Mundial Femenil 2027 ya tiene calendario: fechas, sedes y ruta hacia la final

La Copa Mundial Femenil 2027 ya tiene definidos calendario y sedes. La FIFA confirmó que Brasil recibirá a 32 selecciones del 24 de junio al 25 de julio de 2027, en una edición histórica que tendrá al Maracaná como punto de partida y destino final. El torneo comenzará el jueves 24 de junio con el partido inaugural de Brasil en el legendario estadio de Río de Janeiro. La Canarinha, colocada en el Grupo A por ser anfitriona, continuará la primera fase el martes 29 de junio en la Arena Itaquera de São Paulo y la cerrará el domingo 4 de julio en el Estadio Nacional de Brasilia.

La décima edición del Mundial Femenil contará con 64 encuentros y será la primera organizada en Sudamérica. Sus ocho sedes serán Río de Janeiro (Maracaná), São Paulo (Arena Itaquera), Brasilia (Estadio Nacional), Belo Horizonte (Mineirão), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco) y Salvador (Arena Fonte Nova). ¿Cuándo se jugarán las fases del Mundial Femenil 2027? La fase de grupos se desarrollará del 24 de junio al 8 de julio. Los octavos de final se celebrarán del 10 al 13 de julio; los cuartos, el 16 y 17; y las semifinales, el 20 y 21. El partido por el tercer lugar quedó programado para el 24 de julio en São Paulo, mientras que la nueva campeona será coronada el domingo 25 en el Maracaná.

Cada ciudad albergará al menos siete compromisos y uno de eliminación directa. Brasilia, Porto Alegre, Recife y Salvador tendrán actividad hasta octavos; Belo Horizonte y Fortaleza recibirán cuartos de final, al igual que Río y São Paulo. La Arena Itaquera organizará una semifinal y el duelo por el bronce; el Maracaná concentrará la otra semifinal y la gran final. Con esta designación, el inmueble carioca será apenas el tercer estadio que ha acogido finales de los Mundiales varonil y femenil. Se sumará al desaparecido Råsunda de Suecia y al Rose Bowl de Pasadena, Estados Unidos. El Maracaná recibió las definiciones masculinas de 1950 y 2014.

El calendario inicial no incluye los cruces ni horarios de inicio. La FIFA publicará una versión actualizada después del sorteo final, previsto este año, una vez que avance el proceso clasificatorio. México aún no tiene asegurado un lugar en Brasil 2027 y deberá obtenerlo mediante el Campeonato Concacaf W. El objetivo del Tricolor será regresar a una Copa Mundial Femenil después de su última aparición en Canadá 2015. España llegará como campeona defensora, tras conquistar en 2023 el primer título de su historia.