Así se jugarán las Semifinales del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil

Las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil ya tienen a sus cuatro protagonistas. Tras una serie de Cuartos de Final con marcadores abultados y resultados inesperados, los cruces por el pase a la gran Final enfrentarán a Tigres contra Cruz Azul, y a América frente a Chivas, en una nueva edición del Clásico Nacional.

El conjunto de Tigres Femenil, líder de la fase regular con 42 puntos, tendrá nuevamente la ventaja de cerrar en casa. Las dirigidas por Milagros Martínez visitarán a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario para el partido de Ida y definirán la serie en el Estadio Universitario, donde buscarán su regreso a una Final tras haber quedado fuera en el Clausura 2025.

Por su parte, América Femenil, que terminó en la tercera posición general, iniciará su eliminatoria contra Chivas en el Estadio Akron. El partido de Vuelta se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde las Águilas intentarán acceder a su sexta Final en los últimos siete torneos.