Raiders aseguran el pick global número uno del Draft de la NFL
Con el peor récord de la temporada regular, Las Vegas obtuvieron la primera selección del Draft de la NFL 2026, un turno que les permitirá definir el rumbo de su plantilla
Los Raiders de Lsa Vegas cerraron la temporada regular con una certeza que marcará su próximo proceso de reconstrucción: tendrán la primera selección global del Draft de la NFL 2026. El escenario quedó definido el domingo, luego de la victoria de los Giants de Nueva York por 34-17 sobre los Cowboys de Dallas, un resultado que terminó por asegurar a los Raiders el peor récord de la liga.
Antes de su último compromiso en casa ante los Chiefs de Kansas City, los Raiders acumulaban marca de 2-14. La combinación de resultados dejó sin margen a cualquier otro equipo para igualarlos en la parte más baja de la tabla, haciendo irrelevante lo que ocurriera en su propio partido para efectos del orden del draft. Con ello, la franquicia tendrá el control total de la primera noche del reclutamiento colegial.
Será apenas la segunda ocasión en la historia en que la organización elige con el primer turno general. La anterior se remonta a 2007, cuando los entonces Raiders de Oakland apostaron por el mariscal de campo JaMarcus Russell, una decisión que con el tiempo se convirtió en uno de los episodios más cuestionados del equipo. Ese antecedente acompaña inevitablemente cualquier debate actual sobre qué camino tomar.
El contexto apunta, otra vez, a la posición de quarterback. Entre los nombres que aparecen en el radar están Fernando Mendoza, de Indiana, ganador del Trofeo Heisman, y Dante Moore, de Oregón. Ambos perfiles encajan en la necesidad de Las Vegas de establecer una base clara en una ofensiva que ha carecido de continuidad en los últimos años. No obstante, la directiva también podría explorar intercambios o reforzar otras áreas clave del roster.
Con la temporada concluida, la NFL definió el orden de las primeras 18 selecciones del draft. Detrás de los Raiders de Las Vegas, el segundo turno corresponde a los Jets de Nueva York, seguidos por los Cardenales de Arizona y los Titanes de Tennessee. Los Giants de Nueva York, tras su triunfo dominical, elegirán en la quinta posición, mientras que los Commanders de Washington lo harán en la sexta.
Más abajo en el tablero aparecen equipos como los Browns de Cleveland, los Saints de Nueva Orleans y los Chiefs de Kansas City, que se ubican dentro del top 10. Los Bengals de Cincinnati y los Dolphins de Miami completan ese grupo antes de la duodécima selección, que pertenece a los Cowboys de Dallas.
Para Dallas, será el segundo año consecutivo seleccionando en el puesto 12, tras haber elegido en 2025 al guardia ofensivo Tyler Booker. Además, cuentan con una segunda selección de primera ronda, producto del canje de Micah Parsons con los Packers de Green Bay, cuyo lugar final dependerá del avance de Green Bay en los playoffs.
Mientras el resto de la liga ajusta estrategias, en Las Vegas la conversación es clara: el primer turno del draft abre una oportunidad que puede redefinir el rumbo de los Raiders en el corto y mediano plazo.