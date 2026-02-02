Atlético de Madrid ficha a Obed Vargas: el salto del mexicano a LaLiga de España

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 2 febrero 2026
    Atlético de Madrid ficha a Obed Vargas: el salto del mexicano a LaLiga de España
    Obed Vargas vestirá los colores del Atlético de Madrid, club al que llega tras destacar en la MLS y sumarse a la lista de mexicanos que han militado en LaLiga. FOTO: X/ATLÉTICO DE MADRID

Con apenas 20 años, el mediocampista azteca aterriza en el futbol europeo tras brillar en la MLS y se incorpora a los Colchoneros como una de las apuestas jóvenes del club

El mexicano Obed Vargas es nuevo jugador del Atlético de Madrid, que anunció un acuerdo con el Seattle Sounders FC para su traspaso.

El mediocampista firmó contrato hasta el 30 de junio de 2030, con la idea de quedarse en la plantilla y competir por minutos desde esta misma temporada.

Con 20 años, Vargas llega a un entorno de alta exigencia en LaLiga, donde el perfil de volante mixto-medio centro (capaz de jugar como pivote) encaja en la búsqueda de energía, recorrido y presión tras pérdida que suele priorizar el equipo de Diego Simeone.

TE PUEDE INTERESAR: Medio Maratón del Sarape 2026 reúne a cerca de 900 corredores en una mañana gélida en Saltillo

Las estadísticas que lo empujaron a Europa

El crecimiento de Vargas se sostuvo en continuidad y producción en la Major League Soccer, especialmente en sus dos campañas más recientes con Seattle:

Temporada 2025: 26 partidos (26 titularidades), 2,273 minutos, 3 goles y 5 asistencias.

Temporada 2024: 30 partidos (28 titularidades), 2,542 minutos, 1 gol y 7 asistencias.

A eso se suman sus apariciones en torneos internacionales, como Mundial de Clubes y competencias regionales, que terminaron por ponerlo en el radar europeo.

El propio seguimiento mediático en España remarcó dos argumentos “de proyección”: su irrupción temprana (debut muy joven en MLS) y su polivalencia para jugar como interior o pivote, además de un valor de mercado que ya lo colocaba en un rango alto para su edad antes del salto.

¿Cuántos mexicanos han militado en el Atlético de Madrid?

La llegada de Obed Vargas al Atlético de Madrid lo conecta con una historia corta pero significativa de futbolistas mexicanos que han pasado por el conjunto rojiblanco. Hasta ahora, cuatro mexicanos han pertenecido al club, aunque no todos disputaron partidos de LaLiga.

El primero fue Hugo Sánchez, quien militó entre 1981 y 1985 y se convirtió en uno de los grandes referentes históricos del Atlético, con 54 goles oficiales y títulos como la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Posteriormente apareció Luis García (1992–1994), cuyo paso se limitó a la Copa del Rey, sin registrar participación en LaLiga, en una etapa breve dentro de la institución.

Años más tarde, Raúl Jiménez formó parte del plantel entre 2014 y 2019. Aunque su rol fue secundario, integró el equipo campeón de LaLiga 2013-14, antes de consolidar su carrera en Inglaterra.

El caso más reciente es el de Héctor Herrera, quien defendió los colores rojiblancos de 2019 a 2022, fue titular habitual en el mediocampo y se proclamó campeón de LaLiga en la temporada 2020-21.

Con este antecedente, Vargas se suma a una lista selecta de mexicanos ligados al Atlético de Madrid, con el reto de consolidarse en el máximo nivel del futbol español y escribir su propio capítulo en LaLiga.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fichajes
Futbol

Localizaciones


Madrid

Organizaciones


Atlético de Madrid
LaLiga

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
César Iván Escalante Ruiz, titular de Profeco, presentó en conferencia los resultados del monitoreo semanal de precios de gasolina del programa Quién es Quién en los Combustibles.

Profeco exhibe a gasolinera de Saltillo como la más cara de México en ‘Quién es Quién en los Combustibles’
El legislador advierte que se pretende crear un órgano electoral “a modo” rumbo a 2030

‘No es momento’: Rubén Moreira, diputado de Coahuila, pide frenar discusión de la reforma electoral
Los días festivos en México son una oportunidad perfecta para descansar, viajar y organizar escapadas.

¿Necesitas otro descanso? Te decimos Cuándo es el siguiente feriado en México
La economía mexicana tuvo un año de crecimiento débil en el 2025, pues el Producto Interno Bruto (PIB) incrementó 0.7% respecto al año anterior. FOTO:

Deuda pública de México podría alcanzar hasta un 58% en 2030: Banco Base
Una vacuna contra el cáncer, que es personalizada para cada paciente y que fue desarrollada en Ginebra, ganó el Premio Pfizer a la Investigación 2026.

Una vacuna desarrollada en Suiza contra el cáncer gana el Premio Pfizer 2026
La presidenta municipal subrayó que la libertad de expresión y el derecho a la manifestación deben ejercerse dentro del marco legal.

Hijo de alcaldesa de San Quintín es detenido tras golpear a manifestantes; quedó en video
La violencia contra las mujeres es uno de los temas en los que se busca reforzar su legislación.

Congreso de Coahuila define agenda para 2026: privilegia leyes contra violencia de género
El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, calificó como “una mala decisión” y tomada en “un mal momento” la salida de Adán Augusto López de la coordinación del grupo parlamentario en el Senado.

‘Mala decisión’: Noroña califica renuncia de Adán Augusto como coordinador de Morena en el Senado