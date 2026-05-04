¿A qué hora juega Tigres vs Nashville y dónde ver la Concachampions 2026?

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    ¿A qué hora juega Tigres vs Nashville y dónde ver la Concachampions 2026?
    El Estadio Universitario será sede del duelo decisivo por el pase a la final. FOTO: MEXSPORT

Con ventaja de 1-0 en la ida, el equipo mexicano buscará asegurar su pase a la final. El partido se transmitirá por FOX One

La serie entre Tigres UANL y Nashville SC entra en su momento decisivo este martes 5 de mayo, cuando se dispute el partido de vuelta de las semifinales de la Concachampions 2026. El encuentro se jugará en el Estadio Universitario, donde el equipo regiomontano buscará confirmar su ventaja y asegurar su lugar en la final.

El duelo está programado para las 19:30 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de FOX One. Tigres llega con una ligera ventaja tras imponerse 1-0 en el partido de ida, resultado que le permite manejar el trámite de la serie, aunque sin margen para relajarse ante un rival que ha mostrado capacidad de respuesta.

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Ventaja mínima y escenario abierto

El triunfo en territorio estadounidense dejó a Tigres en una posición favorable, pero la diferencia de un solo gol mantiene abierta la eliminatoria. Un empate sería suficiente para que el conjunto felino avance, mientras que Nashville está obligado a marcar si quiere cambiar el rumbo de la serie.

De cara a este segundo enfrentamiento, el pronóstico apunta a una victoria de Tigres por 2-0, resultado que ampliaría la ventaja global y confirmaría su presencia en la final del torneo regional. Sin embargo, el desarrollo del partido dependerá en gran medida de la capacidad de ambos equipos para ajustar su planteamiento.

Posibles alineaciones

Para este compromiso, Tigres podría saltar al campo con Nahuel Guzmán en la portería; una línea defensiva conformada por Loroña, Garza, Angulo, Joaquim Henrique y Zanre Zwarg; en el medio campo aparecerían Brunetta, Correa y Araújo; mientras que en el ataque estarían Lainez y Aguirre.

Por su parte, Nashville tendría como arquero a Brian Schwake; en defensa a Maxwell Woledzi, Jeisson Palacios, Andy Najar y Daniel Lovitz; en el medio sector a Matthew Corcoran, Alex Muyl, Edvard Tagseth y Sam Surridge; y en la delantera a C. Espinoza junto a Hany Mukhtar.

Claves del partido

El manejo del resultado será uno de los aspectos a seguir. Tigres cuenta con la ventaja en el marcador global, pero también con la responsabilidad de cerrar la serie en casa. La solidez defensiva y la eficacia frente al arco podrían marcar la diferencia.

Nashville, en cambio, tendrá que asumir riesgos desde los primeros minutos. Un gol temprano cambiaría el panorama y pondría presión sobre el conjunto mexicano, que intentará mantener el control del juego y aprovechar los espacios.

Con el boleto a la final en juego, el encuentro promete ser uno de los más relevantes de la fase, con dos equipos que llegan con objetivos claros y estrategias definidas.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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