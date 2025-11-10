Mundial 2026: México apuesta por canchas, torneos y desarrollo del fútbol local

México afina su preparación para recibir por tercera ocasión una Copa del Mundo, con avances centrados en la infraestructura deportiva y la movilidad de cara al torneo que compartirá sede con Estados Unidos y Canadá. En conferencia desde Los Pinos, la presidenta Claudia Sheinbaum y la coordinadora del Gobierno Federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas, presentaron los progresos del plan nacional que busca garantizar un evento funcional y con amplio alcance deportivo. TE PUEDE INTERESAR: Pronóstico Packers vs Eagles: ¿podrán los de Filadelfia mantener su dominio? México albergará 13 partidos distribuidos en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, siendo el Estadio Azteca el escenario del partido inaugural. Según datos oficiales, se espera la asistencia de 800 mil aficionados en los estadios y cerca de seis millones en los Fan Fest organizados en diferentes puntos del país. En total, se calcula la llegada de 5.5 millones de visitantes internacionales, una cifra que refuerza la magnitud logística del torneo.

Sheinbaum detalló que se invierten 9 mil millones de pesos en la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mientras que el Tren de Pasajeros AIFA–Buenavista estará concluido antes del inicio del Mundial. Estas obras buscan facilitar el traslado de los equipos y los aficionados entre las sedes. En el ámbito deportivo, se anunció la creación de nuevas canchas y espacios de entrenamiento en distintas regiones del país. Además, el Gobierno Federal impulsará los “Mundialitos Sociales”, torneos locales que fomentarán la práctica del fútbol en comunidades, escuelas y grupos juveniles, con el propósito de extender el impacto deportivo más allá de las ciudades sede.