Atlas y Pumas empatan 1-1 en el Jalisco: golazo de Azuaje no alcanza

Atlas y Pumas empataron 1-1 en el Estadio Jalisco, en Guadalajara, durante la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX. Ángel Azuaje adelantó a los universitarios con un gol de escorpión, pero Luís Esteves respondió antes del descanso para sellar un reparto que dejó a ambos equipos sin el triunfo. La visita encontró la ventaja al minuto 23 gracias a una definición espectacular de Azuaje. Su remate venció a Camilo Vargas y convirtió una acción ofensiva de los auriazules en la imagen del encuentro: un recurso acrobático que puso a Pumas al frente en territorio rojinegro.

El gol ofrecía una oportunidad de reacción para los capitalinos después de la derrota 3-0 ante Chivas. Sin embargo, tampoco pudieron salir de su nueva visita a Guadalajara con los tres puntos, pese a haber conseguido abrir el marcador. Atlas tuvo que lidiar, además, con dos bajas durante la primera mitad. Duk abandonó el terreno de juego y Kevin Zenón entró al minuto 35. Después, Manuel Capasso también salió y fue reemplazado por Gaddi Aguirre al 44. Las lesiones obligaron a modificar el equipo antes del intermedio.

Los rojinegros encontraron alivio en el tiempo agregado. Esteves superó a Keylor Navas al 45+6 y estableció el 1-1, una respuesta que impidió a los universitarios conservar su ventaja hasta el descanso y mantuvo abierta la disputa por la victoria. La definición quedó pendiente para ambos en el segundo tiempo. En la segunda parte, el marcador ya no se movió. La jornada también incluyó el regreso de César Huerta a la actividad con Pumas, en el inicio de su segunda etapa con el conjunto universitario, otro de los momentos destacados de la visita al Jalisco. El cierre agregó una complicación para los auriazules: Adalberto Carrasquilla fue expulsado al minuto 87.

Pumas afrontó el tramo final con un jugador menos, aunque Atlas no logró transformar esa superioridad numérica en el gol que inclinara el resultado. Con el empate, Atlas llegó a 14 puntos, producto de cuatro triunfos, dos igualadas y tres derrotas. Pumas alcanzó 12 unidades, con tres victorias, tres empates y tres descalabros. El reparto mantuvo a los tapatíos dos puntos por encima de los capitalinos tras nueve compromisos.