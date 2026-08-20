América hace oficial el fichaje de Miguel Borja: ¿cuándo debutará el goleador colombiano?

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    América hace oficial el fichaje de Miguel Borja: ¿cuándo debutará el goleador colombiano?
    Miguel Borja portó por primera vez la camiseta azulcrema durante su presentación como refuerzo del América. FOTO: X/CLUB AMÉRICA

El colombiano llega procedente del Al-Wasl para competir con Henry Martín y podría estrenarse ante Columbus Crew en la Leagues Cup

El América ya tiene al goleador que buscaba. Las Águilas oficializaron este jueves 20 de agosto el fichaje de Miguel Ángel Borja, delantero colombiano de 33 años que reforzará el ataque de Guillermo Almada en el Apertura 2026 de la Liga MX.

“¡Águilas, llegué!”, declaró Borja en el video de presentación. Almada participó en el anuncio y definió al atacante con cinco cualidades: “goleador, movilidad, generosidad, solidaridad y esfuerzo”.

Miguel Borja llega al América procedente del Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, donde disputó 16 partidos y marcó ocho goles en seis meses.

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De acuerdo con ESPN, la operación alcanzó los 2.5 millones de dólares y el futbolista firmó por un año, con opción de renovar por una temporada más.

Borja llega para competir con Henry Martín y ampliar las variantes de Almada dentro del área. Es el tercer refuerzo azulcrema del torneo, después de Óscar Perea y Edwin Cerrillo.

El colombiano jugó en River Plate, Atlético Nacional, Palmeiras y Junior. Fue goleador de la Copa Sudamericana 2016 y la Libertadores 2018; con su selección suma nueve tantos en 30 partidos.

¿Cuándo debutará Miguel Borja con América?

Borja llegó el miércoles a la Ciudad de México, realizó los exámenes médicos y firmó su contrato en Coapa. Está previsto que viaje con el equipo a Ciudad Juárez para iniciar el trámite de su visa de trabajo.

Si completa la documentación y su registro a tiempo, su debut podría darse ante Columbus Crew en los Cuartos de Final de la Leagues Cup, en Carson, California.

La llegada tiene sabor a revancha. A principios de 2026, Borja estuvo cerca de jugar con Cruz Azul, pero no pudo ser registrado porque La Máquina tenía ocupadas las nueve plazas para futbolistas No Formados en México.

Meses después, finalmente aterriza en la Liga MX, pero con la camiseta del América.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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