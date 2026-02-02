Atlético de Madrid ficha a Obed Vargas: el salto del mexicano a LaLiga de España

El mexicano Obed Vargas es nuevo jugador del Atlético de Madrid, que anunció un acuerdo con el Seattle Sounders FC para su traspaso.

El mediocampista firmó contrato hasta el 30 de junio de 2030, con la idea de quedarse en la plantilla y competir por minutos desde esta misma temporada.

Con 20 años, Vargas llega a un entorno de alta exigencia en LaLiga, donde el perfil de volante mixto-medio centro (capaz de jugar como pivote) encaja en la búsqueda de energía, recorrido y presión tras pérdida que suele priorizar el equipo de Diego Simeone.

TE PUEDE INTERESAR: Medio Maratón del Sarape 2026 reúne a cerca de 900 corredores en una mañana gélida en Saltillo

Las estadísticas que lo empujaron a Europa

El crecimiento de Vargas se sostuvo en continuidad y producción en la Major League Soccer, especialmente en sus dos campañas más recientes con Seattle: