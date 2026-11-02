Cuartos de Final ONEFA: Lobos UAdeC se mide al invicto Águilas UACH

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Fútbol Americano
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    Cuartos de Final ONEFA: Lobos UAdeC se mide al invicto Águilas UACH
    Lobos UAdeC consiguió su clasificación a playoffs tras vencer 17-16 a los Indios de la UACJ en los últimos segundos del encuentro. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

La Jauría buscará revancha ante un rival que terminó invicto la temporada regular y que ya la derrotó 21-10 en la primera jornada del torneo

Los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) tendrán una de las pruebas más exigentes de su temporada cuando visiten a las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), en los Cuartos de Final de la Conferencia Nacional de la Liga Mayor de ONEFA 2026. La Jauría se medirá al segundo sembrado global, un equipo que terminó invicto y que ya la derrotó durante la primera jornada del torneo.

El encuentro todavía no tiene fecha ni horario definidos, pero el escenario está confirmado: el Estadio Olímpico Universitario de la UACH, donde los coahuilenses buscarán cambiar el resultado de su primer enfrentamiento y avanzar a las semifinales de la competencia.

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La clasificación de Lobos llegó con un cierre dramático. El equipo dirigido por Daniel “Carrete” Landeros venció 17-16 a los Indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), con una anotación en los últimos segundos que le permitió asegurar su lugar en la postemporada.

La victoria dejó a la UAdeC con marca de 5-3 y como el mejor tercer lugar de la Conferencia Nacional, posición que le otorgó el séptimo sembrado global para los Cuartos de Final.

UUN RIVAL QUE NO CONOCE LA DERROTA

El desafío será mayúsculo para la Jauría. Las Águilas de la UACH terminaron la temporada regular con ocho victorias en igual número de partidos, además de registrar solamente 42 puntos recibidos, una cifra que refleja el trabajo defensivo del conjunto chihuahuense.

El antecedente inmediato entre ambos equipos ocurrió en la Semana 1, cuando la UACH se impuso 21-10 a los Lobos en el mismo escenario donde se disputará el próximo compromiso.

Ahora, la UAdeC tendrá que buscar una revancha ante un adversario que ha mantenido la regularidad durante toda la campaña. Para los universitarios, la tarea será sostener el nivel mostrado en el cierre de temporada, cuando consiguieron victorias ante UABC, Frailes y finalmente Indios para mantenerse en competencia.

El margen de error será menor en una fase de eliminación directa. Lobos necesitará encontrar respuestas ofensivas y contener a una escuadra que ha demostrado capacidad para controlar sus partidos.

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ASÍ QUEDÓ LA CONFERENCIA NACIONAL

Los Cuartos de Final se completan con los siguientes enfrentamientos: Leones de la UANQ (1) ante Búhos Guinda del IPN (8), Águilas UACH (2) contra Lobos UAdeC (7), Pumas Acatlán (3) frente a Potros ITSON (6), y Tecos UAG (4) ante Potros Salvajes de la UAEMex (5).

Los ocho equipos buscarán avanzar a las semifinales y mantenerse en la lucha por el campeonato de la Conferencia Nacional, cuyo ganador ocupará en 2027 un lugar en los 14 Grandes, en sustitución de los Zorros del CETYS.

LA JAURÍA QUIERE SEGUIR AVANZANDO

Después de un inicio complicado, con tres derrotas consecutivas, Lobos logró recomponer el rumbo y cerrar la fase regular con cuatro triunfos en sus últimos cinco encuentros.

La clasificación conseguida en Ciudad Juárez representa una nueva oportunidad para el programa universitario. Ahora, el reto será trasladar ese impulso a los playoffs y demostrar que puede competir ante uno de los equipos más sólidos de la ONEFA.

La UAdeC ya tiene rival y escenario. La fecha está pendiente, pero el objetivo es claro: vencer a las Águilas y continuar su camino en la postemporada.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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