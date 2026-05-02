Tigres toma ventaja en El Volcán: Vence 3-1 a Chivas en la Ida de Cuartos del Clausura 2026

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    Tigres toma ventaja en El Volcán: Vence 3-1 a Chivas en la Ida de Cuartos del Clausura 2026
    Tigres remontó en el Volcán y tomó ventaja de 3-1 sobre Chivas en la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX. FOTO: MEXSPORT

Con goles de Jesús Angulo, Juan Brunetta y Diego Sánchez, Tigres remontó ante Chivas en el Estadio Universitario y dejó al Rebaño obligado a ganar por dos tantos en la Vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX

Tigres dio el primer golpe en una de las series más atractivas de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, luego de vencer 3-1 a Chivas en el Estadio Universitario, dentro del partido de Ida de los Cuartos de Final.

En una noche intensa en el Volcán, el conjunto de la UANL vino de atrás, aprovechó su localía y dejó al Guadalajara contra las cuerdas rumbo al duelo de Vuelta en Zapopan.

El Rebaño comenzó mejor el encuentro y encontró recompensa temprano, cuando Ricardo Marín adelantó a los rojiblancos al minuto 11.

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El gol parecía darle control emocional al equipo de Gabriel Milito, que llegó a esta instancia como segundo lugar de la tabla general, aunque con bajas importantes por convocatoria a la Selección Mexicana.

Sin embargo, Tigres respondió antes del descanso. Jesús Angulo apareció al minuto 45 para firmar el empate y cambiar el ánimo del partido justo antes de irse al vestidor.

Ese tanto fue el impulso que necesitaba el equipo dirigido por Guido Pizarro para jugar un segundo tiempo con mayor agresividad, profundidad y contundencia.

La remontada felina se concretó apenas iniciado el complemento. Juan Brunetta marcó el 2-1 al minuto 52 con una definición de gran calidad, mientras que Diego Sánchez aumentó la ventaja al 55, después de una transición que castigó los espacios de Chivas.

En apenas unos minutos, Tigres transformó un partido cerrado en una victoria de peso dentro de la eliminatoria.

Con el 3-1, Tigres administró el cierre del encuentro y tuvo opciones para ampliar la diferencia, mientras Chivas intentó descontar con modificaciones ofensivas, incluido el ingreso de Yael Padilla, Miguel Gómez y Ángel Sepúlveda.

La reacción rojiblanca no alcanzó y el marcador dejó una ventaja considerable para los universitarios.

El resultado obliga a Chivas a ganar por al menos dos goles en la Vuelta para avanzar a Semifinales, debido a su mejor posición en la tabla general.

Tigres, por su parte, llegará al Estadio Akron con margen para manejar la serie, aunque sin poder confiarse ante un rival que fue uno de los más regulares de la fase regular.

Además del peso deportivo del marcador, la victoria felina rompe una tendencia incómoda para Tigres en series de Cuartos de Final ante Chivas.

Antes de este cruce, el Guadalajara tenía antecedentes favorables en eliminatorias directas frente a los universitarios, incluidas las llaves de 2007 y 2011, además de finales históricas entre ambos clubes.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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