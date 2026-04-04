Orgullo de Saltillo: Nelson Sahiel Cedillo debuta como titular en Liga MX en el Santos vs América

El futbol de Saltillo sumó este sábado una nueva historia para presumir en Primera División. Nelson Sahiel Cedillo, juvenil mediocampista originario de la capital coahuilense, debutó en la Liga MX con Santos Laguna en el compromiso frente al América, dentro de la Jornada 13 del Clausura 2026, en una noche especial para la cantera lagunera y para el balompié del norte del país.

Cedillo apareció en la alineación confirmada del conjunto santista para medirse a las Águilas, en un movimiento que reflejó la confianza del cuerpo técnico en uno de los jóvenes elementos que venían tocando la puerta desde fuerzas básicas.

La presencia del saltillense en este partido marcó un paso importante en su proceso de formación, luego de abrirse camino en las categorías juveniles del club albiverde.