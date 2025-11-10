Así se jugarán las Semifinales del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil
Tigres enfrentará a Cruz Azul, mientras que América y Chivas protagonizarán una nueva edición del Clásico Nacional
Las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil ya tienen a sus cuatro protagonistas. Tras una serie de Cuartos de Final con marcadores abultados y resultados inesperados, los cruces por el pase a la gran Final enfrentarán a Tigres contra Cruz Azul, y a América frente a Chivas, en una nueva edición del Clásico Nacional.
El conjunto de Tigres Femenil, líder de la fase regular con 42 puntos, tendrá nuevamente la ventaja de cerrar en casa. Las dirigidas por Milagros Martínez visitarán a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario para el partido de Ida y definirán la serie en el Estadio Universitario, donde buscarán su regreso a una Final tras haber quedado fuera en el Clausura 2025.
Por su parte, América Femenil, que terminó en la tercera posición general, iniciará su eliminatoria contra Chivas en el Estadio Akron. El partido de Vuelta se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde las Águilas intentarán acceder a su sexta Final en los últimos siete torneos.
En cuanto a su desempeño reciente, Tigres Femenil llegó a Semifinales luego de superar por la mínima a Juárez, con marcador global de 1-0. El equipo felino fue el más sólido del torneo, con 60 goles a favor y solo 11 en contra.
América Femenil, por su parte, avanzó tras imponerse de forma contundente a Rayadas con un global de 6-1, en una serie en la que recuperó a varias jugadoras lesionadas. Con este resultado, las capitalinas mantienen su racha de siete Semifinales consecutivas.
Chivas Femenil terminó en la quinta posición con 33 puntos y venció a Toluca 4-2 en el global. Ahora buscará volver a una Final, instancia a la que no llega desde el Clausura 2022, cuando se proclamó campeona.
El caso más destacado es el de Cruz Azul Femenil, que firmó la mejor campaña de su historia y alcanzó por primera vez las Semifinales. Las dirigidas por Diego Testas eliminaron a Pachuca, las actuales campeonas, con una goleada 0-5 en el partido de Vuelta que marcó un antes y un después para la institución.
Desde la creación de la Liga en 2017, Tigres se mantiene como el club más constante con 15 Semifinales en 16 torneos disputados. Le siguen América con 14, Chivas con ocho, mientras que Cruz Azul debuta en esta etapa, buscando escribir una nueva historia en el futbol femenil mexicano.