Atlético de Madrid ficha a Obed Vargas: el salto del mexicano a LaLiga de España
Con apenas 20 años, el mediocampista azteca aterriza en el futbol europeo tras brillar en la MLS y se incorpora a los Colchoneros como una de las apuestas jóvenes del club
El mexicano Obed Vargas es nuevo jugador del Atlético de Madrid, que anunció un acuerdo con el Seattle Sounders FC para su traspaso.
El mediocampista firmó contrato hasta el 30 de junio de 2030, con la idea de quedarse en la plantilla y competir por minutos desde esta misma temporada.
Con 20 años, Vargas llega a un entorno de alta exigencia en LaLiga, donde el perfil de volante mixto-medio centro (capaz de jugar como pivote) encaja en la búsqueda de energía, recorrido y presión tras pérdida que suele priorizar el equipo de Diego Simeone.
Las estadísticas que lo empujaron a Europa
El crecimiento de Vargas se sostuvo en continuidad y producción en la Major League Soccer, especialmente en sus dos campañas más recientes con Seattle:
Temporada 2025: 26 partidos (26 titularidades), 2,273 minutos, 3 goles y 5 asistencias.
Temporada 2024: 30 partidos (28 titularidades), 2,542 minutos, 1 gol y 7 asistencias.
A eso se suman sus apariciones en torneos internacionales, como Mundial de Clubes y competencias regionales, que terminaron por ponerlo en el radar europeo.
El propio seguimiento mediático en España remarcó dos argumentos “de proyección”: su irrupción temprana (debut muy joven en MLS) y su polivalencia para jugar como interior o pivote, además de un valor de mercado que ya lo colocaba en un rango alto para su edad antes del salto.
¿Cuántos mexicanos han militado en el Atlético de Madrid?
La llegada de Obed Vargas al Atlético de Madrid lo conecta con una historia corta pero significativa de futbolistas mexicanos que han pasado por el conjunto rojiblanco. Hasta ahora, cuatro mexicanos han pertenecido al club, aunque no todos disputaron partidos de LaLiga.
El primero fue Hugo Sánchez, quien militó entre 1981 y 1985 y se convirtió en uno de los grandes referentes históricos del Atlético, con 54 goles oficiales y títulos como la Copa del Rey y la Supercopa de España.
Posteriormente apareció Luis García (1992–1994), cuyo paso se limitó a la Copa del Rey, sin registrar participación en LaLiga, en una etapa breve dentro de la institución.
Años más tarde, Raúl Jiménez formó parte del plantel entre 2014 y 2019. Aunque su rol fue secundario, integró el equipo campeón de LaLiga 2013-14, antes de consolidar su carrera en Inglaterra.
El caso más reciente es el de Héctor Herrera, quien defendió los colores rojiblancos de 2019 a 2022, fue titular habitual en el mediocampo y se proclamó campeón de LaLiga en la temporada 2020-21.
Con este antecedente, Vargas se suma a una lista selecta de mexicanos ligados al Atlético de Madrid, con el reto de consolidarse en el máximo nivel del futbol español y escribir su propio capítulo en LaLiga.