Orgullo de Saltillo: Nelson Sahiel Cedillo debuta como titular en Liga MX en el Santos vs América

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Fútbol
/ 4 abril 2026
    Orgullo de Saltillo: Nelson Sahiel Cedillo debuta como titular en Liga MX en el Santos vs América
    Nelson Sahiel Cedillo, joven futbolista de Saltillo, vivió este sábado su debut en Liga MX con Santos Laguna durante el duelo frente al América. FOTO: ESPECIAL

El mediocampista saltillense tiene su primera aparición en el máximo circuito este sábado, al ser incluido por Santos Laguna para el duelo frente al América en la Jornada 13 del Clausura 2026

El futbol de Saltillo sumó este sábado una nueva historia para presumir en Primera División. Nelson Sahiel Cedillo, juvenil mediocampista originario de la capital coahuilense, debutó en la Liga MX con Santos Laguna en el compromiso frente al América, dentro de la Jornada 13 del Clausura 2026, en una noche especial para la cantera lagunera y para el balompié del norte del país.

Cedillo apareció en la alineación confirmada del conjunto santista para medirse a las Águilas, en un movimiento que reflejó la confianza del cuerpo técnico en uno de los jóvenes elementos que venían tocando la puerta desde fuerzas básicas.

La presencia del saltillense en este partido marcó un paso importante en su proceso de formación, luego de abrirse camino en las categorías juveniles del club albiverde.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/promesa-coahuilense-saltillense-sahiel-cedillo-da-salto-con-santos-laguna-y-destaca-con-mexico-sub-18-HE17469680

El futbolista coahuilense, nacido en Saltillo el 21 de marzo de 2007, se desempeña como mediocampista central y ha realizado todo su crecimiento deportivo dentro de la estructura de Santos Laguna.

Su nombre ya venía generando atención en el entorno santista, pues además de consolidarse en las divisiones menores, también había sido considerado como una de las opciones juveniles para el cierre del torneo.

Antes de esta oportunidad con el primer equipo, Nelson Cedillo tuvo actividad constante con Santos Laguna Sub 21, escuadra con la que fue pieza habitual durante el Apertura 2025 y con la que incluso alcanzó la Final del torneo.

En ese recorrido, el mediocampista formó parte de una generación que logró competir hasta las últimas instancias, fortaleciendo su perfil como uno de los prospectos a seguir dentro de la institución verdiblanca.

A sus 19 años, el mediocampista saltillense dio este sábado un paso que muchos juveniles persiguen durante años: presentarse en el máximo nivel del futbol mexicano con la camiseta de Santos Laguna y nada menos que frente al América.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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