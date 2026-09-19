América rescata el 2-2 ante Chivas: doblete de Borja enciende el Clásico Nacional

Miguel Borja rescató al América, que empató 2-2 con Chivas en el Clásico Nacional del Apertura 2026, disputado en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. El colombiano firmó un doblete en tres minutos para borrar una desventaja de dos goles. El Guadalajara había tomado el control del marcador con un cabezazo de Bryan González y un autogol de Miguel Vázquez antes del descanso. La reacción azulcrema dejó al Rebaño con la frustración de desperdiciar su ventaja. Golpea primero en el Estadio Banorte El equipo de Gabriel Milito construyó peligro en la primera mitad. Al minuto 20, González exigió a Rodolfo Cota con un zurdazo; después, Ricardo Marín también probó al guardameta americanista desde fuera del área. Del otro lado, Israel Reyes obligó a intervenir a Raúl Rangel con un disparo lejano.

El 0-1 llegó al minuto 32. Omar Govea mandó un centro y Bryan González apareció para conectar de cabeza. El remate del futbolista rojiblanco puso por delante al Guadalajara, que encontró premio después de haber generado aproximaciones sobre la portería local. La anotación también abrió una discusión arbitral por la participación de Ricardo Marín. Mediotiempo señaló un posible fuera de juego posicional del delantero, quien arrastró la marca de Dagoberto Espinoza y disputó la pelota en la acción. El gol se mantuvo y Chivas conservó su ventaja. Antes del descanso, Roberto Alvarado volvió a exigir a Cota y Marín estuvo cerca con otro intento. En la compensación, un cabezazo de Santiago Sandoval antecedió a la jugada del segundo tanto: el balón terminó en la portería azulcrema y el registro estadístico lo consignó como autogol de Miguel Vázquez al 45+2. El 0-2 obligó al América a replantear el partido. La diferencia castigaba a una defensa que había permitido al rival encontrar remates, mientras el Guadalajara se iba al vestidor con una oportunidad de encaminar otro triunfo sobre su adversario más importante. Miguel Borja cambia el Clásico Nacional Guillermo Almada movió sus piezas en el complemento y el cambio decisivo llegó al minuto 66, cuando Miguel Borja sustituyó a Raphael Veiga. Cinco minutos después, el delantero colombiano aprovechó un servicio de Brian Rodríguez y definió de derecha dentro del área para acercar a las Águilas. Al 74 Borja volvió a aparecer. Esta vez recibió la asistencia de Henry Martín y marcó el 2-2 final, también con un remate de derecha. En apenas ocho minutos sobre el campo, el atacante había convertido una noche cuesta arriba para el América en un partido nuevamente abierto. Chivas todavía tuvo una ocasión muy clara para recuperar la ventaja: Santiago Sandoval estrelló un zurdazo en el poste al minuto 76, después de un pase largo de Luis Romo. América respondió con una llegada de Óscar Perea que Rangel contuvo. El empate dejó opciones para ambos.

Cómo quedan América y Chivas en el Apertura 2026 Con la igualdad, Guadalajara llegó a 18 puntos y América a 17. El reparto mantuvo al Rebaño por encima de las Águilas, aunque los dos dejaron escapar la posibilidad de sumar de tres en otro duelo directo entre protagonistas de la parte alta de la clasificación. Para los rojiblancos, el resultado prolongó una recuperación que comenzó después de caer ante Toluca en la jornada inaugural. Desde entonces vencieron a Juárez, Santos, Tijuana, Atlético de San Luis y Pumas, además de empatar con Puebla y Pachuca. El Clásico extendió a ocho su cadena sin derrota en la Liga MX. Chivas Chivas también afrontó la visita a la capital sin José Castillo y Miguel Gómez, quienes permanecieron en Guadalajara por molestias musculares. Las ausencias volvieron a impedir que Milito dispusiera de su plantel completo en una de las citas más exigentes del calendario. El siguiente compromiso liguero del Guadalajara será frente a Querétaro, el sábado 26 de septiembre en el Estadio Akron. América visitará a Necaxa el domingo 27. Ambos retomarán la búsqueda de puntos después de un Clásico que dejó cuatro goles y a Borja como protagonista.