Steelers vs Patriots: horario y dónde ver en México el duelo de Rodgers y Maye

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    Steelers vs Patriots: horario y dónde ver en México el duelo de Rodgers y Maye
    Aaron Rodgers buscará conducir a Pittsburgh a su segunda victoria de la temporada frente a unos Patriots que debutan en casa. FOTO: ESPECIAL

Pittsburgh busca mantenerse invicto en Foxborough, mientras Nueva Inglaterra necesita reaccionar tras un debut marcado por las pérdidas de balón

Los Steelers de Pittsburgh pondrán a prueba su buen arranque ante unos Patriots de Nueva Inglaterra urgidos de reaccionar.

Este domingo, el Gillette Stadium de Foxborough recibirá un duelo de la Semana 2 de la NFL 2026 entre Aaron Rodgers y Drake Maye, con objetivos distintos: Pittsburgh busca el 2-0 y Nueva Inglaterra evitar comenzar 0-2.

El encuentro comenzará a las 11:00 de la mañana, y tendrá transmisión por Canal 5 y ViX. También estará disponible mediante NFL Game Pass en DAZN, servicio que requiere suscripción.

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Los Acereros llegan después de vencer 20-13 a Atlanta en el estreno de Mike McCarthy como entrenador.

Rodgers lanzó para 221 yardas y un touchdown, pero la figura fue T.J. Watt: consiguió dos capturas y devolvió una intercepción 35 yardas hasta las diagonales. Su presión será una amenaza constante para Maye.

El quarterback de los Patriots necesita cuidar el balón tras lanzar tres intercepciones en la derrota 13-10 ante Seattle.

El equipo de Mike Vrabel perdió una oportunidad de ganar aquel encuentro y ahora deberá responder ante su público, sin conceder posesiones que faciliten el trabajo de la defensiva visitante. La protección al pasador será clave para ambos.

Las lesiones también condicionan la previa. Nueva Inglaterra no contará con A.J. Brown, colocado en la reserva de lesionados, mientras Pittsburgh tendrá las bajas del receptor Michael Pittman Jr. y el esquinero Joey Porter Jr.

La ausencia de Pittman aumenta la responsabilidad de DK Metcalf y abre oportunidades para Roman Wilson.

En el resto de la cartelera de mañana, también a las 11, Bengals de Cincinnati a Texans de Houston y Saints de Nueva Orleans a Ravens de Baltimore podrán verse por FOX y FOX One; Vikings de Minnesota se medirá ante Bears de Chicago y Panthers de Carolina visitará a Falcons de Atlanta.

Estos dos últimos partidos, junto con el Packers de Green Bay en casa ante Jets de Nueva York, así como Browns de Cleveland que visitará a Tampa Bay Buccaneers, y los Eagles de Filadelfia en contra de los Titans de Tennessee Titans, podrán verse completos en México por NFL Game Pass en DAZN.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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