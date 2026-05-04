¿Puede el Club América quedar eliminado por alineación indebida ante Pumas UNAM?

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    ¿Puede el Club América quedar eliminado por alineación indebida ante Pumas UNAM?
    El momento de la sustitución generó confusión en el banquillo azulcrema durante el segundo tiempo. FOTO: MEXSPORT

La Comisión Disciplinaria analiza el caso, que podría derivar en la eliminación del conjunto azulcrema según el reglamento vigente

El duelo de vuelta de los cuartos de final entre Pumas UNAM y Club América quedó en incertidumbre tras una situación reglamentaria ocurrida en el partido de ida, disputado el domingo en el Estadio Banorte, que ya es revisada por las autoridades del futbol mexicano.

Al finalizar el encuentro, surgieron señalamientos sobre una posible alineación indebida por parte del conjunto azulcrema, lo que podría derivar en consecuencias deportivas relevantes en plena fase final del torneo de la Liga MX.

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El origen de la controversia en el segundo tiempo

La acción que detonó la polémica se presentó en el segundo tiempo, luego de un choque entre el defensor Sebastián Cáceres y el jugador Álvaro Angulo. Tras el impacto, el cuerpo médico ingresó al campo para aplicar el protocolo de conmoción establecido por la liga, lo que obligó a detener momentáneamente el juego.

Durante ese lapso, el América realizó una modificación en su alineación: el ingreso de Thiago Espinosa en sustitución de Miguel “Shocker” Vázquez. Sin embargo, minutos después, cuando se determinó que Cáceres no estaba en condiciones de continuar, se produjo una confusión en la zona técnica.

De acuerdo con los reportes, el auxiliar técnico Paulo Víctor autorizó el regreso de Vázquez al terreno de juego, pese a que el futbolista ya había sido sustituido de manera oficial. Esta acción es el punto central de la controversia, ya que podría constituir una infracción al reglamento vigente.

¿Qué dice el reglamento?

Las disposiciones de competencia indican que una sustitución se considera completada en el momento en que el jugador suplente ingresa al campo. A partir de entonces, el futbolista que sale no puede reincorporarse al partido, al dejar de formar parte de los 11 elementos activos.

Posibles sanciones en liguilla

En cuanto a las posibles sanciones, el reglamento de la Federación Mexicana de Futbol establece en su artículo 52 que cualquier equipo que incurra en alineación indebida pierde el encuentro y los puntos en disputa pasan al rival.

No obstante, en el contexto de la liguilla, la sanción es mayor. La normativa señala que, si la infracción ocurre en fase final, el club responsable pierde el derecho de continuar en la competencia, lo que implicaría la eliminación directa del América sin necesidad de disputar el partido de vuelta.

Para que el caso proceda, la Comisión Disciplinaria puede iniciar una investigación de oficio o a partir de una inconformidad formal. En este tipo de instancias, el plazo para presentar una queja es de 24 horas posteriores al encuentro.

Hasta el momento, ni la liga ni los clubes han emitido una resolución definitiva. Mientras tanto, la serie permanece en pausa a la espera del dictamen que podría modificar el rumbo de la eliminatoria.

Con información de Excelsior

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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