Acuña Jr.

Puerto Rico

Figura: Francisco Lindor

Estas selecciones llegan con plantillas llenas de talento de MLB, lo que eleva el nivel competitivo del torneo.

$!Aaron Judge lidera a la poderosa selección de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, donde el equipo norteamericano parte nuevamente como uno de los principales favoritos al campeonato.
FOTO: ESPECIAL

Las proyecciones para México

Tras el impacto del 2023, muchos analistas colocan a México como uno de los equipos capaces de repetir presencia en semifinales.

La mezcla de jugadores consolidados en MLB, jóvenes talentos y experiencia internacional ha convertido al equipo en un rival incómodo para cualquier potencia.

Sin embargo, el primer reto será superar el Grupo B, donde Estados Unidos parte como favorito y equipos como Italia o Brasil podrían convertirse en sorpresas.

Un equipo que ya no quiere ser sorpresa

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 representa una nueva oportunidad para consolidar el crecimiento del béisbol mexicano en la escena internacional.

Después de décadas de participaciones irregulares, la novena tricolor llega ahora con una identidad clara, figuras reconocidas y una generación que ya demostró que puede competir contra los mejores.

El objetivo inmediato es avanzar nuevamente a las rondas finales, pero el sueño es mayor: pelear por el primer campeonato del Clásico Mundial para México y confirmar que el tercer lugar de 2023 fue apenas el comienzo de una nueva era para el béisbol nacional.

