¡Con autogol! Santos derrota a Necaxa y se acerca a la Liguilla de la Liga MX

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    ¡Con autogol! Santos derrota a Necaxa y se acerca a la Liguilla de la Liga MX
    Los Guerreros celebraron su séptima victoria del torneo, resultado que los colocó en el octavo puesto de la tabla general. FOTO: MEXSPORT

Un autogol de Espíndola al minuto 71 le dio el triunfo a Santos Laguna sobre Necaxa, resultado que mantiene a los Guerreros en la pelea por un boleto a la Fiesta Grande

Santos Laguna cambió el rumbo de su torneo y ahora depende de sus propios resultados para mantenerse en la pelea por un lugar en la Liguilla del Apertura 2026. Los Guerreros derrotaron 1-0 a Necaxa en la Jornada 15, alcanzaron su séptima victoria del certamen y escalaron hasta la octava posición de la clasificación general.

El resultado representa un giro para el conjunto lagunero, que llegó a ocupar el último lugar de la tabla durante el campeonato. Con el triunfo ante los Rayos, el equipo de Torreón se metió nuevamente entre los clubes que estarían disputando la Fiesta Grande, aunque todavía tendrá que resolver dos compromisos para asegurar su presencia en la fase final.

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El encuentro comenzó con ambos equipos midiendo sus movimientos y buscando espacios para generar peligro. Sin embargo, Necaxa tuvo una oportunidad inmejorable para adelantarse en el marcador al minuto 18.

Juan Valencia recibió el balón en una posición favorable y quedó frente al guardameta Carlos Acevedo. El delantero disparó, pero su remate pegó en el poste izquierdo. El rebote volvió a quedarle, aunque no consiguió controlar la pelota ni enviarla a las redes, pese a que el arquero santista ya estaba vencido.

La primera mitad transcurrió sin que alguno de los dos equipos lograra tomar ventaja. Antes del descanso, el árbitro señaló un penalti a favor de Necaxa tras un contacto entre Mauricio Cuevas y Valencia dentro del área. No obstante, después de revisar la jugada en el VAR, la decisión fue modificada al determinarse que el choque de cabezas no ameritaba la sanción.

Para el complemento, Santos comenzó a encontrar mejores condiciones para atacar y aumentó su presencia en campo rival. Al 61’, Bullaude estuvo cerca de romper el empate con un disparo frente al arco, pero el guardameta Javier Orantes intervino para evitar la anotación.

La insistencia de los locales finalmente tuvo recompensa al minuto 71. Mauricio Cuevas se proyectó por la banda derecha, ingresó al área y buscó enviar un centro. El balón se encontró con el defensor Espíndola y terminó dentro de la portería necaxista, en una acción que fue registrada como autogol.

Con la ventaja, Santos se concentró en conservar el resultado, mientras Necaxa tuvo dificultades para convertir sus aproximaciones en oportunidades claras. El silbatazo final confirmó el triunfo lagunero y su regreso a la zona de clasificación.

ATLANTE Y LEÓN, LAS ÚLTIMAS PRUEBAS

A Santos Laguna le restan dos partidos para cerrar la fase regular del Apertura 2026: enfrentará a Atlante y León.

Los Guerreros buscarán mantener su posición entre los ocho primeros y evitar que otros equipos los desplacen en la recta final. La victoria frente a Necaxa les permitió recuperar terreno, pero el margen de error será reducido en sus próximos compromisos.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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