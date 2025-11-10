Mundial 2026: México apuesta por canchas, torneos y desarrollo del fútbol local

Fútbol
/ 10 noviembre 2025
    Mundial 2026: México apuesta por canchas, torneos y desarrollo del fútbol local
    Claudia Sheinbaum presentó en Los Pinos los avances de infraestructura y movilidad rumbo al Mundial 2026. FOTO: CUATOSCURO

Con trece partidos distribuidos en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, el país busca proyectarse como un anfitrión sólido y accesible, impulsando además proyectos comunitarios

México afina su preparación para recibir por tercera ocasión una Copa del Mundo, con avances centrados en la infraestructura deportiva y la movilidad de cara al torneo que compartirá sede con Estados Unidos y Canadá.

En conferencia desde Los Pinos, la presidenta Claudia Sheinbaum y la coordinadora del Gobierno Federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas, presentaron los progresos del plan nacional que busca garantizar un evento funcional y con amplio alcance deportivo.

México albergará 13 partidos distribuidos en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, siendo el Estadio Azteca el escenario del partido inaugural. Según datos oficiales, se espera la asistencia de 800 mil aficionados en los estadios y cerca de seis millones en los Fan Fest organizados en diferentes puntos del país. En total, se calcula la llegada de 5.5 millones de visitantes internacionales, una cifra que refuerza la magnitud logística del torneo.

Sheinbaum detalló que se invierten 9 mil millones de pesos en la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mientras que el Tren de Pasajeros AIFA–Buenavista estará concluido antes del inicio del Mundial. Estas obras buscan facilitar el traslado de los equipos y los aficionados entre las sedes.

En el ámbito deportivo, se anunció la creación de nuevas canchas y espacios de entrenamiento en distintas regiones del país. Además, el Gobierno Federal impulsará los “Mundialitos Sociales”, torneos locales que fomentarán la práctica del fútbol en comunidades, escuelas y grupos juveniles, con el propósito de extender el impacto deportivo más allá de las ciudades sede.

Por su parte, Gabriela Cuevas destacó que el plan federal está dividido en ejes de acción enfocados en infraestructura, seguridad y desarrollo social, con una derrama económica estimada de 3 mil millones de dólares. “El Mundial también se juega en cada comunidad. Queremos que el fútbol llegue a todos los rincones del país”, señaló.

El representante de la FIFA en México, Jürgen Mainka, reconoció los avances en materia de seguridad y coordinación entre las autoridades locales y federales. “Estamos confiados en que los protocolos garantizarán un entorno seguro para aficionados, equipos y árbitros”, aseguró.

Con trece campamentos base, inversiones en movilidad y un programa deportivo que busca integrar a la población, México se encamina a convertirse en un anfitrión sólido y funcional en 2026, cuando el balón vuelva a rodar en territorio nacional.

Temas


Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


FIFA

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

