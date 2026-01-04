Aguirre llevará a Santi Giménez rumbo al Mundial 2026, pese a lesión y falta de minutos en el Milan

Javier Aguirre dejó clara su postura este domingo y envió un mensaje directo tanto al entorno del futbol mexicano como a Santiago Giménez: el delantero seguirá siendo considerado para la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026, incluso si no logra sumar minutos con el Milan durante este año.

El técnico nacional confirmó que la situación actual del atacante en el futbol europeo no cambia su valoración dentro del proyecto mundialista.

Aguirre explicó que, más allá del momento deportivo que atraviesa Giménez en el club italiano, su prioridad es que el jugador esté en condiciones físicas óptimas para competir.

En una conversación directa con el delantero, el estratega fue contundente sobre lo que espera de él de cara a la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.