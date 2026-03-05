México debuta en el Clásico Mundial de Beisbol 2026: calendario, rivales, roster completo y dónde ver sus juegos

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 marca un nuevo capítulo para la selección mexicana, que llega al torneo con una mezcla de figuras consolidadas de Grandes Ligas, talento joven y la confianza que dejó su histórica actuación en la edición anterior.

El equipo dirigido por Benjamín Gil buscará demostrar que el tercer lugar conseguido en 2023 no fue casualidad y que la novena tricolor puede competir de tú a tú con las potencias del béisbol internacional.

La sexta edición del torneo se disputará del 5 al 17 de marzo, con 20 selecciones divididas en cuatro grupos y sedes en Tokio, San Juan, Houston y Miami, donde se jugarán las semifinales y la final.

México quedó ubicado en el Grupo B, considerado uno de los más competitivos del campeonato, y disputará todos sus partidos de primera ronda en Houston, Texas, en el Daikin Park.

El debut de México: rivales, fechas y horarios

La Selección Mexicana debutará el 6 de marzo frente a Gran Bretaña y tendrá cuatro juegos en la fase de grupos bajo formato round robin, donde los dos mejores equipos avanzarán a los cuartos de final.

Calendario de México (hora del centro de México):

6 de marzo - vs Gran Bretaña — 12 p.m.

8 de marzo - vs Brasil — 7 p.m.

9 de marzo - vs Estados Unidos — 7 p.m.

11 de marzo - vs Italia — 6 p.m.

Todos los duelos podrán verse por ESPN, Disney+ y ViX Premium.