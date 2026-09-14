¿Pedro Vite merece un castigo? La polémica por su actitud durante el Himno Nacional en Chivas vs. Pumas

La situación llamó todavía más la atención porque Vite fue el único jugador de Pumas que no siguió la postura adoptada por el resto del plantel , incluidos los extranjeros Keylor Navas, Rubén Duarte, Nathan Silva, Robert Morales y Juninho , quienes sí permanecieron atentos durante el protocolo.

Mientras sus compañeros permanecían formados, el mediocampista ecuatoriano se apartó, dio la espalda a la bandera que se proyectaba en las pantallas del Estadio Akron y realizó estiramientos . También fue captado acomodándose las calcetas, los zapatos e incluso sonándose la nariz durante distintos momentos de la ceremonia.

La goleada de Chivas 3-0 sobre Pumas en la Jornada 8 del Apertura 2026 quedó acompañada de una polémica sobre símbolos nacionales. El protagonista fue Pedro Vite , quien fue captado durante la ceremonia previa al encuentro sin seguir el protocolo establecido para la interpretación del Himno Nacional Mexicano .

El video comenzó a circular rápidamente en redes sociales y provocó críticas de aficionados que consideraron que el futbolista incurrió en una falta de respeto hacia los símbolos patrios mexicanos.

Pedro Vite no está obligado a cantar el Himno Nacional por ser extranjero, pero la legislación mexicana sí establece una forma de demostrar respeto durante su interpretación.

¿QUÉ DICEN LA LEYES MEXICANAS?

La Secretaría de Gobernación señala que el Himno debe interpretarse de manera respetuosa y que la demostración civil de respeto consiste en permanecer en posición de firmes. Además, la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales establece el protocolo correspondiente para los actos en los que se rinden honores a los símbolos patrios.

Por eso, el problema no radica en que Vite no haya cantado la letra. La controversia está en su comportamiento durante la ceremonia, particularmente por haberse mantenido de espaldas y realizar actividades ajenas al protocolo mientras se interpretaba el Himno.

Entonces la ley permite sancionarlo, aunque eso no significa que automáticamente vaya a procederse. La versión vigente de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales contempla como infracción las conductas que impliquen desacato o falta de respeto a los símbolos patrios. La legislación contempla distintas sanciones, entre ellas amonestación con apercibimiento, multas y arresto administrativo de hasta 36 horas, dependiendo de la infracción y su gravedad.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre la posible responsabilidad administrativa prevista por la ley y una sanción deportiva o interna.

Hasta el momento, no existe información oficial de que la Federación Mexicana de Futbol o la Liga MX hayan abierto un procedimiento contra Vite. Tampoco Pumas ha anunciado públicamente una multa o suspensión al jugador.

De hecho, reportes publicados este lunes señalan que el Club Universidad todavía escucharía la versión del futbolista antes de determinar si procede alguna medida interna.

¿TIENE ANTECEDENTES UNA CONDUCTA DE ESE NATURALEZA?

Los antecedentes recientes muestran que el Himno Nacional genera polémicas constantemente dentro de los eventos deportivos, aunque los casos no son idénticos.

En julio pasado, durante el All-Star Game 2026 entre la Liga MX y la MLS, el cantante Frankie J modificó una palabra de la letra oficial al interpretar el Himno Nacional. El error generó una fuerte reacción en redes y volvió a poner sobre la mesa las posibles sanciones contempladas por la legislación mexicana.

También existen antecedentes de futbolistas que han sido criticados por no conocer o no cantar correctamente el Himno. En 2024, Germán Berterame recibió críticas durante el All-Star Game por no saberse la letra, mientras que en 2026 los jugadores de Chivas Richard Ledezma y Brian Gutiérrez fueron señalados por aficionados durante una ceremonia con la Selección Mexicana.

La diferencia en el caso de Vite es que las imágenes no muestran simplemente a un jugador que desconoce la letra. Lo que generó la polémica fue que aparentemente decidió no participar en la postura protocolaria y continuó realizando otras actividades mientras se escuchaba el Himno.

¿DBERÍA CASTIGARLO EL CLUB?

Desde el punto de vista deportivo, una sanción interna sería jurídicamente distinta a una sanción por parte de las autoridades mexicanas.