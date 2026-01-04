Raiders aseguran el pick global número uno del Draft de la NFL

Los Raiders de Lsa Vegas cerraron la temporada regular con una certeza que marcará su próximo proceso de reconstrucción: tendrán la primera selección global del Draft de la NFL 2026. El escenario quedó definido el domingo, luego de la victoria de los Giants de Nueva York por 34-17 sobre los Cowboys de Dallas, un resultado que terminó por asegurar a los Raiders el peor récord de la liga.

Antes de su último compromiso en casa ante los Chiefs de Kansas City, los Raiders acumulaban marca de 2-14. La combinación de resultados dejó sin margen a cualquier otro equipo para igualarlos en la parte más baja de la tabla, haciendo irrelevante lo que ocurriera en su propio partido para efectos del orden del draft. Con ello, la franquicia tendrá el control total de la primera noche del reclutamiento colegial.

Será apenas la segunda ocasión en la historia en que la organización elige con el primer turno general. La anterior se remonta a 2007, cuando los entonces Raiders de Oakland apostaron por el mariscal de campo JaMarcus Russell, una decisión que con el tiempo se convirtió en uno de los episodios más cuestionados del equipo. Ese antecedente acompaña inevitablemente cualquier debate actual sobre qué camino tomar.