¡Agónica remontada! Necaxa amarga de último minuto el regreso del Atlante a la Liga MX

El regreso del Atlante a la Liga MX estuvo a segundos de convertirse en una fiesta, pero Necaxa encendió el Estadio Victoria con una remontada agónica. Los Rayos vencieron 2-1 a los Potros de Hierro en Aguascalientes y sumaron los primeros tres puntos. Después de 12 años fuera del Máximo Circuito, el conjunto azulgrana salió firme, sin complejos. El equipo de Miguel Herrera presionó y complicó la salida local, aunque Necaxa generó las oportunidades más claras del primer tiempo. Óscar Jiménez sostuvo al visitante ante Juan Pablo Torres y Lorenzo Faravelli, mientras Luis Jiménez respondió frente a Luis Puente.

Las imprecisiones dominaron un encuentro trabado. Los dirigidos por Martín Varini tuvieron la posesión e insistieron por los costados, pero Eduardo Tercero comandó una defensa atlantista que sostuvo el 0-0 hasta el descanso. El Potro reapareció con fuerza. Apenas al 47’, Jhojan Julio condujo por izquierda y cedió para Eugenio Pizzuto, quien sacó un disparo zurdo desde fuera del área que venció a Luis Jiménez. El 0-1 representó el primer tanto del Apertura 2026 y desató el festejo de la afición que esperó más de 12 años para volver a gritar un gol en Primera.

Atlante rozó el segundo tanto, pero retrocedió y permitió que Necaxa creciera. Al 78’, Leonardo Mejía sujetó a Julián Carranza dentro del área y el árbitro Yonatan Peinado señaló penal. Dos minutos después, el delantero argentino engañó a Óscar Jiménez con un cobro raso para firmar el 1-1. El empate cambió el pulso del partido. Los Rayos se lanzaron por la victoria y encontraron premio en el tiempo agregado. Al 93’, Carranza ganó por arriba y prolongó de cabeza; Miguel Pedroza, quien había ingresado al 81’, apareció dentro del área para definir con la derecha junto al poste izquierdo.

La revisión del VAR alargó el suspenso hasta confirmar el 2-1. Atlante buscó reaccionar, pero el silbatazo final cayó al 104’. Necaxa festejó una remontada de carácter y comenzó el Apertura 2026 con triunfo; los Potros, pese a competir y acariciar una noche histórica, recibieron una dolorosa bienvenida a la Liga MX.