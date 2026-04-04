América no puede con Santos en Torreón: Empate heroico de los Guerreros con 10 hombres

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Fútbol
/ 4 abril 2026
    América no puede con Santos en Torreón: Empate heroico de los Guerreros con 10 hombres
    Cristian Dájome apareció al 83’ para firmar el 1-1 de Santos en Torreón, desatando la reacción lagunera ante el América. FOTO: MEXSPORT

Santos Laguna igualó 1-1 frente al América en Torreón, en un duelo de alta tensión por la Jornada del Clausura 2026. El último lugar de la tabla reaccionó en el cierre con gol de Cristian Dájome y evitó la derrota pese a jugar en inferioridad numérica

Santos Laguna rescató un empate con sabor a triunfo en Torreón al igualar 1-1 frente al América, en un partido que tomó mayor relevancia por el contexto lagunero: el cuadro albiverde llegó como último lugar del Clausura 2026 y, aun así, logró sumar pese a jugar el cierre del encuentro con 10 hombres.

El conjunto de las Águilas tuvo varios avisos a lo largo del compromiso y encontró recompensa en la recta final. Al minuto 80, Alexis Gutiérrez apareció dentro del área para firmar de cabeza el 1-0, justo después de ingresar de cambio, en lo que parecía encaminar al América a una victoria trabajada como visitante.

Sin embargo, Santos no bajó los brazos. Apenas tres minutos más tarde, al 83’, Cristian Dájome, otro de los hombres que entró desde el banquillo, aprovechó una jugada en el área para definir con pierna derecha y marcar el 1-1 que levantó a la afición en el TSM.

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El empate tomó todavía más valor porque los laguneros afrontaron la recta final en inferioridad numérica, en medio de un duelo de mucha fricción, lesiones y un extenso tiempo agregado.

Durante buena parte del encuentro, Santos también generó peligro con intentos de Ezequiel Bullaude, Lucas Di Yorio, Javier Güémez y Tahiel Jiménez, además de sostenerse con intervenciones oportunas de Carlos Acevedo.

América, por su parte, apretó con llegadas de Brian Rodríguez, Álex Zendejas, Israel Reyes y el propio Gutiérrez, pero no le alcanzó para sostener la ventaja.

Con este resultado, Santos Laguna se mantuvo en el fondo de la clasificación, en el lugar 18, ahora con 9 puntos, aunque sumó una unidad que puede representar un impulso anímico por la forma en que se consiguió. América, en cambio, dejó escapar dos puntos y quedó momentáneamente en la sexta posición con 18 unidades.

Más allá de la tabla, el empate dejó una lectura clara en Torreón: Santos, aun en su peor momento del torneo, fue capaz de competirle al América y evitar una derrota que parecía inminente en los minutos finales.

¿CÓMO LE FUE AL SALTILLENSE NELSON SAHIEL CEDILLO?

El futbol de Saltillo sumó este sábado una nueva historia para presumir en Primera División. Nelson Sahiel Cedillo, juvenil mediocampista originario de la capital coahuilense, debutó en la Liga MX con Santos Laguna en el compromiso frente al América.

El deportista local cumplió con 87 minutos en el campo, siendo sustituido por Jonathan Pérez. Al parecer, el saltillense habría tenido una lesión que no es de gravedad.

Cedillo apareció en varios momentos del partido, siendo vertical desde el mediocampo al ataque y dando buenas impresiones a su técnico, Omar Tapia, así como la directiva encabezada por Gonzalo Pineda, quien estuvo presente en el Estadio Corona.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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