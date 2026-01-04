Aguirre llevará a Santi Giménez rumbo al Mundial 2026, pese a lesión y falta de minutos en el Milan
El ‘Vasco’ confirmó que el mexicano seguirá en sus planes para la Selección Mexicana, siempre y cuando llegue en condiciones físicas óptimas
Javier Aguirre dejó clara su postura este domingo y envió un mensaje directo tanto al entorno del futbol mexicano como a Santiago Giménez: el delantero seguirá siendo considerado para la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026, incluso si no logra sumar minutos con el Milan durante este año.
El técnico nacional confirmó que la situación actual del atacante en el futbol europeo no cambia su valoración dentro del proyecto mundialista.
Aguirre explicó que, más allá del momento deportivo que atraviesa Giménez en el club italiano, su prioridad es que el jugador esté en condiciones físicas óptimas para competir.
En una conversación directa con el delantero, el estratega fue contundente sobre lo que espera de él de cara a la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
“Solo necesito que estés sano, no importa tu forma ni tu ritmo... Si estás sano, te llevaré al Mundial”, resaltan lo que se dijo en dicha plática en donde el jugador del Milan ha sido duramente criticado por su rendimiento a la baja en el futbol europeo.
El atacante mexicano ha vivido meses complicados desde su llegada al Milan, marcada por lesiones y una disminución notable de participación, lo que ha generado cuestionamientos sobre su continuidad en la élite y su rol dentro del Tri.
Sin embargo, Aguirre dejó en claro que su análisis no se limita a los minutos disputados en club, sino a lo que el futbolista puede aportar al funcionamiento colectivo de la Selección Mexicana y a su historial dentro del proceso.
El respaldo del técnico nacional se da en un momento clave del camino al Mundial 2026, en el que México busca estabilidad y certezas en su plantel.
Aguirre considera a Giménez como una pieza que puede marcar diferencia en el ataque, siempre y cuando supere sus problemas físicos y llegue en plenitud al máximo torneo internacional.
Con este mensaje, Javier Aguirre apaga versiones sobre un posible alejamiento de Giménez del proyecto mundialista y confirma que, pese a la falta de continuidad en Europa, el delantero del Milan sigue firme en el radar del Tri para la Copa del Mundo.