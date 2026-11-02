América, Chivas y Cruz Azul aseguran su lugar en la Liguilla del Apertura 2026

La pelea por la cima del Apertura 2026 tendrá un cierre entre tres de los clubes con mayor historia en el futbol mexicano. América, Chivas y Cruz Azul comparten el liderato de la clasificación con 29 puntos después de 15 jornadas y, con solamente dos fechas por disputarse, ya tienen asegurada su participación en la Liguilla. La Liga MX confirmó la clasificación de los equipos, por lo que el objetivo ahora será terminar la temporada regular en la primera posición. La igualdad en unidades mantiene abierta la disputa y coloca a cada partido restante como una oportunidad para tomar ventaja sobre sus rivales.

El escenario también abre la posibilidad de que los tres clubes concluyan la fase regular con la misma cantidad de puntos. De ocurrir, la diferencia de goles sería uno de los criterios para determinar quién ocupará el primer lugar de la tabla general. No sería la primera ocasión en que el futbol mexicano presenta un triple empate en la cima. Sin embargo, el antecedente agrega un ingrediente particular a la disputa, pues América estuvo involucrado en las dos ocasiones anteriores y en ambas terminó como líder.

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AMÉRICA, CHIVAS Y CRUZ AZUL: ANTECEDENTES DE UN TRIPLE EMPATE El primer registro de esta situación ocurrió en el Verano 2001, cuando América, Santos Laguna y Monterrey finalizaron el campeonato con 28 puntos. Las Águilas se quedaron con el liderato gracias a una mejor diferencia de goles frente a los otros dos contendientes. Trece años después, en el Apertura 2014, volvió a presentarse un escenario similar. América, Tigres y Atlas cerraron la fase regular con 31 unidades, pero el conjunto azulcrema nuevamente ocupó la primera posición por su diferencia de goles. Ahora, el Apertura 2026 podría sumar un nuevo capítulo a esa historia, con la particularidad de que los tres involucrados son América, Chivas y Cruz Azul, instituciones que también protagonizan una de las rivalidades más reconocidas del futbol mexicano.

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LOS PARTIDOS QUE DEFINIRÁN LA CIMA El calendario de las últimas dos jornadas será determinante para establecer el orden definitivo de los primeros lugares. América tendrá que visitar a Pumas y posteriormente enfrentarse a Tigres. Los dos compromisos representan una prueba para el conjunto de Coapa, que buscará sumar los puntos necesarios para mantenerse en la primera posición. Chivas, por su parte, tendrá como siguiente rival a León y cerrará la fase regular ante Cruz Azul. El Rebaño Sagrado podría llegar a ese encuentro con la posibilidad de definir directamente su posición en la clasificación. La Máquina también tendrá un cierre complicado. Antes de medirse con Guadalajara, deberá enfrentar a Tigres, un rival que puede modificar sus aspiraciones de terminar como líder general.

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El enfrentamiento entre Chivas y Cruz Azul podría convertirse en el partido más importante de la recta final, debido a que ambos equipos podrían llegar con la cima todavía en disputa. Con la clasificación asegurada, los tres clubes tienen dos jornadas para definir su posición de cara a la Liguilla. El liderato no solamente representa el reconocimiento al mejor equipo de la fase regular, también será el resultado de una campaña en la que América, Chivas y Cruz Azul han mantenido una lucha constante por los primeros puestos.