¡Con autogol! Santos derrota a Necaxa y se acerca a la Liguilla de la Liga MX

El resultado representa un giro para el conjunto lagunero, que llegó a ocupar el último lugar de la tabla durante el campeonato. Con el triunfo ante los Rayos, el equipo de Torreón se metió nuevamente entre los clubes que estarían disputando la Fiesta Grande, aunque todavía tendrá que resolver dos compromisos para asegurar su presencia en la fase final.

Santos Laguna cambió el rumbo de su torneo y ahora depende de sus propios resultados para mantenerse en la pelea por un lugar en la Liguilla del Apertura 2026. Los Guerreros derrotaron 1-0 a Necaxa en la Jornada 15, alcanzaron su séptima victoria del certamen y escalaron hasta la octava posición de la clasificación general.

El encuentro comenzó con ambos equipos midiendo sus movimientos y buscando espacios para generar peligro. Sin embargo, Necaxa tuvo una oportunidad inmejorable para adelantarse en el marcador al minuto 18.

Juan Valencia recibió el balón en una posición favorable y quedó frente al guardameta Carlos Acevedo. El delantero disparó, pero su remate pegó en el poste izquierdo. El rebote volvió a quedarle, aunque no consiguió controlar la pelota ni enviarla a las redes, pese a que el arquero santista ya estaba vencido.

La primera mitad transcurrió sin que alguno de los dos equipos lograra tomar ventaja. Antes del descanso, el árbitro señaló un penalti a favor de Necaxa tras un contacto entre Mauricio Cuevas y Valencia dentro del área. No obstante, después de revisar la jugada en el VAR, la decisión fue modificada al determinarse que el choque de cabezas no ameritaba la sanción.

Para el complemento, Santos comenzó a encontrar mejores condiciones para atacar y aumentó su presencia en campo rival. Al 61’, Bullaude estuvo cerca de romper el empate con un disparo frente al arco, pero el guardameta Javier Orantes intervino para evitar la anotación.

La insistencia de los locales finalmente tuvo recompensa al minuto 71. Mauricio Cuevas se proyectó por la banda derecha, ingresó al área y buscó enviar un centro. El balón se encontró con el defensor Espíndola y terminó dentro de la portería necaxista, en una acción que fue registrada como autogol.

Con la ventaja, Santos se concentró en conservar el resultado, mientras Necaxa tuvo dificultades para convertir sus aproximaciones en oportunidades claras. El silbatazo final confirmó el triunfo lagunero y su regreso a la zona de clasificación.